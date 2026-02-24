Reconfirma autoridad europea que sucralosa es segura: MexBeb

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) mantiene el consumo diario aceptable y confirma que la exposición de los consumidores se encuentra dentro de márgenes seguros

La recomendación se da tras la evaluación científica más exhaustiva en más de 20 años

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicó una nueva opinión científica en la que reconfirma la seguridad de la sucralosa para los usos actualmente autorizados, como resultado de la revisión más completa realizada sobre este edulcorante en más de dos décadas, informó la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).

De acuerdo con EFSA, el análisis incluyó una evaluación integral de la evidencia científica disponible, considerando estudios toxicológicos de corto y largo plazo, datos sobre procesos de fabricación, así como estimaciones de exposición dietética y consumo real en la población. Con base en esta revisión, la autoridad europea concluyó que la sucralosa es segura y mantiene el margen de Ingestión Diaria Admisible (IDA) en 15 mg de sucralosa por kilogramo de peso corporal, por día. Esto equivale a un consumo diario de hasta 12 latas de 355 ml a lo largo de toda una vida, de las bebidas de mayor consumo en México que contienen este edulcorante.

Asimismo, EFSA confirmó que la exposición de los consumidores se mantiene por debajo de este umbral, por lo que no se identifican riesgos para la salud humana cuando la sucralosa se utiliza conforme a las condiciones actualmente autorizadas.

EFSA destacó que sus conclusiones están alineadas con evaluaciones previas de otros organismos científicos internacionales, como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), quien recientemente revisó y confirmó la seguridad del aspartame, cuyas opiniones también son utilizadas como referencia por autoridades regulatorias en América Latina y otras regiones del mundo.

La reevaluación de la sucralosa forma parte del programa de la Unión Europea para revisar todos los aditivos alimentarios autorizados antes de 2009, con el objetivo de asegurar que las decisiones regulatorias se mantengan actualizadas y sustentadas en la mejor evidencia científica disponible.

Importancia para México

Para MexBeb, esta opinión científica es especialmente relevante para México y América Latina, regiones donde los edulcorantes bajos o sin calorías, como la sucralosa, constituyen una alternativa que permite reducir el contenido de azúcar y calorías en las bebidas sin alcohol, manteniendo el sabor que prefieren los consumidores, y formando parte de estrategias más amplias de reformulación y oferta de opciones diversificadas.

En un entorno de creciente interés público sobre los ingredientes utilizados en la producción de bebidas, la opinión de EFSA refuerza un mensaje de certeza y confianza: la sucralosa es uno de los ingredientes más estudiados a nivel internacional y continúa siendo considerada como segura después de ser evaluada bajo los más altos estándares científicos.

La reconfirmación de su seguridad aporta certidumbre tanto a consumidores como a autoridades y respalda los esfuerzos del sector por ofrecer más opciones con menor contenido de azúcar, en línea con las prioridades de salud pública en México.

