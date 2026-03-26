Innovación en plantas reduce el uso de agua por litro de bebida producida: MexBeb

Desde 2008, las empresas asociadas a MexBeb redujeron 27% el uso de agua en la producción de bebidas,

Para 2030 la meta es utilizar 1.47 litros de agua por litro de bebida producida, una reducción adicional de 5% respecto a la línea base de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO, a 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial del Agua, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) reafirmó su compromiso con la gestión responsable del recurso hídrico y refrendó la meta para alcanzar un índice de uso de agua o Water Use Ratio (WUR) de 1.47 litros de agua por litro de bebida producida. Esto implicará una reducción adicional de 5% en el uso de agua, respecto a la línea base de 1.55 litros calculada en 2021.

MexBeb reafirma su compromiso con la gestión responsable del agua

En los últimos años, las empresas asociadas han invertido de manera sostenida en tecnología y mejora de procesos para utilizar cada vez menos agua en sus plantas. Como resultado, el WUR pasó de 2.12 L/L en 2008 a 1.55 L/L en 2021 como promedio de las embotelladoras, con una clara ruta de mejora hacia 2030.

Tecnología e innovación

Dentro de las plantas embotelladoras, se han implementado sistemas y proyectos en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Un ejemplo de las acciones de reducción de consumo de agua en el proceso de producción consiste en la implementación de sistemas de soplado de botellas integrado en las líneas de producción. Es decir, se sopla el envase en línea, lo que permite eliminar el uso del agua en el enfriamiento, limpieza y saneamiento de botellas. También se utilizan sistemas de llenado de alta precisión, instalación de sensores que monitorean fugas en tiempo real, o el reúso de agua no destinada al producto final en otros procesos como lavado o enfriamiento.

Actualmente, dos tercios del volumen de agua que se utiliza en la industria se envasa para consumo final, mientras que el tercio restante se reincorpora a los ecosistemas como agua tratada, apta para riego y otros usos urbanos o industriales.

Circularidad y proyectos comunitarios

Otro ejemplo de optimización de agua dentro de la industria de bebidas sin alcohol es el proyecto de "Circularidad de agua", proceso en el que las aguas residuales que surgen del proceso productivo y que cumplen con la normatividad aplicable se utilizan nuevamente en otros procesos, cadenas de valor e, incluso, en otras industrias.

Asimismo, se promueven iniciativas como "Escuela con Agua", que incorporan sistemas de captación de lluvia y almacenamiento en planteles escolares para apoyar actividades cotidianas como lavado de manos, limpieza de instalaciones o riego de áreas verdes, además de fortalecer la cultura del uso responsable del agua.

Las empresas asociadas a MexBeb también desarrollan proyectos para la reforestación y preservación de áreas verdes, reabastecimiento de acuíferos o construcción de humedales, entre otras acciones.

El uso de agua en México

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el volumen de concesiones para usos consuntivos, es decir, en las que el agua se utiliza en un lugar diferente de donde se extrae, se distribuye de la siguiente manera: 76% para la agricultura, 15% para el abastecimiento público urbano, 5% para usos industriales y 4% para la generación de electricidad. De ese volumen, las empresas productoras de refrescos y otras bebidas sin alcohol que integran MexBeb, utilizan solamente el 0.06%.

En la agenda de sostenibilidad de MexBeb, el uso eficiente del agua es una prioridad. Por ello, la Asociación seguirá impulsando inversión, innovación y mejora continua en las plantas para reducir el índice de uso de agua, fortalecer la circularidad y contribuir al cuidado de los recursos naturales en colaboración con las comunidades en donde opera la industria

Acerca de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb)

MexBeb representa a reconocidas empresas mexicanas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas, que operan 120 plantas embotelladoras y 687 centros de distribución (CEDIS) con presencia en todo el territorio nacional. Su participación es de 84% en el mercado total de bebidas no alcohólicas y de 98% en el mercado de refrescos y aguas carbonatadas.

Esta Industria es un potente motor de la economía nacional, regional y local del país que, a lo largo de su amplia cadena productiva, contribuye a generar más de 1.9 millones de empleos directos e indirectos y un valor de producción superior a los 1.15 billones de pesos, que equivalen al 3.4% del PIB total del país.

Para más información visita nuestro sitio: mexbeb.org

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FUENTE MexBeb