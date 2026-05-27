Instant Funding adquiere Funded Trading Plus, lo que aumenta los ingresos del grupo en un 70 %

Noticias proporcionadas por

Instant Funding

27 may, 2026, 13:29 GMT

LONDRES, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Instant Funding anunció hoy la adquisición de Funded Trading Plus (FTP), lo que constituye un importante avance en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa y en su visión de construir un grupo comercial propietario más fuerte e innovador.

La adquisición reúne a dos marcas establecidas bajo la estructura de grupo, lo que crea nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, acelerar la innovación de productos, fortalecer la infraestructura y ampliar la experiencia comercial general que se ofrece a los clientes.

Continue Reading
Instant Funding acquires Funded Trading Plus
Instant Funding acquires Funded Trading Plus

Ambas marcas continuarán operando de forma independiente mientras se benefician de la tecnología compartida, la experiencia operativa y la inversión estratégica en todo el grupo.

Lewis Mansbridge, director ejecutivo de Instant Funding, comentó:

"Esta adquisición es un hito importante para Instant Funding y representa mucho más que el crecimiento a través de la escala. Fortalece nuestras capacidades operativas, expande nuestro ecosistema de productos y nos brinda una base más sólida para continuar innovando para los operadores.

Nuestro enfoque se centra en construir un grupo de operaciones más eficiente, impulsado por la tecnología y con visión de futuro que ofrezca mejores experiencias, una infraestructura más sólida y más oportunidades para los operadores a largo plazo".

El grupo se centrará en:

  • Acelerar la innovación de plataformas y productos
  • Mejorar la eficiencia operativa y la escalabilidad
  • Fortalecer la infraestructura y la experiencia del operador
  • Ampliar la cartera de productos y servicios de operaciones del grupo
  • Invertir en tecnología y desarrollo de plataformas a largo plazo

La adquisición refleja la continua ambición de Instant Funding de evolucionar más allá de una propuesta de una sola marca y construir un negocio más escalable y preparado para el futuro, posicionado para el crecimiento a largo plazo en la industria mundial de las operaciones por cuenta propia.

Para los operadores, la prioridad inmediata sigue siendo la continuidad, la estabilidad y la mejora continua de la plataforma. Ambas marcas continuarán operando con normalidad y se compartirán más noticias de forma directa a través de los canales oficiales de la empresa.

Acerca de Instant Funding
Instant Funding es una empresa de operaciones patentada con sede en Londres y se centra en ofrecer soluciones de trading financiadas rápidas, transparentes y accesibles a través de productos basados en tecnología y experiencias prioritarias para el operador.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987781/Instant_Funding.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2987780/Instant_Funding_Logo.jpg

FUENTE Instant Funding