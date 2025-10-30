La Conferencia 2025 sobre la Filosofía de la Mente de Wang Yangming se inaugura en Yuyao, Ningbo

Bajo el tema "Estudios de la mente sin fronteras, civilizaciones en coexistencia", el evento incluyó actividades paralelas como el Simposio de Intercambio Sino-Extranjero sobre la Cultura de Wang Yangming y el "Foro del Pabellón Zhongtian: Sesión Wang Defeng". La reunión cultural congregó a más de 800 participantes, entre ellos destacados académicos internacionales especializados en los estudios de Wang Yangming y representantes de la Alianza Nacional para la Protección e Investigación de los Sitios Históricos de Wang Yangming.

Yuyao, en Ningbo, es la ciudad natal de Wang Yangming. Hoy, el legado del filósofo impregna toda la ciudad. Más de 400 empresas locales llevan el nombre "Yangming", y 12 de las 122 escuelas primarias y secundarias de Yuyao están dedicadas a su memoria. Iniciativas culturales como la ópera Yaoju "Wang Yangming" han realizado giras por Japón y otros países, mientras que los "Productos Culturales Yangming" se han presentado en Milán. Los cortometrajes "Anécdotas de Wang Yangming" continúan difundiéndose en el extranjero, y el lema cultural "Yuyao, ciudad natal de Wang Yangming, reúne sabiduría" ha ganado reconocimiento internacional, convirtiéndose en una ventana para que el mundo comprenda mejor a China.

Para muchos habitantes de Ningbo, la influencia de Wang Yangming se percibe de manera sutil pero profunda. Desde la investigación académica sobre su pensamiento hasta las expresiones innovadoras de sus principios, se están adoptando múltiples enfoques para promover la transformación creativa y el desarrollo de este valioso patrimonio cultural chino. Por ejemplo, la marca local Pairdeer Batteries ha dedicado 70 años a perfeccionar sus productos, convirtiéndose en líder nacional en la venta de baterías para cerraduras inteligentes y en la producción de baterías alcalinas. La empresa Sunny Optical, profundamente integrada en la cadena industrial global, comenzó su producción en cuatro humildes cabañas en esta región. El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial Yangming de Ningbo ha impulsado 17 empresas de escala estadística mediante un modelo innovador de incubación.

La cultura de Wang Yangming ha trascendido las fronteras de China, integrándose en las sociedades y tradiciones intelectuales de otros países, dando lugar a escuelas de pensamiento y aplicaciones prácticas distintivas. El profesor Nagatomi Seiji, reconocido estudioso de Wang Yangming de la Universidad de Waseda, señaló que muchos empresarios japoneses muestran en sus oficinas el principio de "unidad de conocimiento y acción". Ante decisiones empresariales que deben tomarse en fracciones de segundo, el concepto de Wang Yangming de "templarse en los asuntos" ofrece una guía práctica, razón principal de su popularidad en Japón. Añadió:

"Ningbo ocupa un lugar especial en el imaginario japonés debido a sus profundos lazos históricos con Japón durante la dinastía Ming (1368–1644). Mientras la mayoría de los topónimos chinos se leen en japonés con lectura kun'yomi, solo Pekín, Shanghái, Hong Kong y Ningbo conservan su pronunciación china original. Además, Wang Yangming escribió un texto en Ningbo para un monje japonés, el cual se conserva hoy en un museo japonés."

De manera similar, la cultura de Wang Yangming tiene una larga historia de difusión en la península de Corea, donde su filosofía ha influido profundamente en el pensamiento, la cultura y la sociedad locales.

En los últimos años, el interés académico por Wang Yangming ha crecido en todo el mundo, logrando avances significativos en la investigación. Desde China hasta el Sudeste Asiático, Europa y América, el espíritu de "armonía en la diversidad" de los estudios sobre la filosofía de Wang Yangming refleja una orientación cultural pluralista. Su sabiduría filosófica de la "unidad de conocimiento y acción" ofrece nuevas perspectivas para el diálogo abierto y el intercambio entre diversas culturas en esta era de globalización.

