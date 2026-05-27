ग्रुप के राजस्व में 70% की वृद्धि करते हुए Instant Funding ने Funded Trading Plus का अधिग्रहण किया

लंदन, 27 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Instant Funding ने आज Funded Trading Plus (FTP) के अधिग्रहण की घोषणा की, जो कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति और एक मजबूत, अधिक नवप्रवर्तनशील स्वामित्व वाला ट्रेडिंग ग्रुप बनाने के उसके दृष्टिकोण में एक बड़ा कदम है।

इस अधिग्रहण से दो स्थापित ब्रांड एक ही ग्रुप संरचना के अंतर्गत आ गए हैं, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ाने, उत्पाद नवाचार में तेजी लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले समग्र ट्रेडिंग अनुभव का विस्तार करने के नए अवसर पैदा हुए हैं।

Instant Funding acquires Funded Trading Plus

दोनों ब्रांड व्यापक ग्रुप में साझा टेक्नोलॉजी, परिचालन विशेषज्ञता और रणनीतिक निवेश से लाभान्वित होते हुए स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेंगे।

Instant Funding के CEO, Lewis Mansbridge, ने टिप्पणी की:

"यह अधिग्रहण Instant Funding के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह पैमाने के माध्यम से विकास से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। इससे हमारी परिचालन क्षमताएं मजबूत होती हैं, हमारे उत्पाद इकोसिस्टम का विस्तार होता है, और ट्रेडरों के लिए नवाचार जारी रखने के लिए हमें एक मजबूत आधार मिलता है।

हमारा ध्यान एक अधिक कुशल, टेक्नोलॉजी-संचालित और भविष्योन्मुखी ट्रेडिंग ग्रुप के निर्माण पर है जो ट्रेडरों को दीर्घकालिक रुप से बेहतर अनुभव, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक अवसर प्रदान करता है।"

संयुक्त ग्रुप निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा:

प्लेटफ़ॉर्म और उत्पाद नवाचार को गति देना

परिचालन दक्षता और विस्तारशीलता को बढ़ाना

इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेडर अनुभव को मजबूत करना

ग्रुप के ट्रेडिंग उत्पादों और सेवाओं के पोर्टफ़ोलियो का विस्तार करना

दीर्घकालिक टेक्नोलॉजी और प्लेटफ़ॉर्म विकास में निवेश करना

यह अधिग्रहण Instant Funding की एक ही ब्रांड तक सीमित रहने की बजाय आगे बढ़ने और वैश्विक स्वामित्व वाले ट्रेडिंग उद्योग में दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक मापनीय, भविष्य के लिए तैयार व्यवसाय बनाने की अनवरत महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

ट्रेडरों के लिए, तात्कालिक प्राथमिकता की निरंतरता, स्थिरता और प्लेटफ़ॉर्म में जारी सुधार बने रहेंगे। दोनों ब्रांड सामान्य रूप से काम करते रहेंगे, और आगे की जानकारी सीधे कंपनी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से साझा की जाएगी।

Instant Funding का परिचय

Instant Funding लंदन स्थित टेक्नोलॉजी-आधारित उत्पादों और ट्रेडर-फर्स्ट अनुभवों के माध्यम से तेज़, पारदर्शी और सुलभ वित्तपोषित ट्रेडिंग समाधान प्रदान करने पर केंद्रित एक स्वामित्व-वाली ट्रेडिंग फ़र्म है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2987781/Instant_Funding.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2987780/Instant_Funding_Logo.jpg