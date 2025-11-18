Invest in Bogotá otorga distinción a Omega Healthcare por su compromiso sobresaliente de buenas prácticas con las personas, el desarrollo de talentos y la excelencia inclusiva

BOCA RATÓN, Florida y BOGOTÁ, Colombia, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Omega Healthcare, proveedor líder de soluciones de atención médica impulsadas por la tecnología, fue galardonada recientemente con un premio otorgado por Invest in Bogotá por su "compromiso sobresaliente de buenas prácticas con las personas, el desarrollo de talentos y la excelencia inclusiva en el ecosistema de servicios mundiales de Bogotá".

Anurag Mehta, director ejecutivo y cofundador de Omega Healthcare, aceptó con orgullo el premio en Bogotá.

Anurag Mehta, director ejecutivo y cofundador de Omega Healthcare, aceptó con orgullo un premio por "El compromiso sobresaliente de buenas prácticas con las personas, el desarrollo de talentos y la excelencia inclusiva en el ecosistema de servicios mundiales de Bogotá", otorgado por Invest in Bogotá.

"Este premio valida lo que siempre hemos creído: las personas excepcionales ofrecen resultados excepcionales", afirmó Mehta. "Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo en Colombia, cuyo compromiso con la excelencia y la innovación impulsa nuevos estándares en innovación y soluciones de tecnología de la salud a nivel mundial".

Omega Healthcare, Colombia, ha lanzado varias iniciativas para apoyar la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, como un programa centrado en la contratación de personas con discapacidades. La empresa promueve una cultura de pertenencia en todos los niveles. Por ejemplo, las mujeres ocupan el 40 % de los puestos de liderazgo en Omega Healthcare en Colombia, lo que demuestra la dedicación de la empresa a la inclusión de género en la toma de decisiones estratégicas.

"Nuestra historia de crecimiento en Bogotá va más allá de la escala, se trata de empoderar a las personas", declaró Guruvayurappan PV, director de Recursos Humanos de Omega Healthcare. "En solo un año, hemos formado un equipo de más de 500 profesionales talentosos y, al invertir profundamente en su aprendizaje, desarrollo de liderazgo y progresión profesional, hemos generado un ambiente en el que realmente pueden prosperar y ofrecer un valor extraordinario a los clientes. Este premio es un reflejo de nuestra pasión y nuestra incansable búsqueda de la excelencia".

Acerca de Omega Healthcare

Fundada en 2003, Omega Healthcare Management Services® (Omega Healthcare) permite que la atención médica prospere mediante soluciones inteligentes que optimizan las operaciones del ciclo de ingresos, los flujos de trabajo administrativos, la coordinación de la atención y la investigación clínica a escala mundial. La empresa trabaja con proveedores, aseguradoras, empresas de ciencias biológicas, fabricantes de dispositivos médicos, empresas de tecnología de la salud, investigadores y socios de la industria para ampliar los equipos con tecnología sólida, experiencia especializada y soporte operativo. Omega Healthcare presta servicios a más de 350 organizaciones de atención médica y cuenta con más de 35.000 trabajadores calificados en Estados Unidos, India, Colombia y Filipinas. Para más información, visite www.omegahms.com.

Acerca de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una asociación público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital. Su misión es promover la inversión internacional y atraer eventos de primer nivel al conectar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto, lo que contribuye al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida en la región de Bogotá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820471/Bogota_Award_Anurag_Mehta_Omega_Healthcare.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2426318/Omega_Healthcare_Logov1.jpg

