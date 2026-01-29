INVT presentará su portafolio de automatización industrial de nueva generación en Expo Manufactura 2026 y abrirá una oficina en México

SHENZHEN, China, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- INVT, proveedor líder mundial de soluciones de automatización industrial, anunció su participación en la Expo Manufactura 2026 (del 2 al 4 de febrero, stand 544) y la gran inauguración de su oficina en México el 11 de febrero, lo que supone un hito importante en la expansión estratégica de la empresa en Latinoamérica.

En el stand 544, INVT presentará sus últimas innovaciones diseñadas para la fabricación moderna:

INVT presentará su portafolio de automatización industrial de nueva generación en Expo Manufactura

Variadores de frecuencia (VFD): las series de nueva generación GD28, GD350A, GD350-UL y GD350 IP55 ofrecen rendimiento superior, mayor cobertura de aplicaciones y confiabilidad mejorada para entornos industriales exigentes.

Sistemas Servo: en su debut regional, los sistemas servo DA200A e IMS20B están diseñados con precisión para ofrecer exactitud excepcional, alta capacidad de respuesta y vida útil prolongada.

Soluciones industriales: los visitantes también pueden explorar las soluciones personalizadas de INVT para la perforación petrolera, hornos rotativos, maquinaria de fluidos, compresores, sierras multifilares y la industria azucarera, todas ellas respaldadas por una amplia experiencia en proyectos.

Además de proporcionar soluciones integrales de automatización industrial para el mercado mexicano, INVT también está reforzando su presencia local para ofrecer un mejor servicio a los clientes de toda la región.

"Nuestra nueva oficina en México representa el siguiente paso en nuestra estrategia de servicio local", señaló Jian Wang, gerente general de marketing y ventas globales de INVT. "A partir del centro de servicio de garantía mundial que ya hemos establecido en México, la oficina elevará aún más nuestro nivel de asistencia al brindar asistencia comercial en español e inglés, visitas periódicas a los clientes, capacitación sobre los productos y servicio posventa. Juntos, creamos un ecosistema de servicios locales más sólido que acerca a INVT a los clientes y socios de todo México y Latinoamérica, en plena sintonía con nuestra estrategia de 'profunda presencia local con capacidades a nivel mundial'".

INVT invita a productores, fabricantes de equipos originales, integradores de sistemas y socios a visitar el stand 544 en la Expo Manufactura 2026 para conocer de primera mano sus tecnologías y discutir oportunidades de colaboración.

Acerca de INVT

Fundada en 2002 en China, Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. (SZSE: 002334) es un proveedor líder de soluciones de automatización industrial y energía en cuatro segmentos principales: automatización industrial, energía de red, energía fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica. Con más de 60 oficinas en todo el mundo y más de 760 socios de canal, INVT presta servicio a clientes en más de 120 países y regiones, y ofrece productos avanzados con un soporte rápido y localizado para ayudar a impulsar la digitalización y el crecimiento sostenible.

Para más información, visite www.invt.com o comuníquese con [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871463/INVT_to_Showcase_Next_Generation_Industrial_Automation_Portfolio_at_Expo_Manufactura.jpg

FUENTE INVT