JBS remporte le prix du « Meilleur département de conformité dans l'agroalimentaire ».

L'événement a rassemblé plus de 200 professionnels du secteur, offrant une plateforme de discussion sur les tendances et les meilleures pratiques au Brésil et dans le monde.

SÃO PAULO, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- JBS a reçu le titre de « Meilleur département de conformité dans l'agro-industrie » lors de l'édition inaugurale des Compliance Awards par Leaders League - Compliance Summit & Awards Brazil. L'événement, qui s'est tenu le mois dernier au British Centre de São Paulo, visait à célébrer et à honorer les meilleurs programmes de conformité du pays, en mettant en lumière ceux qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite durable des organisations.

La cérémonie de remise des prix a rassemblé plus de 200 professionnels de la conformité, offrant une plateforme de discussion sur les tendances et les meilleures pratiques tant au Brésil qu'au niveau international. Plus de 20 experts ont participé à cinq panels stratégiques, abordant les questions clés qui façonnent l'avenir de la conformité dans le pays. L'édition 2024 a reconnu 12 catégories, représentant les principales industries du Brésil, avec la participation des plus grands acteurs du marché.

« Le programme de conformité « Always Do the Right Thing » a joué un rôle fondamental dans le maintien d'un environnement commercial éthique, durable et transparent, constamment aligné sur les meilleures pratiques du marché », a déclaré José Marcelo Martins Proença, directeur de la conformité de JBS.

Selon lui, « ce prix confirme que l'entreprise est sur la bonne voie et renforce notre mission d'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Cette reconnaissance reflète l'engagement inébranlable de JBS en faveur de l'éthique et de la transparence dans l'ensemble de ses activités ».

À propos de JBS

JBS est l'une des plus grandes entreprises alimentaires au monde. Avec une plateforme diversifiée par types de produits (volaille, porc, bœuf et agneau, ainsi que des produits à base de plantes), l'entreprise emploie plus de 270 000 personnes, avec des unités de production et des bureaux sur tous les continents, dans des pays tels que le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Chine et d'autres encore. Au Brésil, JBS est l'un des plus grands employeurs du pays, avec 155 000 employés. Au niveau mondial, JBS propose un large portefeuille de marques connues pour leur excellence et leur innovation, notamment Friboi, Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, et bien d'autres encore, qui touchent quotidiennement les consommateurs de 190 pays. L'entreprise investit dans des activités connexes telles que le cuir, le biodiesel, le collagène, les produits de soins personnels et de nettoyage, les boyaux naturels, les solutions de gestion des déchets solides, le recyclage et le transport, en mettant l'accent sur l'économie circulaire. JBS accorde la priorité à une sécurité alimentaire de haute qualité et adopte les meilleures pratiques en matière de développement durable et de bien-être des animaux tout au long de sa chaîne de valeur, dans le but de nourrir les populations du monde entier de manière plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527226/Time_Compliance_Premio.jpg