José Antonio Quesada Palacios se une a Forward Global como asesor senior

El destacado miembro en los consejos de administración de México —y ex-regulador que anteriormente elaboraba las normas y regulaciones— se incorpora a Forward Global para asistir a las instituciones latinoamericanas en la gobernanza de asuntos de alta complejidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Forward Global, firma líder en gestión de riesgos comerciales y geopolíticos con experiencia en análisis forense de delitos financieros, riesgos e inteligencia, anunció hoy que José Antonio Quesada Palacios se ha incorporado a la firma como asesor senior.

Quesada ha pasado más de tres décadas en ambos lados de la mesa en la que hoy se decide si una institución mexicana sobrevive al escrutinio regulatorio: como el regulador que elaboro la política, como el socio de una firma Big Four que auditó el riesgo y como el consejero que responde por el resultado.

Su trayectoria en consejos de administración y posiciones de liderazgo incluye:

Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas (CNCPIE) – la asociación nacional de consejeros corporativos independientes de México

Vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Más de 30 años en PwC México, donde se desempeñó como Socio Senior y Líder de Servicios Financieros

Exdirector de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey

Expresidente de la Fundación IMEF

Expresidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

Se desempeña como consejero independiente en consejos de administración de empresas públicas, privadas y del sector financiero

Los reguladores de México y América Latina ya no se conforman con un expediente de cumplimiento impecable – quieren pruebas de que el propio consejo de administración está haciendo las preguntas difíciles. Quesada ha pasado su carrera en ambos lados de esa exigencia.

"Un consejo que solo se presenta a aprobar las actas en automático no está gobernando – está decorando", dijo Quesada. "He ocupado la silla del regulador, la del consejo de administración y la del asesor. Sé exactamente dónde se esconden los puntos ciegos. Me uno a Forward Global para ayudar a los consejos a dejar de hacer las preguntas fáciles y empezar a hacer las que realmente importan, antes de que un regulador las haga primero."

"José Antonio ha estado en la sala en ambos lados de esta batalla, tanto como el regulador que escribe las reglas como el consejero cuyo consejo de administración debe responder por ellas", dijo Sven Stumbauer, Socio y Líder de la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de Sanciones para las Américas de Forward Global. "El riesgo de delitos financieros en México y América Latina ya no es un problema de cumplimiento – es un problema de gobierno corporativo. José Antonio sabe con precisión qué debe ver, cuestionar y exigir un consejo de administración para mantenerse un paso adelante."

CONTACTO PARA MEDIOS

Nicholas Fitzgerald

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FUENTE Forward Global