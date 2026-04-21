IT Institute y Coursera fortalecen su alianza para liderar la transformación del talento en la era digital

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- IT Institute, centro educativo de excelencia de Itera Process, anuncia un acuerdo de colaboración con Coursera, Inc. (NYSE: COUR), plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, consolidando así una alianza estratégica orientada a acelerar la transformación del talento en Latinoamérica mediante educación de primer nivel, tecnología y metodologías avanzadas.

By Coursera

Este anuncio se produce en un momento crucial para la transformación de la fuerza laboral mexicana. Según el Informe de Habilidades Laborales 2026 de Coursera, las inscripciones en IA generativa empresarial en el país aumentaron un 886% interanual, mientras que las inscripciones generales en aprendizaje empresarial crecieron un 166%, lo que refleja una acelerada recapacitación a gran escala a medida que la adopción de la IA se extiende a todos los sectores. El informe también destaca la oportunidad de ampliar la inclusión, ya que las mujeres representan poco más de un tercio de las inscripciones en el área técnica empresarial en México.

En Itera Process, no solo implementamos tecnología en la nube; empoderamos a quienes la operan. Con Coursera, completamos el ciclo de transformación, desde la infraestructura hasta el desarrollo integral del capital humano", declaró la dirección ejecutiva.

"En Coursera, observamos un cambio significativo en Latinoamérica, donde las organizaciones pasan de experimentar con IA a escalarla en todas sus operaciones", afirmó Anthony Salcito, vicepresidente y gerente general de Enterprise en Coursera. "Nuestra alianza con IT Institute e Itera Process ayuda a las empresas en México a acelerar este proceso, dotando a sus equipos de las habilidades digitales y humanas esenciales para impulsar una transformación sostenible".

Según Accenture Research (2025) , en un escenario de adopción centrado en las personas, la IA generativa podría incrementar el PIB de México en aproximadamente US$305 mil millones, lo que equivale a un crecimiento anual promedio de alrededor del 2.9% hasta 2038.

Esta alianza aúna más de 20 años de experiencia combinada entre Itera Process e IT Institute, fusionando la ejecución de proyectos complejos de nube y automatización con el desarrollo de talento especializado. Esta sinergia conecta la implementación tecnológica con el desarrollo de capacidades, asegurando que la transformación digital no solo se adopte, sino que se mantenga y se extienda a toda la organización. Además, la alianza incorpora inteligencia artificial a través del AI Coach de Coursera, lo que permite un aprendizaje personalizado y soporte en tiempo real.

Enfoque orientado a resultados: Talento, productividad y ROI

Uno de los principales diferenciadores de la alianza es la integración de metodologías como la Evaluación de Necesidades de Capacitación (ENC), que ayuda a identificar brechas de conocimiento y garantiza que cada inversión en aprendizaje genere beneficios tangibles para la organización.

IT Institute forma parte de Itera Process, una consultora multinacional con presencia en México, Colombia, Perú y España, y socio estratégico de empresas como AWS, Atlassian e IBM. Esta conexión permite un enfoque integral que integra tecnología, procesos y talento humano.

La alianza con Coursera no es solo una iniciativa educativa, sino una extensión de la estrategia de Itera para apoyar a las organizaciones en su transformación digital integral.

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