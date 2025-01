La Fundación Rockefeller anuncia nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe

Lyana Latorre dirigirá la nueva oficina regional de la Fundación Rockefeller en Bogotá, Colombia

NUEVA YORK y BOGOTÁ, Colombia, 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Rockefeller anunció que Lyana Latorre será vicepresidenta y directora de su oficina regional para Amércia Latina y el Caribe (ALC). En este cargo, supervisará las operaciones que promueven la misión que desempeña esta organización filantrópica desde hace 111 años: promover el bienestar de la humanidad en toda la región. Al mismo tiempo, establecerá la primera oficina regional de la Fundación Rockefeller en América Latina y el Caribe en dos décadas. En estrecha colaboración con los directivos regionales, las partes interesadas locales y los socios, Lyana Latorre se centrará en lograr resultados cuantificables que beneficien tanto a los habitantes de la región de ALC como al planeta.

"Estoy encantada de que Lyana lidere los esfuerzos de la Fundación Rockefeller para promover soluciones climáticas centradas en las personas con miras al desarrollo sostenible de toda América Latina y el Caribe," señaló Elizabeth Yee, vicepresidenta ejecutiva de Programas de la Fundación Rockefeller. "Con la incorporación de Bogotá a nuestras oficinas en Bangkok y Nairobi, reforzamos nuestra voz colectiva en el sur global y fomentamos colaboraciones alineadas con las prioridades locales y regionales, al tiempo que cumplimos los objetivos globales".

Con más de un siglo invirtiendo en la región y convocando a algunas de sus mentes más brillantes, la Fundación Rockefeller abrió su primera oficina en ALC a finales de la década de 1930, encaminada a mejorar la salubridad y la agricultura, desarrollar las comunidades rurales y fundar universidades. Aunque dejó de tener presencia física en la región a principios de este siglo, la Fundación Rockefeller anunció en agosto de 2024 que planea abrir una nueva oficina regional para ALC en 2025 — además de haber realizado inversiones recientemente— y que mantiene proyectos hasta el momento en diez países: Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago.

"Agradezco esta oportunidad de consolidar y liderar nuevas iniciativas para la Fundación Rockefeller en América Latina y el Caribe. Mediante asociaciones y alianzas con actores relevantes, podremos amplificar nuestro impacto. Como originaria de la región, me motiva especialmente ayudar a ampliar las soluciones en comunidades donde abundan las necesidades y las oportunidades", explicó Latorre.

Para más información sobre algunas de las actividades de la Fundación Rockefeller en la región, véase "From the Andes to the Amazon, Latin America's Climate Frontlines", edición de Matter of Impact, que pone en relieve a los innovadores y comunidades locales que encabezan la lucha contra el cambio climático.

FUENTE The Rockefeller Foundation