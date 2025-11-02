La adquisición de LiftMedia por parte de ICARO Media Group por $15 millones amplía el negocio digital fuera del hogar (DOOH) en Europa

La Media Tech líder conecta espacios publicitarios digitales y físicos, para ampliar su red mundial de DOOH impulsada por IA

NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ICARO Media Group, Inc. (ICARO), una empresa media tech líder impulsada por IA, anunció hoy la adquisición estratégica de LiftMedia, una innovadora empresa de publicidad Digital Out-of-Home (DOOH) especializada en contenido de pantalla de ascensor y medios publicitarios.

La adquisición de LiftMedia, con sede en Europa, sigue a la reciente compra por parte de ICARO de la galardonada empresa de DOOH RioVerde en Brasil. Estas adquisiciones combinan una presencia en pantalla digital dramáticamente expandida con las plataformas publicitarias y de medios impulsadas por IA de ICARO, lo que garantiza la entrega de experiencias atractivas y altamente dirigidas. Esta combinación proporciona una ventaja sin precedentes para los anunciantes que buscan una penetración profunda e hiperlocal en el mercado de Latinoamérica, Europa y Norteamérica.

"Este es un momento extraordinario e histórico para ICARO Media Group que creará un valor significativo a largo plazo para ICARO y nuestros accionistas", afirmó Paul Feller, presidente y director ejecutivo. "La combinación de las tecnologías de participación impulsadas por IA de ICARO en Latinoamérica y Norteamérica con el negocio de medios fuera del hogar de LiftMedia en Europa aumentará la participación del espectador, para ofrecer a los usuarios contenido altamente relevante, como noticias de última hora, deportes y entretenimiento familiar, todo ello con publicidad hiperdirigida".

Acerca de ICARO Media Group

ICARO Media Group es una empresa media tech que permite a las empresas de telecomunicaciones, redes y marcas monetizar sus audiencias mediante experiencias integradas multipantalla, plataformas que brindan contenido mediante internet (OTT, por sus siglas en inglés), publicidad digital, medios fuera del hogar (OOH, por sus siglas en inglés) y soluciones de participación impulsadas por IA. ICARO, que opera en muchos países, conecta contenido, datos y tecnología para transformar la forma en que interactúan los usuarios, las plataformas y los anunciantes, para crear un verdadero ecosistema de monetización multicanal.

Acerca de LiftMedia

LiftMedia es una empresa especializada en medios digitales fuera del hogar (DOOH), centrada en la publicidad mediante pantallas digitales instaladas dentro de ascensores de edificios residenciales y comerciales. Su modelo de negocio se basa en la entrega de mensajes segmentados de alto impacto diseñados para conectar marcas con audiencias afluentes de una manera directa, relevante y no intrusiva.

Declaraciones prospectivas: las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa relativas a planes, estrategias, proyecciones de resultados y otras declaraciones que no sean descripciones de hechos históricos pueden ser declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 y la Ley del Mercado de Valores de 1934. La información prospectiva está inherentemente sujeta a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores. Aunque la dirección de la empresa cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, la empresa no puede garantizar resultados futuros, rendimiento o logros. La empresa no tiene la obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

Contacto: Christopher Stankiewicz, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2809487/ICARO_Media_Group_Logo.jpg

FUENTE ICARO Media Group