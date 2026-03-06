En el Día Internacional de la Mujer, el nuevo informe de Coursera sobre la brecha de género en GenAI revela que México avanza en la economía de la IA a medida que aumenta la participación femenina.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras el mundo se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer, nuevos datos publicados hoy por Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, muestran un progreso significativo en la mejora del acceso de las mujeres a habilidades clave en México, como la IA Generativa y el Pensamiento Crítico. La participación femenina en las inscripciones a los más de 1100 cursos GenAI de Coursera ha aumentado del 32 % al 36 % interanual.

El informe "Un año después: La brecha de género en GenAI", basado en el análisis original de Coursera sobre la brecha de género en GenAI, examina si las instituciones están reduciendo con éxito las brechas de género en las áreas de habilidades que definirán la economía del futuro, y cómo lo hacen. El informe revela que la participación de las mujeres en GenAI está creciendo más rápido que la de sus pares masculinos. En México, este impulso es evidente: la participación de las mujeres en las inscripciones de GenAI aumentó 5.3 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, posicionando al país entre los países con mejor desempeño de América Latina.

"Las investigaciones muestran que GenAI acelerará la economía global y transformará el trabajo, y algunas estimaciones sugieren que podría aumentar la riqueza mundial hasta en USD 22.3 billones para 2030", afirmó la Dra. Alexandra Urban, autora del informe y líder de investigación en ciencias del aprendizaje de Coursera. Para México, garantizar la participación inclusiva en esta transformación es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo y la competitividad digital. Cuando se amplía el acceso y se diseñan itinerarios de aprendizaje relevantes para el empleo, observamos una fuerte participación de las mujeres. Los datos demuestran claramente que la brecha de género no se trata de capacidades, sino mucho más de barreras de entrada.

Si bien la brecha global se está reduciendo, existen importantes diferencias regionales y locales en la adopción de habilidades GenAI por género. Las principales tendencias regionales incluyen:

Los países latinoamericanos han duplicado su porcentaje de inscripciones GenAI en Coursera por parte de mujeres, año tras año. Entre los países más destacados se encuentran Perú (+14,5 puntos porcentuales interanual), México (+5,3 puntos porcentuales) y Colombia (+4,5 puntos porcentuales).



Una vez superada la barrera de inscripción, las estudiantes suelen demostrar una mayor persistencia en el aprendizaje de GenAI. Coursera revela que:

En México, las mujeres completan los cursos de GenAI con una tasa 3.6 puntos porcentuales mayor que los hombres. A nivel mundial, en los cinco países con mayor número de inscripciones en GenAI, las mujeres tienen 1.5 veces más probabilidades de completar los cursos una vez inscritas



