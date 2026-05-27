Instant Funding adquiere Funded Trading Plus, lo que aumenta los ingresos del grupo en un 70 %

LONDRES, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Instant Funding anunció hoy la adquisición de Funded Trading Plus (FTP), lo que constituye un importante avance en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa y en su visión de construir un grupo comercial propietario más fuerte e innovador.

La adquisición reúne a dos marcas establecidas bajo la estructura de grupo, lo que crea nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, acelerar la innovación de productos, fortalecer la infraestructura y ampliar la experiencia comercial general que se ofrece a los clientes.

Instant Funding acquires Funded Trading Plus

Ambas marcas continuarán operando de forma independiente mientras se benefician de la tecnología compartida, la experiencia operativa y la inversión estratégica en todo el grupo.

Lewis Mansbridge, director ejecutivo de Instant Funding, comentó:

"Esta adquisición es un hito importante para Instant Funding y representa mucho más que el crecimiento a través de la escala. Fortalece nuestras capacidades operativas, expande nuestro ecosistema de productos y nos brinda una base más sólida para continuar innovando para los operadores.

Nuestro enfoque se centra en construir un grupo de operaciones más eficiente, impulsado por la tecnología y con visión de futuro que ofrezca mejores experiencias, una infraestructura más sólida y más oportunidades para los operadores a largo plazo".

El grupo se centrará en:

Acelerar la innovación de plataformas y productos

Mejorar la eficiencia operativa y la escalabilidad

Fortalecer la infraestructura y la experiencia del operador

Ampliar la cartera de productos y servicios de operaciones del grupo

Invertir en tecnología y desarrollo de plataformas a largo plazo

La adquisición refleja la continua ambición de Instant Funding de evolucionar más allá de una propuesta de una sola marca y construir un negocio más escalable y preparado para el futuro, posicionado para el crecimiento a largo plazo en la industria mundial de las operaciones por cuenta propia.

Para los operadores, la prioridad inmediata sigue siendo la continuidad, la estabilidad y la mejora continua de la plataforma. Ambas marcas continuarán operando con normalidad y se compartirán más noticias de forma directa a través de los canales oficiales de la empresa.

Acerca de Instant Funding

Instant Funding es una empresa de operaciones patentada con sede en Londres y se centra en ofrecer soluciones de trading financiadas rápidas, transparentes y accesibles a través de productos basados en tecnología y experiencias prioritarias para el operador.

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FUENTE Instant Funding