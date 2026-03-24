It's a Penalty anuncia alianzas globales y una campaña de atletas estrella para la prevención de la trata de personas antes del Torneo Mundial de Fútbol 2026

La campaña aprovecha el poder del deporte para educar, equipar y movilizar al público en todo el mundo para reconocer las señales de trata de personas, disipar los mitos y equipar a todos con las herramientas para acceder al apoyo

LONDRES, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- It's a Penalty anunció hoy la lista de asociaciones globales y locales y embajadores deportivos confirmados para participar hasta ahora en su campaña más ambiciosa y de mayor alcance en la historia de la organización, que tendrá lugar antes del torneo de fútbol más grande del mundo. Se prevé que la campaña, que abarca tres países anfitriones y múltiples sectores de los viajes, la hospitalidad, el transporte y los medios de comunicación, supere el alcance global promedio de la organización e involucre a millones de personas en todo el mundo. La campaña unirá a las principales corporaciones globales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y jugadores profesionales de fútbol para crear conciencia sobre la trata de personas, un delito que afecta a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, y un tercio son niños. Se anunciarán más socios y embajadores en los próximos meses. Las organizaciones interesadas en unirse a la campaña pueden comunicarse con Philippa King en [email protected].

La trata de personas sigue siendo una de las actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo. Los grandes eventos deportivos, aunque no son la causa de la trata, pueden magnificar las vulnerabilidades existentes, aumentar las oportunidades de explotación y resaltar las brechas en la protección que enfrentan particularmente los migrantes, los jóvenes y las comunidades marginadas. Aprovechando el alcance internacional del campeonato mundial de fútbol de 2026, It's a Penalty tiene como objetivo garantizar que millones de aficionados, viajeros y comunidades locales tengan acceso a información y herramientas vitales para protegerse a sí mismos y a los demás.

La Campaña de Prevención de la Trata de Personas It's a Penalty, que se realizará antes y durante el evento mundial de fútbol, se lanzará oficialmente más adelante en 2026, con actividades en aeropuertos, aerolíneas, hoteles, proveedores de alojamiento, redes de transporte, plataformas de medios y lugares para fanáticos en las ciudades anfitrionas de 2026 que abarcan tres países (EE. UU., México y Canadá). Las herramientas de concientización incluirán videos educativos, mecanismos de denuncia, destrucción de mitos públicos, capacitación para el personal de primera línea y recursos para fanáticos, viajeros y el público en general.

CITAS

"La Copa del Mundo es uno de los momentos globales más poderosos para unir a las personas detrás de un solo propósito. Al asociarnos con marcas líderes mundiales y defender las voces de atletas internacionales, nuestra campaña equipará a millones con el conocimiento necesario para reconocer e informar sobre la explotación. Juntos, estamos construyendo un mundo donde los grandes eventos dejen un legado de protección, no de vulnerabilidad ". - Sarah de Carvalho, CEO, It's a Penalty

"American Airlines se ha asociado durante mucho tiempo con las fuerzas del orden y las organizaciones sin fines de lucro para ayudar a combatir la trata de personas, y nos enorgullece continuar ese trabajo al unirnos a la campaña de prevención de la trata de personas más grande de la historia de It 's a Penalty. Estamos listos para ayudar a crear conciencia sobre este importante tema ". — Jill Blickstein, vicepresidenta de Sostenibilidad de American Airlines

"La trata de personas exige acción por parte de la industria hotelera. A través de nuestra asociación con It's a Penalty, estamos equipando a los socios de alojamiento en EE. UU., Canadá y México con herramientas prácticas para reconocer y responder a la explotación. Nuestro alcance y las estrechas relaciones con los socios nos permiten garantizar que este mensaje crítico llegue a los equipos de primera línea que pueden marcar la diferencia ". - Betsy Steckler, directora regional de servicios para socios de Booking.com en Norteamérica

"En Uber, la seguridad es fundamental para la forma en que operamos , y la trata de personas es un problema durante todo el año que a menudo pasa desapercibido. Los grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA crean un momento importante para crear conciencia y desafiar los mitos. Mediante nuestra asociación con It's a Penalty, ayudamos a los socios de la App, a los usuarios y a las comunidades a reconocer las señales de explotación y a responder de manera segura ". — Meghan Casserly, directora de Políticas Públicas, Seguridad y Accesibilidad, Uber

"Nos comprometemos a ayudar a avanzar en la lucha mundial contra la trata y la explotación de personas. La lucha contra estos delitos requiere una acción colectiva a nivel mundial. A través de asociaciones con expertos, equipamos a nuestros anfitriones, huéspedes y equipos de primera línea con la capacitación y las herramientas para ayudar a reconocer la posible explotación y poner a los sobrevivientes en primer lugar. A medida que la Copa Mundial de la FIFA reúne a millones de personas, nos enorgullece volver a apoyar It's a Penalty para ayudar a crear comunidades más vigilantes e informadas ". –– Roger Kaiser, vicepresidente de operaciones de fraude y seguridad de Airbnb

"Cada día el público aprende más sobre la crisis de la trata, y los que trabajamos en las industrias del juego y la hospitalidad debemos evolucionar constantemente nuestras acciones para abordar este problema. Como socio, It's a Penalty ayuda a las empresas a nivel mundial a avanzar en los esfuerzos colectivos para reconocer las señales de advertencia y trabajar con las comunidades y las fuerzas del orden para interrumpir la trata de personas. Juntos podemos asegurarnos de que la Copa Mundial deje un legado positivo y duradero en cada comunidad anfitriona ". — Paul Pellizzari, vicepresidente, Responsabilidad Social Global, Hard Rock International y Seminole Gaming

"El equipo de It's a Penalty es implacable en su trabajo no solo para prevenir la explotación, sino también para educar al público sobre las señales de la trata.Como socio de los medios de comunicación que ayuda a crear conciencia sobre estas señales y medidas de prevención en todo el país, agradecemos a organizaciones como It's a Penalty por el trabajo que realizan para ayudar a salvar vidas ". - Debbie Cerrito, vicepresidenta sénior de desarrollo empresarial, iHeartMedia

Global Partners

It's a Penalty se enorgullece de anunciar una coalición de socios globales comprometidos a crear conciencia, distribuir materiales educativos y amplificar el mensaje de la campaña en los sectores de viajes, hospitalidad y entretenimiento. Estas organizaciones apoyarán la campaña proporcionando recursos de capacitación al personal, compartiendo materiales de concientización con los clientes y ayudando a difundir la película embajadora de 30 segundos de la campaña.

American Airlines

Booking.com

Uber

Airbnb

Socios nacionales

Hard Rock (Estados Unidos y México)

IHeartMedia e iHeartImpact (Estados Unidos)

IHG Hotels & Resorts (Estados Unidos)

Alianzas locales en toda América del Norte

Además de los socios globales, It's a Penalty trabaja con ONG locales para ayudar a contextualizar la campaña en cada ciudad. Los colaboradores locales y regionales desempeñarán un papel esencial para garantizar que la campaña llegue a las comunidades de Estados Unidos, México y Canadá, donde se celebrará el torneo mundial de 2026. Estas organizaciones, junto con asociaciones con aeropuertos y compañías de medios digitales, apoyarán herramientas de concientización localizadas, participación comunitaria y defensa centrada en los sobrevivientes durante la preparación del torneo.

Ciudad de Atlanta (Estados Unidos)

Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade (Estados Unidos)

Wellspring Living (Estados Unidos)

Coalición de Nueva Jersey contra la Trata de Personas (NJCAHT) (Estados Unidos)

The Women's Fund Miami Dade (Estados Unidos)

Ally Global Foundation (Canadá)

Fin de L'Esclavitud (México)

Educando en Red (México)

Te Protejo México (México)

Ágape (México)

Anthus (México)

El Pozo de Vida (México)

Aerolíneas participantes

British Airways

Emirates

Embajadores internacionales de fútbol

It's a Penalty tiene el honor de dar la bienvenida a tres figuras del fútbol reconocidas mundialmente como embajadores mundiales de la campaña hasta el momento. Cada embajador aparecerá en los materiales de la campaña, como carteles y vallas publicitarias, y en la película de concienciación de 30 segundos, que llegará a millones de viajeros a través de aerolíneas asociadas, plataformas digitales y redes de socios. Su influencia colectiva se extiende por América del Norte, Europa y América Latina, regiones clave para la organización y visualización del torneo.

Tim Weah (Estados Unidos)

César Azpilicueta (España)

Oribe Peralta (México)

Visite www.Itsapenalty.org para obtener más información y esté atento a más anuncios sobre la Campaña de prevención de la trata de personas It's a Penalty 2026.

Acerca de It's a Penalty

It's a Penalty realiza campañas de sensibilización a nivel mundial durante los principales eventos deportivos, llegando a un promedio de 180 millones de personas por campaña, en asociación con embajadores deportivos, el sector de viajes, hospitalidad y turismo, las fuerzas del orden, las ONG y los organismos gubernamentales. Junto con estas campañas, colaboramos con empresas a través de consultoría y formación especializadas para identificar y mitigar los riesgos de la esclavitud moderna, fortalecer las prácticas de la cadena de suministro y liderar la prevención de la explotación. También lideramos CommonProtect, nuestro programa de promoción que impulsa la reforma legal y el cambio de sistemas en todo el Commonwealth para proteger a los niños de la explotación y el abuso sexual (CSEA). A través de la educación, la formación, la sensibilización y las intervenciones específicas, colaboramos con los gobiernos, las empresas y las comunidades para reducir los daños y avanzar hacia un mundo libre de explotación y abuso.

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FUENTE It's A Penalty