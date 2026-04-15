La aplicación de seguridad en tiempo real Citizen amplía su presencia internacional al ser lanzada en México

Después de su primera expansión internacional en Canadá, Citizen lleva las alertas de seguridad verificadas en tiempo real, los videos en vivo y los informes impulsados por la comunidad a la Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Citizen, la aplicación de seguridad pública líder en Estados Unidos, se enorgullece en anunciar su expansión en tres ciudades importantes de México: Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara.

Citizen, la aplicación de seguridad pública líder en Estados Unidos, se enorgullece en anunciar su expansión en todo México, para brindar cobertura de seguridad en tiempo real a la Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara.

Citizen utiliza tecnología patentada impulsada por IA para proporcionar a los residentes información en tiempo real sobre eventos relacionados con la seguridad, bien sean grandes o pequeños. La aplicación se basa en fuentes verificadas y en contenido generado por los usuarios para proporcionar a los miembros la información que necesitan para tomar decisiones más inteligentes sobre su seguridad y la de sus seres queridos.

Las personas que descarguen la aplicación Citizen tendrán acceso inmediato a alertas en tiempo real, transmisiones de video en vivo e informes de la comunidad según su ubicación exacta. Citizen también ofrece funciones de seguridad personalizadas, que incluyen controles de notificación automática, la capacidad de ver el historial de incidentes, acceso al número nacional de emergencia de México (911) con un solo toque y el modo de protección, que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con sus contactos de confianza. La aplicación está totalmente localizada en español.

"Después de hacer el lanzamiento en las principales ciudades de EE. UU. y Canadá, nos complace ampliar aún más nuestra presencia internacional. Nuestra expansión en México marca un hito importante en el cumplimiento de la misión de Citizen de llevar información de seguridad esencial a las personas de todo el mundo".

— Morgan Mathiesen, jefa de Operaciones, Citizen

El valor de Citizen se demostró de primera mano a principios de este año cuando los disturbios civiles se extendieron por México después de una importante operación militar en febrero de 2026. El asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, provocó bloqueos de carreteras generalizados, quemas de vehículos e incidentes de seguridad en varios estados mexicanos, incluidos Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guerrero y Michoacán. A medida que la situación se desarrollaba en tiempo real, Citizen verificó e hizo seguimiento a los eventos que estaban sucediendo, y alertaba a los usuarios en las áreas afectadas, agregando actualizaciones verificadas sobre cierres de carreteras e interrupciones de vuelos, y ayudando a los residentes y viajeros a tomar decisiones informadas sobre su seguridad.

Citizen ya está disponible para los usuarios de Android en México en Google Play Store. Citizen se compromete a hacer crecer una comunidad mundial de personas que se protejan entre sí. Obtenga más información sobre la aplicación y descárguela aquí.

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FUENTE Citizen App