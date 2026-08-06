ILC Dover presenta la tecnología EZJetFlo™ para transformar la disolución y la mezcla de polvos en la fabricación biofarmacéutica

FREDERICA, Del., 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ILC Dover, una empresa de Ingersoll Rand y líder mundial en el diseño y la producción innovadores para los mercados biofarmacéutico, farmacéutico y de dispositivos médicos, ha anunciado hoy las prestaciones de su tecnología EZJetFlo™, un avanzado sistema en línea de inducción y mezcla de polvo diseñado para ayudar a los fabricantes biofarmacéuticos a simplificar sus operaciones, mejorar la uniformidad y acelerar la producción.

La disolución eficaz de los polvos sigue siendo un reto fundamental en los bioprocesos, donde una humectación incompleta, la aglomeración del polvo y los largos tiempos de mezcla pueden afectar a la calidad de los lotes, la eficiencia del proceso y la escalabilidad. EZJetFlo™ resuelve estos retos mediante un diseño basado en el efecto Venturi que arrastra rápidamente los polvos hacia una corriente líquida de alta velocidad, lo que permite su humectación, dispersión y disolución inmediatas en un proceso totalmente cerrado y de un solo uso.

Las pruebas recientes recogidas en el informe técnico Enhancing Biopharmaceutical Production Through Advanced Mixing: Boosting Performance with EZJetFlo™ Technology (Mejora de la producción biofarmacéutica mediante técnicas avanzadas de mezcla: optimizar el rendimiento con la tecnología EZJetFlo™) ha demostrado mejoras significativas en la inducción y la mezcla de polvo a una escala de 900 litros.

El sistema funciona en modo de recirculación en bucle cerrado, en el que el flujo acelerado del líquido genera un vacío de aproximadamente –900 mbar, lo que aspira los polvos directamente hacia la corriente del proceso. Este enfoque elimina muchas de las limitaciones asociadas a los métodos tradicionales de mezcla en recipientes, al tiempo que proporciona una dinámica de flujo constante y un funcionamiento optimizado.

"Los fabricantes de productos biofarmacéuticos se ven sometidos a una presión constante para mejorar la productividad sin dejar de garantizar la calidad de los productos y el control de los procesos", afirmó Paulo Bento, director de Equipos de Proceso y Aplicaciones de Campo. "La tecnología EZJetFlo™ ofrece una solución escalable y eficiente que ayuda a los clientes a reducir los tiempos de procesamiento, mejorar la uniformidad de la mezcla y simplificar las operaciones en aplicaciones de preparación de medios y soluciones amortiguadoras".

Entre las principales conclusiones sobre el rendimiento se incluyen:

Introducción más rápida del polvo: las velocidades de alimentación de polvo aumentaron aproximadamente un 25 % cuando la velocidad de la bomba pasó del 61 % al 71 %, lo que demuestra la relación directa entre el caudal del proceso y el rendimiento de succión impulsado por el Venturi.





las velocidades de alimentación de polvo aumentaron aproximadamente un cuando la velocidad de la bomba pasó del 61 % al 71 %, lo que demuestra la relación directa entre el caudal del proceso y el rendimiento de succión impulsado por el Venturi. Amplia compatibilidad con materiales: se logró una alimentación estable e ininterrumpida de polvo con diversos materiales, entre ellos hidróxido de sodio (NaOH), glucosa y almidón, sin atascos ni interrupciones en el funcionamiento.





se logró una alimentación estable e ininterrumpida de polvo con diversos materiales, entre ellos hidróxido de sodio (NaOH), glucosa y almidón, sin atascos ni interrupciones en el funcionamiento. Disolución rápida: en el caso de materiales altamente solubles, como el NaOH, las mediciones de pH variaron casi instantáneamente desde aproximadamente un pH de 6 hasta un pH de 12 , lo que indica una disolución rápida y una distribución homogénea por todo el sistema.





en el caso de materiales altamente solubles, como el NaOH, las mediciones de pH variaron casi instantáneamente desde aproximadamente , lo que indica una disolución rápida y una distribución homogénea por todo el sistema. Eficacia de mezcla excepcional: más del 99,5 % de los sólidos se disolvieron en un plazo de 2 a 3 minutos, con menos del 0,5 % de partículas retenidas observadas en un tamiz de malla 60, incluso al procesar formulaciones más complejas.

Además de las mejoras en el rendimiento, EZJetFlo™ ofrece ventajas operativas y de sostenibilidad gracias a la reducción de la dependencia de los sistemas tradicionales de agitación de depósitos, la disminución del consumo energético y minimizando las necesidades de mantenimiento. La configuración totalmente cerrada y de un solo uso también elimina los requisitos de limpieza y validación de la limpieza, al tiempo que reduce significativamente los riesgos de contaminación cruzada, lo que favorece el cumplimiento de las expectativas actuales de las buenas prácticas de fabricación (GMP) y de las directrices del Anexo 1.

A medida que los fabricantes de productos biofarmacéuticos siguen buscando una mayor eficiencia y flexibilidad en sus procesos, la tecnología EZJetFlo™ ofrece una solución sólida y escalable para optimizar los flujos de trabajo relacionados con la manipulación de polvos, la preparación de medios y la preparación de soluciones amortiguadoras.

Para obtener más información y una evaluación técnica detallada, descargue el informe técnico Enhancing Biopharmaceutical Production Through Advanced Mixing: Boosting Performance with EZJetFlo™ Technology, por Paulo Bento y Scott Patterson.

Acerca de ILC Dover

ILC Dover, una empresa del grupo Ingersoll Rand, es líder mundial en diseño y producción innovadores para los sectores biofarmacéutico, farmacéutico, de dispositivos médicos y aeroespacial. Desde hace más de 25 años, somos líderes del sector en la manipulación de polvos y líquidos en sistemas de un solo uso, resolviendo los retos más complejos del bioprocesamiento en el ámbito de las ciencias de la vida. Nos comprometemos a cumplir nuestra misión de ofrecer soluciones de contención a medida para que pueda cumplir la suya: proporcionar terapias que salven vidas. Para obtener más información sobre ILC Dover, visite www.ilcdover.com. Contacto para medios de comunicación: Stephanie Arthurs, directora de marketing – BioPharma, [email protected]

FUENTE ILC Dover