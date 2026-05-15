It's a Penalty lanza la campaña mundial más grande de la historia para prevenir la trata de personas antes del Torneo Mundial de Fútbol 2026

La campaña une a ciudades, corporaciones a nivel mundial, ONG y atletas internacionales para educar, equipar y movilizar a millones de personas en todo el mundo

LONDRES, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, It's a Penalty anunció una campaña mundial histórica para prevenir la trata de personas antes del Torneo Mundial de Fútbol 2026, que reúne a ciudades líderes, empresas corporativas multinacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y embajadores deportivos en tres países anfitriones. La iniciativa representa la campaña más ambiciosa y de mayor alcance en la historia de la organización y se prevé que involucre a millones de personas en todo el mundo.

It's a Penalty: anuncio de la campaña de Norteamérica con estrellas internacionales del fútbol: Tim Weah, César Azpilicueta y Oribe Peralta Speed Speed

La campaña abarca Estados Unidos, México y Canadá y llega a sectores clave que incluyen gobiernos locales y estatales, viajes, deportes, hospitalidad, transporte y medios de comunicación. Al aprovechar el poder unificador del deporte, It's a Penalty tiene como objetivo generar conciencia, ampliar el apoyo local y garantizar que las personas vulnerables, el público y los sectores de primera línea estén equipados para reconocer las señales de trata de personas, estar informados y acceder a la ayuda.

La trata de personas sigue siendo una de las actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo, que afecta a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente un tercio de ellas son niños. Si bien los grandes eventos deportivos no crean tráfico de forma aislada, pueden aumentar la demanda, tensar los sistemas de protección y magnificar las vulnerabilidades existentes, en particular para migrantes, mujeres y niñas, jóvenes y comunidades marginadas.

La campaña aborda estos riesgos mediante la entrega de herramientas prácticas centradas en sobrevivientes, que incluyen videos educativos, materiales de sensibilización pública, mecanismos de denuncia, capacitación del sector para el personal de primera línea y recursos personalizados para fanáticos, viajeros y comunidades locales.

La iniciativa unirá a empresas corporativas mundiales, ONG y jugadores de fútbol profesionales como Tim Weah (Estados Unidos), César Azpilicueta (España) y Oribe Peralta (México) para ampliar la conciencia y conectar a las audiencias con herramientas y recursos vitales. Con un historial comprobado de llegar a más de 180 millones de personas en una sola ciudad anfitriona, It's a Penalty ahora está escalando ese impacto en las tres naciones anfitrionas en alianza con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.

La campaña se lanzará de manera oficial en mayo de 2026, con eventos de comunicados de prensa en diez ciudades anfitrionas: Miami, Nueva Jersey/Nueva York, Atlanta, Boston, Los Ángeles y Kansas City en Estados Unidos; Vancouver en Canadá; y Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en México. La actividad de la campaña también se extenderá a San Francisco en Estados Unidos y Toronto, Canadá.

"La Copa Mundial es uno de los momentos más poderosos que a las personas en todo el mundo detrás de un único propósito. Al aliarnos con marcas líderes a nivel mundial y defender las voces de atletas internacionales, nuestra campaña dará a millones de personas el conocimiento necesario para reconocer y ayudar a prevenir la explotación. Juntos, estamos construyendo un mundo en el que los grandes eventos dejen un legado de protección, no de vulnerabilidad", Sarah de Carvalho, miembro de la (Excelentísima) Orden del Imperio Británico y directora ejecutiva de It's a Penalty

"Que el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Miami le pidiera que liderara la campaña de concientización contra la trata de personas fue un honor que conlleva una gran responsabilidad. Mi grupo de trabajo contra la trata de personas y yo hemos asumido con gusto esta tarea junto con nuestros socios locales, estatales y federales. La colaboración es clave para el éxito de nuestro trabajo, en especial en la lucha contra esta forma de esclavitud moderna. Nos enorgullece sumar 'It's a Penalty' a nuestro equipo y apoyar esta campaña de medios especializados que incluye nuestra línea directa local de respuesta rápida las 24 horas, los 7 días de la semana". - Katherine Fernández Rundle, fiscal del estado, condado de Miami-Dade

"En Fin de la Esclavitud, creemos firmemente que construir alianzas sólidas es esencial para enfrentar uno de los delitos de más rápido crecimiento del mundo. Durante el último año y medio, hemos trabajado junto a It's a Penalty y otras organizaciones de la sociedad civil en todo México con un solo objetivo: proteger los derechos humanos de sobrevivientes y resguardar a las personas en riesgo. Combatir la trata de personas exige el compromiso de cada sector y de cada individuo, para amplificar las voces de quienes han sido silenciados mediante la explotación". - Diana Flores, presidenta, Fin de la Esclavitud, México

"Como sobreviviente que una vez fue arrestada durante un gran evento deportivo mientras las personas que me explotaban caminaban libremente, sé de primera mano con qué facilidad las víctimas pueden ser incomprendidas, pasadas por alto y castigadas en lugar de protegidas. Por ello es importante esta campaña. La trata de personas no comienza con un evento deportivo, pero eventos de esta magnitud pueden aumentar las vulnerabilidades y generar oportunidades para que la explotación prospere a plena vista. Gracias a esta poderosa colaboración, estamos cambiando la narrativa al unir las voces de sobrevivientes, gobiernos, fuerzas del orden público, corporaciones y comunidades para garantizar que la conciencia lleve a la acción. Los verdaderos delincuentes no son las personas vulnerables y explotadas, son los traficantes y compradores que se benefician del sufrimiento humano. Si esta campaña ayuda a identificar, proteger o creer en una sola persona en lugar de criminalizarla, dejará un legado mucho mayor que los partidos en sí". - Gina Cavallo, consultora de Sobrevivientes y vicepresidenta, Coalición de Nueva Jersey contra la Trata de Personas

Se pueden encontrar cotizaciones adicionales en el documento vinculado aquí.

Alianzas mundiales

American Airlines

Booking.com

Uber

Airbnb

Alianzas nacionales

Hard Rock (Estados Unidos y México)

iHeartMedia e iHeartImpact (Estados Unidos)

IHG Hotels & Resorts (Estados Unidos)

Alianzas locales en toda Norteamérica

Además de los socios mundiales, It's a Penalty trabaja con ONG locales para ayudar a contextualizar la campaña en cada ciudad. Los colaboradores locales y regionales desempeñarán un papel esencial para garantizar que la campaña llegue a las comunidades de Estados Unidos, México y Canadá, donde se celebrará el campeonato mundial de 2026. Estas organizaciones, junto con alianzas con aeropuertos y empresas de medios digitales, apoyarán herramientas de concientización localizadas, participación comunitaria y defensa centrada en los sobrevivientes durante la preparación del campeonato.

Ciudad de Atlanta (Estados Unidos)

Alianza de Atlanta contra la Trata de Personas

Departamento de Leyes y Seguridad Pública del estado de Nueva Jersey (Estados Unidos)

Departamento del Tesoro del estado de Nueva Jersey (Estados Unidos)

Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts (Estados Unidos)

Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade (Estados Unidos)

Oficina del Fiscal General de Missouri (Estados Unidos)

Departamento de Transporte de Missouri (Estados Unidos)

Wellspring Living (Estados Unidos)

Saving Innocence (Estados Unidos)

Grupo de Trabajo Regional sobre Trata de Personas de Los Ángeles (Estados Unidos)

Coalición de Nueva Jersey contra la Trata de Personas (NJCAHT) (Estados Unidos)

The Women's Fund Miami Dade (Estados Unidos)

Ally Global Foundation (Canadá)

Fin de la Esclavitud (México)

Educando en Red (México)

Ágape (México)

Anthus (México)

El Pozo de Vida (México)

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Fundación Libera México

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México

A21 (México)

Gobierno de Jalisco (México)

Ciudad de Zapopan, Jalisco (México)

Grupo Aeroportuario del Pacífico (México)

Expo Guadalajara (México)

Universidad Tecnológico de Monterrey (México)

Gobierno de Nuevo León (México)

Ciudad de Guadalupe, Nuevo León (México)

DIF Guadalupe, Nuevo León (México)

Metrorrey, Nuevo León (México)

Mobibus Transportes (México)

Instituto de Educación Socioemocional, Nuevo León (México)

Gobierno de la Ciudad de México

Metro de la Ciudad de México

Ciudad de Álvaro Obregón, México

Grupo Shogua (México)

Ciclo de Conferencias Especiales sobre Trata de Personas y Violencia UNAM (México)

Otras aerolíneas participantes

British Airways

Emirates

Acerca de It's a Penalty

It's a Penalty ofrece campañas de concientización a nivel mundial de alto impacto durante los principales eventos deportivos, que movilizan a los gobiernos, las fuerzas del orden público, las empresas y la sociedad civil para prevenir abusos, explotación y trata de personas. Al llegar a un promedio de 180 millones de personas por ciudad anfitriona, estas campañas impulsan no solo la concienciación, sino también la acción coordinada, la influencia de las políticas y el fortalecimiento de los sistemas. Junto con sus campañas, la organización lidera la promoción mundial mediante CommonProtect, su programa emblemático que promueve la reforma legal y fortalece los sistemas de protección infantil en todo el Commonwealth para abordar la explotación y el abuso sexual infantil (CSEA). Además, la organización forma alianza con el sector privado mediante consultoría y capacitación especializadas, y equipa a las empresas para identificar y mitigar los riesgos de esclavitud moderna, fortalecer las cadenas de suministro y desempeñar un papel de liderazgo en prevención. Mediante este enfoque integrado, que combina campañas, defensa y acción corporativa, la organización trabaja con gobiernos, empresas y comunidades para reducir el daño y avanzar hacia un mundo libre de explotación y abuso.

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FUENTE It's A Penalty