JBS gana el premio al "Mejor departamento de cumplimiento en agronegocios"

El evento reunió a más de 200 profesionales de la industria, ofreciendo una plataforma para debates sobre tendencias y mejores prácticas en Brasil y en todo el mundo

SÃO PAULO, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- JBS ha sido reconocida con el título de "Best Compliance Department in Agribusiness" en la edición inaugural de los Compliance Awards by Leaders League - Compliance Summit & Awards Brazil. El evento, celebrado el mes pasado en el Centro Británico de São Paulo, tuvo como objetivo celebrar y honrar los principales programas de cumplimiento del país, destacando aquellos que han sido esenciales para el éxito sostenible de las organizaciones.

La ceremonia de entrega de premios reunió a más de 200 profesionales de cumplimiento, ofreciendo una plataforma para discusiones sobre tendencias y mejores prácticas tanto en Brasil como a nivel internacional. Más de 20 expertos participaron en cinco paneles estratégicos, abordando cuestiones clave que configuran el futuro del cumplimiento en el país. La edición de 2024 reconoció 12 categorías, que representan a las principales industrias de Brasil, con la participación de los principales actores del mercado.

"El Programa de Cumplimiento 'Siempre Haga lo Correcto' ha sido fundamental para mantener un entorno empresarial ético, sostenible y transparente, alineado consistentemente con las mejores prácticas del mercado", dijo el Director de Cumplimiento de JBS, José Marcelo Martins Proença.

Según él, "el premio confirma que la compañía está en el camino correcto y refuerza nuestra misión de sobresalir en todo lo que nos proponemos lograr. Este reconocimiento refleja el compromiso inquebrantable de JBS con la ética y la transparencia en todas sus operaciones ".

Acerca de JBS

JBS es una de las empresas de alimentos más grandes del mundo. Con una plataforma diversificada por tipos de productos (aves de corral, cerdo, carne de res y cordero, así como productos de origen vegetal), la compañía emplea a más de 270.000 personas, con unidades de producción y oficinas en todos los continentes, en países como Brasil, EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia, China y otros. En Brasil, JBS es uno de los mayores empleadores del país, con 155 000 empleados. A nivel mundial, JBS ofrece una amplia cartera de marcas conocidas por su excelencia e innovación, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo, Just Bare y muchas otras, que llegan a los consumidores en 190 países diariamente. La compañía invierte en negocios relacionados como el cuero, el biodiesel, el colágeno, los productos de cuidado y limpieza personal, las envolturas naturales, las soluciones de gestión de residuos sólidos, el reciclaje y el transporte, centrándose en la economía circular. JBS opera con una prioridad en la seguridad alimentaria de alta calidad, adoptando las mejores prácticas de sostenibilidad y bienestar animal en toda su cadena de valor, con el propósito de alimentar a personas de todo el mundo de manera más sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527226/Time_Compliance_Premio.jpg

FUENTE JBS