Kapital es nombrada una de las 50 compañías más disruptivas del mundo de 2024 por CNBC

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Kapital, un banco global y plataforma tecnológica de IA de origen mexicano, fue nombrado en la lista 2024 Disruptor 50 de CNBC, un reconocimiento que se otorga a las empresas privadas más innovadoras y de más rápido crecimiento que están transformando sus industrias y cambiando al mundo.

La lista CNBC Disruptor 50 presenta a las empresas que no sólo están revolucionando sus sectores, sino que también están redefiniendo el panorama empresarial a nivel mundial. La inclusión de Kapital en la lista confirma su rápido crecimiento y firme compromiso con la innovación en el sector bancario.

"Nos sentimos enormemente honrados de ser reconocidos por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 de este año", comentó Rene Saul, CEO y cofundador de Kapital. "Este reconocimiento es una prueba de la dedicación y la creatividad de nuestro equipo, así como del profundo impacto que nuestras soluciones de tecnología financiera están teniendo en el sector".

Kapital se ha distinguido por ofrecer soluciones innovadoras que permiten a las empresas gestionar su acceso a su capital y finanzas de forma eficiente y segura. La compañía aprovecha los datos y la IA para ofrecer a las PYME nuevas oportunidades de acceso y gestión del capital con una sofisticada tecnología empresarial que compite con lo que normalmente solo está disponible para las grandes empresas a través de los ERP. Con una cuenta en Kapital, las PYME pueden ver y gestionar los flujos de efectivo de su negocio en dashboards en tiempo real, lo que les permite asegurar financiamiento a corto, mediano y largo plazo según lo permitan sus operaciones. Mientras Kapital continúa ampliando su alcance y mejorando su oferta de productos, la empresa continúa firme en su misión de revolucionar el sector financiero y liberar el potencial económico de los países en los que opera.

"Kapital representa una oportunidad única", añadió Arjun Sethi, cofundador de Tribe Capital, Termina.ai y Kapital. "Nuestro enfoque en Tribe implica analizar meticulosamente y crear empresas con modelos de crecimiento extraordinarios y exponenciales. Tribe vio eso en Kapital, invertimos y me convertí en cofundador. Kapital superó los $125 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en tan solo 19 meses después de su ronda semilla. Esto se debe a que su modelo de negocio permite la reinversión de sus ganancias más rápidamente que sus competidores, lo que permite una escalabilidad importante a través de merchants, pagos, valor bruto de la mercancía, consumidores y más".

"La adquisición de Banco Autofin el año pasado nos permitió desbloquear un importante potencial crediticio y de balance", comentó Fernando Sandoval, CFO y cofundador de Kapital. "Ahora, el objetivo es seguir ampliando esa oportunidad a los mercados insuficientemente atendidos en los que operamos y en los que estamos incursionando, entre ellos Colombia y Perú".

Además, Kapital se enorgullece de ser la única compañía mexicana participante en el próximo Fortune Future of Finance Summit el 16 de mayo. Fernando Sandoval, CFO y cofundador de Kapital, formará parte del panel "Building an AI Workforce", donde discutirá cómo las empresas del sector financiero pueden adaptar y reentrenar a su personal para trabajar con la inteligencia artificial. Este evento no solo demuestra el interés de Kapital en liderar la convergencia entre tecnología y finanzas, sino que también subraya su misión con la innovación y exploración de nuevas tendencias dentro del sector.

Kapital se suma a una impresionante lista de compañías que han aparecido en la lista a lo largo de los años, incluyendo OpenAI, Stripe y Scale AI, entre otras. Para consultar la lista completa de empresas Disruptor 50, visite www.cnbc.com/cnbc-disruptors

Acerca de Kapital

Kapital es un banco global y una plataforma tecnológica que está aprovechando la IA para transformar la forma en que las pequeñas y medianas empresas acceden a su capital y operan. Actualmente atiende a 80,000 clientes en México, Colombia y Perú, ofreciéndoles la mejor tecnología empresarial que normalmente sólo está disponible para las grandes empresas, a una pequeña fracción del costo. La plataforma verticalmente integrada de Kapital ofrece a las PYMES visibilidad en tiempo real de sus operaciones comerciales y flujos de caja, a la vez que permite una gestión fluida de préstamos, nóminas, prestaciones y facturación. Más información en https://www.kapital.mx/

