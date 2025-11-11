KnowBe4 Pionero en Entrenar Agentes de IA para la Fuerza Laboral de Nueva Generación

La plataforma HRM+ entrena los elementos más críticos de la seguridad: humanos y agentes de IA

TAMPA BAY, Fla., 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- KnowBe4, la plataforma de ciberseguridad de renombre mundial que aborda de manera integral la gestión de riesgos humanos y de agentes de IA, anunció hoy innovaciones revolucionarias que entrenan tanto a personas como a agentes de IA para defenderse contra amenazas cibernéticas en evolución. Según Gartner, el cuarenta por ciento de las aplicaciones empresariales estarán integradas con agentes de IA específicos para tareas para finales de 2026, en comparación con menos del 5% actual. Estos agentes de IA son los nuevos objetivos de robo, manipulación adversarial y uso indebido, lo que enfatiza la importancia de la alfabetización en IA de los empleados.

Durante años, el elemento humano ha estado involucrado en más del 60% de las violaciones de seguridad, incluyendo la ingeniería social como uno de los principales vectores de ataque, confirmado en informes como el Informe de Investigaciones de Violaciones de Datos de Verizon 2025. Dada la prevalencia del elemento humano en las violaciones, las defensas más inteligentes que abordan la dinámica entre humanos y agentes de IA son fundamentales para construir una sólida estrategia de defensa de ciberseguridad.

"Estamos entregando defensas adaptativas, personalizadas e impulsadas por IA hoy para salvaguardar la fuerza laboral global de próxima generación", dijo Bryan Palma, CEO de KnowBe4. "Hacemos ambas cosas: protegemos a los humanos contra ataques impulsados por IA y blindamos los sistemas de IA contra la explotación. KnowBe4 está posicionado de manera única para proteger los agentes de IA empresariales al asegurar la capa esencial de interacción humano-agente. A medida que la IA se convierte tanto en una herramienta poderosa como en un objetivo potencial, salvaguardar este punto de interacción es crucial".

Las amenazas cibernéticas se están volviendo más sofisticadas a través de la IA, pero la IA en sí misma también se está convirtiendo en una herramienta y un objetivo de alto valor. Mientras que la mayoría de las soluciones se centran únicamente en defender en la capa de puerta de enlace, HRM+ de KnowBe4 va más allá, entregando una verdadera defensa en profundidad. Construida sobre 15 años de datos de comportamiento de usuarios e inteligencia de amenazas, la plataforma garantiza que la protección se extienda más allá del perímetro, asegurando cada capa de interacción, desde el entorno de productividad hasta el usuario individual y los propios agentes de IA. Este enfoque por capas proporciona una resiliencia que ninguna otra plataforma iguala actualmente e incluye:

Entrenamiento de Comportamiento Seguro con Agentes: Así como los empleados aprendieron a detectar un enlace malicioso, ahora deben aprender cómo interactuar de manera segura y supervisar los agentes de IA.

Defensa contra Inyección y Manipulación de Prompts: Ataques simulados entrenan a las fuerzas laborales globales para identificar y resistir entradas adversariales diseñadas para secuestrar agentes de IA empresariales.

Puntuación de Riesgo para Interacciones con Agentes: Extendiendo el líder de la industria Risk Score para medir la susceptibilidad al uso indebido de agentes, proporcionando una cuantificación de riesgo integral.

Un cliente de KnowBe4 atribuye a la compañía estar a la vanguardia de las necesidades de ciberseguridad en evolución: "Las amenazas cambian y se adaptan con demasiada frecuencia. KnowBe4 sabe esto y adapta su entrenamiento para enfrentar las amenazas actuales. Los Agentes de Defensa de IA en particular ayudan a adaptarse rápidamente al panorama de amenazas en evolución". KnowBe4 es pionero en la gestión de riesgos humanos impulsada por IA. Vea las capacidades lanzadas anteriormente y mire la demostración presentada en la Conferencia KB4-CON en abril de 2025 aquí.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4 empodera a las fuerzas laborales para tomar decisiones de seguridad más inteligentes todos los días. Con la confianza de más de 70,000 organizaciones en todo el mundo, KnowBe4 ayuda a fortalecer la cultura de seguridad y gestionar el riesgo humano. KnowBe4 ofrece una plataforma integral impulsada por IA 'best-of-suite' para la Gestión de Riesgos Humanos, creando una capa de defensa adaptativa que fortalece el comportamiento del usuario contra las últimas amenazas de ciberseguridad. La plataforma HRM+ incluye módulos para entrenamiento de concienciación y cumplimiento, seguridad de correo electrónico en la nube, coaching en tiempo real, anti-phishing de colaboración colectiva, Agentes de Defensa de IA y más. Como la única plataforma de seguridad global de su tipo, KnowBe4 utiliza contenido de protección de ciberseguridad personalizado y relevante, herramientas y técnicas para movilizar a las fuerzas laborales para transformarse de la mayor superficie de ataque al activo más grande de una organización. Más información en knowbe4.com.

Siga a KnowBe4 en LinkedIn y X.

Contacto de los Medios

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588691/5614252/KB4_Logo.jpg

FUENTE KnowBe4 Inc.