IRG México amplía su cartera con adquisiciones estratégicas por un total de más de 600,000 metros cuadrados Ft. A través de Durango y Guanajuato

LOS ÁNGELES, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Industrial Realty Group, LLC (IRG), uno de los mayores propietarios y desarrolladores de bienes raíces comerciales e industriales en Estados Unidos, anunció que su plataforma con sede en México, IRG México (IRGM), ha ampliado su creciente cartera internacional adquiriendo tres propiedades en Durango y Guanajuato.

Estas adquisiciones, por un total de 633,683 pies cuadrados, fortalecen aún más la presencia de IRG México en mercados regionales clave.

La incorporación de tres propiedades, incluida la que se muestra aquí en Durango, amplía la cartera de IRG México a aproximadamente 3 millones de pies cuadrados. (PRNewsfoto/Industrial Realty Group, LLC)

IRG México, una subsidiaria de IRG, se centra en el abastecimiento, la adquisición y la operación de activos inmobiliarios industriales en todo México, con énfasis en el arrendamiento de sitios de bajo rendimiento. La compañía posee actualmente casi 3 millones de pies cuadrados de bienes raíces industriales en mercados dinámicos, incluidos activos con potencial de desarrollo adicional.

"IRG continúa expandiendo nuestra presencia internacional en México", dijo Justin Lichter, director de inversiones de IRG. "Estas adquisiciones no solo se alinean con nuestra estrategia de mercado a largo plazo, sino que los proyectos también generan crecimiento económico y creación de empleo en las comunidades circundantes, un pilar fundamental de los valores de IRG".

Las propiedades de Durango y Guanajuato están ubicadas estratégicamente en regiones que experimentan una mayor actividad industrial y conectividad, lo que las hace adecuadas para una variedad de usos industriales, logísticos y comerciales. IRG México planea evaluar cada sitio para un posible reposicionamiento, oportunidades de arrendamiento y desarrollo futuro.

IRG se ha forjado una reputación nacional por adquirir y transformar propiedades subutilizadas en activos productivos, con una cartera que supera los 100 millones de pies cuadrados en más de 150 propiedades en los Estados Unidos. A través de IRG México, la empresa está extendiendo este modelo comprobado a los mercados internacionales, capitalizando el crecimiento económico transfronterizo y la demanda de espacio industrial.

Estas últimas adquisiciones representan un paso más en la continua expansión de IRG México, ya que la compañía busca aumentar su presencia en corredores industriales de alta demanda y ofrecer valor a largo plazo a inquilinos, socios e inversores.

Para obtener más información sobre estos y otros proyectos, visite www.irgmexico.como comuníquese con Kathia De León, Directora de Operaciones y Gestión de Activos de IRG México por correo electrónico ([email protected]) con respecto a las oportunidades de arrendamiento y adquisición.

Acerca de IRG

IRG es una empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria a nivel nacional especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de bienes inmuebles comerciales e industriales en todo Estados Unidos. IRG, a través de sus sociedades afiliadas y sociedades de responsabilidad limitada, opera una cartera que contiene más de 150 propiedades en 31 estados con más de 100 millones de pies cuadrados de espacio alquilable. IRG es reconocida a nivel nacional como una fuerza líder detrás de la reutilización adaptativa de bienes raíces comerciales e industriales, resolviendo algunos de los desafíos inmobiliarios más difíciles de Estados Unidos.

Obtenga más información en industrialrealtygroup.com.

Acerca de IRG Mexico

IRG México es la plataforma internacional de IRG, enfocada en la adquisición, reposicionamiento y operación de activos inmobiliarios industriales en todo México. Con una cartera de 3 millones de pies cuadrados, IRG México se dirige a mercados de alto crecimiento y oportunidades de valor agregado para impulsar el rendimiento de la inversión a largo plazo.

Más información en irgmexico.com.

Contacto con los medios:

Lauren Crumrine

Vicepresidenta de Comercialización

IRG | IRG México

614-562-9252

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968123/Industrial_Realty_Group__The_addition_of_three_properties_including_the_one_shown_here_in_Durango.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1536640/5942235/IRG_Logo.jpg

FUENTE Industrial Realty Group, LLC