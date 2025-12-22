KnowBe4 nombrada Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ por Seguridad en Correos Electrónicos

KnowBe4 es reconocida por su capacidad de ejecución y la integridad de visión en el Magic Quadrant 2025 por segundo año consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- KnowBe4, la plataforma de referencia mundial que aborda de manera integral la gestión del riesgo humano y de agentes de IA, ha sido reconocida como Líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para Plataformas de Seguridad de Correo Electrónico por segundo año consecutivo. KnowBe4 fue destacada tanto por su capacidad de ejecución como por su integridad de visión.

KnowBe4 considera que su reconocimiento como Líder en el Gartner Magic Quadrant refleja las siguientes fortalezas de KnowBe4 Cloud Email Security:

Detección avanzada habilitada por IA para mitigar todo el espectro de ataques de phishing entrante y los intentos de pérdida y exfiltración de datos salientes.

El Agentic Detection Engine de KnowBe4, que utiliza modelos avanzados de procesamiento y comprensión del lenguaje natural (Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y Comprensión del Lenguaje Natural (CLN)) para proteger bandejas de entrada contra ataques de phishing sofisticados, suplantación e intentos de secuestro de cuentas.

Integración con la plataforma KnowBe4 HRM+, que emplea análisis de comportamiento profundos por usuario e inteligencia de amenazas para ofrecer seguridad personalizada en el punto de riesgo.

Entrenamientos continuos basados en comportamiento, entregados mediante recordatorios y alertas en tiempo real.

El incremento en tecnología avanzada para atender ataques de phishing sofisticados y brechas de datos causadas por comportamiento humano ha impulsado una innovación significativa en seguridad de correo electrónico. Según el KnowBe4 2025 Phishing Threat Trends Report Vol. Six, el volumen de correos de phishing aumentó un 15.2% entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2025, en comparación con los seis meses anteriores.

"Estamos honrados de ser reconocidos como Líderes en el Gartner Magic Quadrant 2025 para Plataformas de Seguridad de Correo Electrónico", afirmó Bryan Palma, CEO de KnowBe4. "La comunicación por correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque para organizaciones en todo el mundo. KnowBe4 desempeña un papel fundamental al proporcionar tecnología adaptativa impulsada por IA que fortalece la cultura de seguridad de nuestros clientes. En nuestra opinión, esta posición valida nuestra visión estratégica y nuestro enfoque inquebrantable en la gestión del riesgo humano y de agentes, que va más allá de detectar amenazas: busca prevenirlas antes de que lleguen a la bandeja de entrada de los empleados".

Esta noticia sigue a varios anuncios recientes que, a juicio de KnowBe4, refuerzan la solidez de Cloud Email Security, incluida la integración con Microsoft Defender O365 y el reconocimiento como Customer's Choice en Gartner Peer Insights para plataformas de seguridad de correo electrónico.

