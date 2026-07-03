La campaña 2026 World Cup Ride de Segway destaca la fuerte adopción de la micromovilidad compartida por parte de los usuarios

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La campaña de viaje de Segway para la Copa Mundial 2026, realizada en asociación con los operadores de movilidad compartida Whoosh y JET, continúa apoyando el transporte urbano a través de activaciones complementarias en todo México durante el torneo. Juntas, las asociaciones están ayudando a los residentes, fanáticos del fútbol y visitantes a viajar más fácilmente entre los centros de tránsito, los distritos de los estadios y otros destinos clave, al tiempo que demuestran el creciente papel de la micromovilidad compartida durante los principales eventos deportivos internacionales.

Flotas en la calle en la Ciudad de México (PRNewsfoto/Segway)

Como parte de la campaña en curso, la colaboración de Segway con JET continúa en la Ciudad de México hasta el 5 de julio. La activación comenzó con una campaña de viajes gratuitos de tres días del 24 al 26 de junio antes de pasar el 27 de junio a un programa de descuento del 50 %. Al ingresar el código promocional SEGWAYJET50 en la aplicación GoJet, cada usuario puede acceder a tres viajes con descuento, lo que extiende el acceso de micromovilidad compartida durante el resto del torneo.

Si bien la colaboración de Segway con JET ha estado en marcha, los datos operativos de su colaboración con Whoosh han demostrado una fuerte participación de los usuarios. A partir del 29 de junio, Whoosh también amplió su campaña de viajes gratuitos a Monterrey, ampliando aún más el alcance de la campaña durante el torneo. Hasta el 26 de junio, los usuarios han pasado colectivamente 54,413 minutos promocionales usando patinetes eléctricos compartidos, lo que refleja el compromiso sostenido y el importante papel que desempeña la micromovilidad compartida en el apoyo a los viajes diarios.

La campaña también atrajo a un número significativo de nuevos usuarios. El 89 % de los participantes fueron usuarios de Whoosh por primera vez, lo que destaca cómo los grandes eventos internacionales pueden alentar a más personas a experimentar la micromovilidad compartida por primera vez y reducir las barreras para la adopción futura.

Mientras tanto, los pasajeros promediaron 25,1 minutos por viaje, lo que sugiere que los patinetes eléctricos compartidos no solo se utilizaron para conexiones cortas de primera o última milla, sino que también se convirtieron en una opción práctica de transporte entre las ciudades anfitrionas durante el torneo.

"La Copa Mundial de 2026 ofreció un escaparate convincente para el papel de la micromovilidad compartida en el apoyo a las ciudades durante eventos de alto tráfico y para llevar el transporte sostenible a un público más amplio", dijo Jasper Luan, Director de Mercado y Soluciones de la División de Negocios de Movilidad Comercial de Segway-Ninebot. "En asociación con Whoosh y JET, entregamos para los residentes y los fanáticos del fútbol al tiempo que demostramos la viabilidad de las soluciones de movilidad compartida en el escenario mundial".

"Esta asociación con Segway refleja nuestro compromiso de hacer de la micromovilidad eléctrica una opción real y cotidiana para la movilidad urbana en América Latina", dijo Victor Coelho, gerente de relaciones públicas para LATAM en JET. "México es un mercado estratégico para el JET, e iniciativas como esta, que combinan nuestra experiencia operativa local con la escala global de Segway, son exactamente la forma en que aceleramos la adopción y ponemos a más personas en scooters".

La colaboración refleja el compromiso compartido entre Segway, Whoosh y JET de promover una movilidad urbana más eficiente, accesible y sostenible a través de ecosistemas de transporte integrados. Los sólidos resultados de participación de la campaña y las activaciones en curso demuestran cómo la micromovilidad compartida puede complementar las redes de transporte urbano existentes durante los períodos de alta demanda de viajes. Esta campaña también proporciona una valiosa experiencia operativa para apoyar futuros eventos internacionales a gran escala, al tiempo que refuerza el papel de la micromovilidad compartida como un componente práctico y sostenible de la movilidad urbana moderna.

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FUENTE Segway