Knight Therapeutics anuncia la presentación regulatoria complementaria de MINJUVI® (tafasitamab) para linfoma folicular en Argentina y México

MONTREAL, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc, (TSX: GUD) ("Knight"), empresa farmacéutica especializada panamericana (ex EE.UU.), ha anunciado hoy que su afiliada argentina, Laboratorio LKM S.A., y su afiliada mexicana, Grupo Biotoscana de Especialidad S.A. de C.V., presentaron ante la ANMAT (agencia regulatoria de Argentina) y la COFEPRIS (agencia regulatoria de México), respectivamente, una solicitud complementaria para obtener la aprobación de una indicación adicional de MINJUVI® (tafasitamab), en combinación con lenalidomida y rituximab, para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario (Grado 1–3a) tras al menos una línea previa de terapia sistémica.

Knight firmó en 2021 un acuerdo exclusivo de suministro y distribución con Incyte (NASDAQ: INCY) para tafasitamab (comercializado como MONJUVI® [tafasitamab–cxix] en Estados Unidos y MINJUVI® fuera de EE. UU.) en toda América Latina. Knight ha lanzado MINJUVI® en Brasil, México y Argentina para su uso en combinación con lenalidomida seguida de MINJUVI® en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) en recaída o refractario, que no son candidatos para trasplante autólogo de células madre (TACM). En marzo de 2026, Knight anunció la aprobación y el lanzamiento de MINJUVI® en combinación con rituximab y lenalidomida para el tratamiento de pacientes adultos con LF en recaída o refractario en Brasil.1

"En los últimos dos años hemos lanzado MINJUVI® para el tratamiento del linfoma difuso de células B grandes en Brasil, México y Argentina. Más recientemente, MINJUVI® recibió aprobación regulatoria para el tratamiento del linfoma folicular refractario en Brasil", afirmó Samira Sakhia, Presidente y CEO de Knight Therapeutics Inc. "Seguimos impulsando nuestro portafolio con las presentaciones regulatorias de MINJUVI® en Argentina y México. Más importante aún, MINJUVI® es más que un único producto. Con aprobaciones en distintas indicaciones, en la práctica representa múltiples terapias bajo una misma marca, ampliando las opciones de los médicos para abordar diferentes necesidades de los pacientes. Me enorgullece el progreso logrado con MINJUVI® y esperamos continuar nuestra misión de llevar a nuestros mercados medicamentos de alta calidad que mejoren la salud de los pacientes".

Acerca de MINJUVI® (tafasitamab)

MINJUVI® (tafasitamab) es un anticuerpo monoclonal citolítico humanizado con modificaciones en la región Fc dirigido a CD19. Tafasitamab incorpora un dominio Fc de ingeniería XmAb®, que media la lisis de células B a través de la apoptosis y mecanismos efectores inmunitarios, incluida la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos (ADCC) y la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos (ADCP). Incyte licencia derechos exclusivos mundiales para desarrollar y comercializar tafasitamab de Xencor, Inc.

En los Estados Unidos, MONJUVI® está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en combinación con lenalidomida y rituximab para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario.

MONJUVI no está aprobado ni se recomienda para el tratamiento de pacientes con linfoma de la zona marginal en recaída o refractario fuera de ensayos clínicos controlados.

Además, MONJUVI recibió la aprobación acelerada en los Estados Unidos en combinación con lenalidomida para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) en recaída o refractario, no especificado de otra manera, incluido el LDCBG derivado de un linfoma de bajo grado y que no son candidatos para trasplante autólogo de células madre (TACM).

En Europa, MINJUVI® (tafasitamab) recibió una Autorización de Comercialización Condicional por parte de la Agencia Europea de Medicamentos para su uso en combinación con lenalidomida, seguido de MINJUVI® en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con LDCBG en recaída o refractario que no son elegibles para TACM. Además, MINJUVI® está aprobado en combinación con lenalidomida y rituximab para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario (Grado 1–3a) después de al menos una línea previa de terapia sistémica en Europa.

En Japón, MINJUVI está aprobado en combinación con rituximab y lenalidomida para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario (segunda línea o posteriores).

En Brasil, MINJUVI está aprobado para su uso en combinación con lenalidomida seguido de MINJUVI® en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con LDCBG en recaída o refractario, incluido el LDCBG derivado de linfoma de bajo grado, que no son candidatos para TACM. Asimismo, MINJUVI® está aprobado en combinación con rituximab y lenalidomida para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario. MINJUVI® no está aprobado ni se recomienda para el tratamiento de pacientes con linfoma de la zona marginal en recaída o refractario fuera de ensayos clínicos controlados.

XmAb® es una marca registrada de Xencor, Inc.

MONJUVI, MINJUVI, los logotipos de MINJUVI y MONJUVI y el diseño del "triángulo" son marcas registradas de Incyte.

Acerca del Linfoma Folicular (LF)

El LF es el subtipo más común de linfoma no Hodgkin (LNH) indolente.2-4 Por lo general, el LF se presenta con linfadenopatía generalizada e indolora que fluctúa en tamaño. Afecta comúnmente los ganglios linfáticos axilares, cervicales, femorales e inguinales. En raras ocasiones, puede presentarse como una gran masa mediastínica asintomática. Aproximadamente el 20% de los pacientes con LF experimentan síntomas B, como sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso.⁵ Aunque los pacientes suelen responder al tratamiento inicial, el LF típicamente recaerá con el tiempo y, por lo tanto, se considera incurable.6-7 Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con LF son refractarios a la inmunoquimioterapia de primera línea.8 Además, existe un riesgo de transformación histológica a LDCBG o linfomas de células B de alto grado, lo cual ocurre a una tasa anual estimada del 2% al 3% y generalmente se asocia con desenlaces clínicos desfavorables.9-12

Acerca del Estudio inMIND

El estudio inMIND (INCMOR 0208-301) fue un estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico en participantes con LF en recaída/refractario o linfoma de la zona marginal (LZM) en recaída/refractario que habían recibido al menos una línea previa de tratamiento sistémico, incluyendo un anticuerpo anti-CD20. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir tafasitamab + R2 (n = 273) versus placebo + R2 (n = 275). La supervivencia libre de progresión (SLP; criterio principal) mediana estimada fue de 22,37 meses (IC 95%: 19,22, NE) en el grupo tafasitamab + R2, en comparación con 13,93 meses (IC 95%: 11,53, 16,39) en el grupo placebo + R2, con un HR de 0,434 (IC 95%: 0,324, 0,580) y un valor de p < 0,0001. En general, añadir tafasitamab a lenalidomida más rituximab condujo a una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la SLP, correspondiente a una reducción del 57% en el riesgo de progresión, recaída o muerte en pacientes con linfoma folicular en recaída/refractario.¹3 Las reacciones adversas más comunes (≥ 20%) en pacientes con LF en recaída o refractario fueron infecciones del tracto respiratorio, diarrea, erupción cutánea, fatiga, estreñimiento, dolor musculoesquelético y tos. Las anormalidades de laboratorio Grado 3 o 4 más frecuentes (≥ 20%) fueron disminución de neutrófilos y disminución de linfocitos.¹4

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir, otorgar licencias y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las filiales latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX bajo el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas para Knight Therapeutics Inc. y sus filiales. Estas declaraciones prospectivas, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos contemplados en las declaraciones prospectivas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchas de las cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, pueden en última instancia resultar incorrectas. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se discuten en el Informe Anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de Información Anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo requiera la ley.

Referencias:

MINJUVI (tafasitamab) Powder for solution for infusion 200 mg ANVISA; precribing information January, 2026. Accessed February 19th 2026. https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=minjuvi Kanters S, Ball G, Kahl B, et al. Clinical outcomes in patients relapsed/refractory after ≥2 prior lines of therapy for follicular lymphoma: a systematic literature review and meta-analysis. BMC Cancer 2023;23:74. Merryman RW, Rutherford SC, et al. Consensus recommendations from the 2024 International Follicular Lymphoma Scientific Workshop. Blood Adv 2025;:bloodadvances.2025018079. Available at: doi:10.1182/bloodadvances.2025018079 Smith SM, Salles G. Indolent lymphomas: introduction to a series highlighting progress and ongoing challenges. Haematologica 2022;107:4-6. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016;127:2375-2390. Kaseb H, Ali MA, Gasalberti DP, et al. Follicular lymphoma. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025-. Updated March 1, 2024. Accessed December 5, 2025. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538206/ Dreyling M, Ghielmini M, Rule S, et al. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2021;32:298-308. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. Version 2.2025. Published February 10, 2025. Accessed December 5, 2025. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/b-cell.pdf NCCN Jurczak W. Treatment of high-risk follicular lymphoma. Hemasphere 2019;3(Suppl):85-87. Al-Tourah AJ, Gill KK, Chhanabhai M, et al. Population-based analysis of incidence and outcome of transformed non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2008;26:5165-5169. Conconi A, Ponzio C, Lobetti-Bodoni C, et al. Incidence, risk factors and outcome of histological transformation in follicular lymphoma. Br J Haematol 2012;157:188-196. Freedman A, Jacobsen E. Follicular lymphoma: 2020 update on diagnosis and management. Am J Hematol 2020;95:316-327. Link BK, Maurer MJ, Nowakowski GS, et al. Rates and outcomes of follicular lymphoma transformation in the immunochemotherapy era: a report from the University of Iowa/Mayo Clinic Specialized Program of Research Excellence Molecular Epidemiology Resource. J Clin Oncol 2013;31:3272-3278. Sehn LH, Luminari S, Scholz CW, Hübel K, Salar A, Paneesha S, Wahlin BE, Panayiotidis P, Lee HP, Jiménez Ubieto A, Sancho JM, Kim TM, Domingo Domenech E, Kumode T, Poh C, Thieblemont C, Deeren D, de Wit E, Arbushites M, Casadebaig ML, Trneny M. Tafasitamab plus lenalidomide and rituximab for relapsed or refractory follicular lymphoma: results from a phase 3 study (inMIND). Blood. 2024;144(suppl 2):LBA-1. doi:10.1182/blood-2024-212970. Incyte Corporation. MONJUVI (tafasitamab-cxix) for injection, for intravenous use prescribing information. Wilmington, DE: Incyte Corporation; June 2025. Accessed December 5, 2025. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/761163s013lbl.pdf

Contacto para inversores:







Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente y CEO

Director financiero T: 514-484-4483

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FUENTE Knight Therapeutics Inc.