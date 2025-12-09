La IA acelera la productividad y la creatividad de la fuerza laboral chilena, pero las empresas aún deben cerrar brechas para captar todo su potencial

9 de cada 10 empleados en Chile ya utilizan herramientas de IA, el 84% considera que su empresa aprovecha todo su potencial, con lo que se demuestra que las industrias están utilizando la tecnología para impulsar sus negocios.

SANTIAGO, Chile, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa futura para convertirse en un impulsor tangible de eficiencia dentro de las organizaciones chilenas. De acuerdo con un nuevo estudio sobre la productividad de la IA, encargado por IBM y realizado por Censuswide, a 500 colaboradores de tiempo completo, se encontró que el 79,4% de las empresas en Chile ya utiliza alguna herramienta de IA en sus operaciones, mientras que el 91,6% de los trabajadores afirma emplear soluciones basadas en IA en su rutina diaria, posicionando al país como uno de los mercados más activos en la adopción tecnológica de la región.

Más allá de la implementación, los encuestados perciben beneficios claros, ya que el 69,43% afirma que la IA les permite completar tareas con mayor rapidez, el 51,53% reporta una gestión de carga laboral más eficiente, mientras que el 44,10% destaca mejoras en la precisión de los resultados, lo que libera tiempo para actividades estratégicas y creativas. No obstante, todavía existen desafíos estructurales, se puede ver que más de la mitad de los colaboradores (51,8%) identifica la falta de capacitación como el principal obstáculo para maximizar el valor de la IA, seguido por preocupaciones de privacidad (42%) y dificultades de integración con sistemas existentes (39,8%).

Visión empresarial y retención de talento

El estudio también revela que el 80% de los empleados considera que su empresa está aprovechando la IA para potenciar la productividad en el lugar de trabajo, sin embargo, el 48% considera que, sí se cuenta con un plan para mejorar las habilidades de los empleados en el uso de herramientas y tecnologías de IA, pero aún falta mayor detalle para implementar y ejecutar.

Esta percepción no es un tema menor, ya que el 54,6% de los encuestados asegura que, ante la posibilidad de trabajar en una organización con mayor madurez en IA y mejor acceso a herramientas, contemplaría cambiar de empleador.

En cuanto al futuro del trabajo, la tendencia es contundente, el 91% prevé que la IA desempeñará un rol fundamental en sus funciones durante los próximos tres a cinco años. Esta expectativa impulsa la demanda de programas robustos de upskilling, aunque solo el 65,8% indica que su empresa tiene planes para capacitarlos, y la mayoría percibe que dichos planes carecen del detalle suficiente para cerrar la brecha entre intención y ejecución.

Recomendaciones para acelerar el valor de la IA en Chile

Invertir en formación continua y casos prácticos de IA para empleados de todos los niveles, cerrando la brecha de habilidades señalada por más de la mitad de los encuestados.

Diseñar hojas de ruta de integración tecnológica que conecten sistemas heredados con nuevas plataformas de IA de forma segura y escalable.

Fortalecer la gobernanza de datos y la transparencia de los modelos para abordar preocupaciones de privacidad y generar confianza.

Identificar casos de uso de alto impacto, automatización de flujos de trabajo, interacción con clientes y creación de contenido, que puedan demostrar resultados en el corto plazo y financiar nuevas iniciativas de innovación.

"La IA en Chile está superando expectativas y redefiniendo los límites de la productividad y la creatividad, pero el verdadero salto se dará cuando las empresas refuercen su compromiso con la formación y la gobernanza responsable", señaló Fabrizio Carbone, Gerente General y Líder del Tecnología de IBM Chile. "La estrategia debe ser holística: datos sólidos, ética en el diseño, seguridad integral y, sobre todo, una cultura que ponga a las personas en el centro".

Al priorizar estos pilares, la IA se consolidará como un habilitador de crecimiento, innovación y competitividad para las compañías chilenas, a la vez que potencia las capacidades de su talento y asegura un futuro laboral más dinámico y resiliente.

El 'AI Productivity Survey' fue comisionado por IBM y realizado por Censuswide, con una muestra de 500 trabajadores de oficina a tiempo completo (mayores de 18 años) que no son propietarios únicos y están familiarizados con las herramientas de IA en todo Chile. Los datos se recopilaron entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2025.

