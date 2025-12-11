KNOBLOCH Information Group, BEN y Skye Inteligencia LATAM Forman Skye Salud para Modernizar la Atención Médica en México con IA Soberana

WILMINGTON, Del. y CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Brand Engagement Network, Inc. (Nasdaq: BNAI) ("BEN"), desarrollador de IA multimodal segura y gobernada para industrias reguladas, junto con Skye Inteligencia LATAM y KNOBLOCH Information Group, la principal autoridad mexicana en datos de salud, anunciaron hoy la formación de Skye Salud, una nueva S.A.P.I. mexicana establecida bajo un acuerdo vinculante para desplegar la primera plataforma nacional de inteligencia aumentada soberana del país. Esta iniciativa histórica modernizará los flujos clínicos, mejorará la seguridad del paciente y ampliará significativamente el acceso a atención de alta calidad en un sistema de salud que atiende a más de 130 millones de personas.

Abordando Desafíos Urgentes en un Mercado Masivo y de Alto Crecimiento

Una Asociación Transformadora con KNOBLOCH Information Group: La Principal Autoridad de Datos en Salud en México. El sistema de salud de México enfrenta una creciente carga de enfermedades crónicas —incluyendo más de 14 millones de adultos con diabetes, además de hipertensión y enfermedades cardiovasculares— mientras muchas instituciones aún dependen de expedientes en papel o Historias Clínicas Electrónicas (HCE/EMR) fragmentadas. Estas brechas afectan la continuidad del cuidado, la precisión diagnóstica y la eficiencia. Según investigaciones independientes, el mercado mexicano de EHR/EMR crecerá de USD $2.4 mil millones en 2025 a USD $5.3 mil millones para 2031, con un CAGR aproximado del 14%, impulsado por la transición hacia sistemas digitales modernos.

Skye Salud se está desarrollando como una plataforma nativa en español, segura e integrada con los sistemas existentes. Su despliegue inicial está previsto para pilotos en el Q1 de 2026, con capacidades de documentación automatizada, alertas predictivas y análisis de salud poblacional, diseñados para aumentar —no reemplazar— el criterio clínico humano.

Estructura de la Alianza

Skye Salud se formó mediante un acuerdo vinculante entre Skye Inteligencia LATAM y KNOBLOCH Information Group, con participación accionaria 50/50. A través de los acuerdos de licencia existentes entre BEN y Skye Inteligencia LATAM, BEN recibirá 35% de los ingresos brutos aplicables generados por las operaciones de Skye Inteligencia LATAM, incluidos los relacionados con Skye Salud. Skye Inteligencia LATAM ocupará 2 de los 3 asientos del consejo.

Por qué KNOBLOCH Information Group es la pieza clave

KNOBLOCH Information Group es el proveedor independiente más respetado del país en inteligencia del mercado farmacéutico. Fundado en 2000 por Juan Knobloch, M., la empresa compite directamente con gigantes globales y posee una infraestructura de datos única:

Audita 99% del mercado farmacéutico privado, que representa ~74% del total nacional.

99% del mercado farmacéutico privado, que representa ~74% del total nacional. Monitorea datos reales de venta en tiempo real de 82 instituciones, incluyendo mayoristas, cadenas farmacéuticas, supermercados y más.

datos reales de venta en tiempo real de 82 instituciones, incluyendo mayoristas, cadenas farmacéuticas, supermercados y más. Captura datos de miles de millones de unidades vendidas cada año.

datos de miles de millones de unidades vendidas cada año. Su sistema A.T.V.® se utiliza para compensar al 70% de los representantes farmacéuticos del país.

Cubre cerca del 85% del mercado farmacéutico total a nivel sell-out.

cerca del 85% del mercado farmacéutico total a nivel sell-out. Audita canales alternativos que representan ~37% del mercado privado en unidades.

El acceso a datos fidedignos y en tiempo real ha sido históricamente una barrera clave para el despliegue eficaz de la IA en mercados como México. Las bases de datos propietarias de KNOBLOCH eliminan este obstáculo.

KNOBLOCH también mantiene relaciones profundas con instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, redes de farmacias y autoridades regionales de salud —acelerando la adopción nacional de Skye Salud.

Declaraciones Ejecutivas

Tyler Luck, CEO Interino de BEN, comentó: "Aliarnos con KNOBLOCH Information Group es transformador para BEN y para la salud en México. Su liderazgo en datos farmacéuticos, combinado con nuestra tecnología de IA soberana, crea una fuerza capaz de generar mejoras reales y escalables para millones de personas."

Juan Knobloch, Director General de KNOBLOCH Information Group, añadió: "Skye Salud une nuestra infraestructura de datos y presencia nacional con inteligencia aumentada diseñada para México. Estamos creando la base de un ecosistema digital moderno, seguro y eficiente."

Liderazgo Clínico de Clase Mundial - Skye Salud cuenta con supervisión de: Dr. Richard Isaacs, ex-CEO de The Permanente Medical Group, líder de modernización tecnológica para más de 13 millones de pacientes. Dr. Ruy Carrasco, reumatólogo pediatra reconocido, con amplia trayectoria en atención de enfermedades crónicas y salud en comunidades desatendidas en EE.UU. y México. Su experiencia combinada asegura que la hoja de ruta de Skye Salud esté alineada con las necesidades reales de la primera línea clínica.

Cinco Pilares de Excelencia de Skye Salud

Acceso a Datos: Inteligencia farmacéutica en tiempo real de KNOBLOCH.

Inteligencia farmacéutica en tiempo real de KNOBLOCH. Seguridad del Paciente: Alertas predictivas para condiciones de alto riesgo.

Alertas predictivas para condiciones de alto riesgo. Eficiencia Operativa: Documentación automática y EMR integrado.

Documentación automática y EMR integrado. Atención Personalizada: Herramientas nativas en español para clínicos.

Herramientas nativas en español para clínicos. Salud Poblacional: Monitoreo proactivo a escala nacional.

Características clave: Generación de notas clínicas (SOAP) en un solo toque, Insights clínicos predictivos, Pilotos en Q1 2026 en hospitales públicos, clínicas de farmacia y programas de enfermedades crónicas

Hoja de Ruta hacia el Despliegue Nacional - Los programas piloto iniciarán en Q1 2026 con una expansión progresiva por instituciones públicas, redes de farmacias, autoridades regionales y centros de formación médica.

KNOBLOCH Information Group, BEN y Skye Inteligencia LATAM conforman una base única para modernizar la salud y ampliar el acceso a atención de calidad en todo México.

Sobre BEN: Brand Engagement Network, Inc. (Nasdaq: BNAI) desarrolla agentes de IA conversacional para industrias reguladas. Su modelo ELM™ con RAG impulsa IA multimodal segura a través de chat, voz, avatar y canales digitales. Con 21 patentes y presencia en múltiples sectores regulados, BEN lidera el estándar empresarial de IA.

Sobre Skye Salud: Skye Salud es una S.A.P.I. mexicana formada por Skye Inteligencia LATAM y KNOBLOCH Information Group para modernizar la atención médica mediante una plataforma soberana, nativa en español e interoperable con sistemas existentes.

Sobre Skye Inteligencia LATAM: Desarrolla soluciones de IA soberana para sectores regulados en Latinoamérica, en alianza con BEN.

Sobre KNOBLOCH Information Group: Fundado en 2000, es el proveedor líder de inteligencia farmacéutica en México, con datos auditados de venta y herramientas para la gestión territorial de ventas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843512/KNOBLOCH_Information_Group.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843511/1_KNOBLOCH_Information_Group__BEN_and_Skye_Inteligencia_LATAM_Form_Skye_Salud.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843510/Skye_Salud.jpg

FUENTE Brand Engagement Network, Inc. (BEN)