2025 왕양명 심학(心學) 국제학술대회, 닝보 위야오에서 개막

닝보의 위야오는 왕양명의 고향으로, 오늘날 도시 곳곳에 그의 유산이 살아 있다. 400개 이상의 지역 기업이 '양명(陽明)'이라는 이름을 사용하고 있으며, 위야오의 초•중학교 122곳 중 12곳이 왕양명의 이름을 따르고 있다.

또한, 위야오 지역 전통극 '요극(姚劇) 왕양명'은 일본 등 해외에서도 공연되었고, '양명 문화상품'은 밀라노에서 전시되었다.

'왕양명 일화(逸話)' 시리즈 영상은 해외 플랫폼에서 꾸준히 공개되고 있으며, "왕양명의 고향 위야오, 지혜가 모이는 곳"이라는 문화 슬로건은 국제적으로도 알려져 중국을 이해하는 창구로 자리 잡고 있다.

닝보 시민들에게 왕양명의 영향은 미묘하지만 깊이 스며들어 있다. 왕양명 문화 연구의 심화부터 그 사상의 창의적 재해석과 실천적 적용에 이르기까지, 지역사회는 전통문화의 현대적 계승과 발전을 적극적으로 추진하고 있다.

예를 들어, 지역 브랜드 '페어디어(Pairdeer) 배터리'는 70년간의 기술혁신으로 스마트 도어락용 배터리와 알카라인 배터리 분야에서 전국 선두를 달리고 있다.

또한, '써니(Sunny)' 광학렌즈 기업은 네 채의 작은 가옥에서 시작하여 현재 글로벌 산업사슬의 핵심으로 자리 잡았다.

닝보 양명 산업기술연구원은 혁신적인 인큐베이팅 모델을 통해 17개 이상의 중대형 기업을 육성했다.

왕양명 문화는 중국을 넘어 전 세계로 확산되었으며, 각 지역의 사회와 사상 전통 속에 녹아들어 고유한 학파와 실천형 사상으로 발전했다.

와세다대학교의 왕양명학 연구 권위자 나가토미 세이지(長富誠治) 교수는 다음과 같이 언급했다.

"일본 기업가들은 사무실에서 종종 '지행합일(知行合一)'의 철학을 실천합니다. 순간적인 경영 판단이 필요한 상황에서 왕양명의 '사건 속에서 단련된다(事上鍊)'는 개념은 실질적인 지침이 됩니다. 이것이 일본에서 왕양명 사상이 인기를 끄는 이유입니다."

그는 또 덧붙였다. "닝보는 일본인들에게 특별한 의미가 있습니다. 명대(1368–1644) 시절 일본과의 깊은 역사적 교류 때문입니다. 대부분의 중국 지명은 일본식 음독으로 읽히지만, 베이징•상하이•홍콩•닝보만은 중국식 발음으로 읽힙니다.

게다가 왕양명은 한때 닝보에서 일본 승려를 위해 글을 지었고, 그 원본은 지금 일본의 한 박물관에 보관되어 있습니다."

한편, 왕양명 사상은 오래전부터 한반도에도 전파되어 한국의 사상•문화•사회 전반에 깊은 영향을 끼쳤다.

최근 들어 전 세계적으로 왕양명 연구가 활발히 진행되며 새로운 학문적 성과가 잇따르고 있다.

중국을 비롯해 동남아시아, 유럽, 미주 등지에서 '화이부동(和而不同)'의 정신을 담은 왕양명 심학 연구는 문화적 다양성과 포용의 가치를 반영하고 있다.

특히 '지행합일'의 철학적 지혜는 세계화 시대 다양한 문명 간의 열린 대화와 상호 이해를 위한 새로운 통찰을 제공하고 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2809800/Ningbo_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2809801/Ningbo_2.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2604864/Ningbo_Logo.jpg

SOURCE Ningbo International Communication Center