La nueva Serie OPPO Find X9 rompe la barrera de las baterías de 7,000 mAh

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Es uno de los factores más importantes para decidir si un smartphone es confiable. Los chipsets avanzan a un ritmo acelerado, la tecnología de imagen se consolida cada vez más, pero la innovación en baterías se ha sentido más lenta durante generaciones.

Los usuarios de teléfonos inteligentes han tenido que elegir entre un diseño elegante o una alta capacidad, o también entre una carga rápida o una batería de larga duración.

La Serie Find X9 establece un nuevo estándar en cuanto a autonomía. Find X9 y Find X9 Pro superan las limitaciones tecnológicas, ya que integran materiales innovadores y cuentan con una meticulosa optimización interna para elevar las expectativas de los usuarios respecto a lo que podrán hacer con sola carga y una larga vida útil de la batería.

Redefiniendo la capacidad de los dispositivos insignia

Durante años, la capacidad de 5,000 mAh fue el referente para una batería grande. La Serie Find X8 del año pasado empezó a elevar esta medida: el modelo estándar contaba con una batería de 5,630 mAh y el modelo Pro alcanzaba los 5,910 mAh. Ahora, la Serie Find X9 marca un nuevo parámetro en capacidad de batería, convirtiéndola en una de las mejores del sector.

Find X9 cuenta con una batería de 7,025 mAh, mientras que Find X9 Pro tiene una batería de 7,500 mAh, la mayor capacidad jamás vista en un dispositivo insignia de OPPO. Ambos teléfonos aumentaron sus capacidades más de 1,000 mAh en comparación con la generación anterior.

Al combinarse con el eficiente chipset MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm y el nuevo Trinity Engine de OPPO, este enorme aumento de capacidad permite una duración de batería líder en la industria. Durante un uso normal, los usuarios de la Serie Find X9 disfrutarán de sus dispositivos fácilmente hasta por dos días con una sola carga.

Incluso con un uso más exigente, la duración de la batería es excepcional. Al momento de grabar vídeo 4K a 60 fps con Dolby Vision HDR, por ejemplo, la batería del Find X9 dura 5 horas y 19 minutos, mientras que la del Find X9 Pro dura 5 horas y 49 minutos. Ambos superan significativamente a otros smartphones de gama alta, que suelen durar de 3 a 4 horas. 1

La ciencia de mantenerse con carga

En el corazón de las grandes baterías de la Serie Find X9 se encuentra la batería de silicio-carbono de tercera generación de OPPO. Con un contenido de silicio del 15%, alcanza una densidad energética líder en la industria de más de 850 Wh/L.

Gracias al material esférico de silicio-carbono, patentado por OPPO, esta importante mejora está protegida por 12 patentes clave. Su morfología optimizada y su alta nanoporosidad mejoran significativamente la integridad estructural y la uniformidad de la deposición. Como resultado, el material resiste las fracturas durante la carga y reduce las reacciones secundarias no deseadas con la capa SEI, lo que permite hasta 400 ciclos de carga adicionales en comparación con tecnologías anteriores.

En un escenario real, la batería conserva más del 80% de su capacidad original incluso después de cinco años de uso normal, ofreciendo un rendimiento constante durante toda la vida útil del dispositivo.[1]

Gran capacidad en diseños delgados

Las baterías de ultraalta capacidad de la Serie Find X9 son increíblemente delgadas gracias, en parte, a la optimización del apilamiento interno. Mediante un meticuloso refinamiento del módulo de la cámara y el diseño de la placa base, OPPO liberó el espacio adicional necesario para la batería, sin aumentar el tamaño de ninguno de los teléfonos.

Los dispositivos muestran perfectamente esta combinación de batería de alta capacidad y diseño delgado: con solo 7.99 mm, Find X9 es notablemente más delgado que la mayoría de los smartphones insignia. Por otro lado, el perfil del Find X9 Pro es aún más impresionante: con 8.25 mm de grosor (el mismo que el del Find X8 Pro), a pesar de que su batería sea de 7,500 mAh, lo cual establece un nuevo estándar en potencia y diseño.

Diseñado para la vida real

La Serie Find X9 se basa en el legado de carga rápida de OPPO, confiable e inteligente. Con carga por cable SUPERVOOC™ de 80 W y carga inalámbrica AIRVOOC™ de 50 W, disfruta de horas de energía en minutos de carga. La Serie también admite carga de hasta 55 W con cargadores estándar compatibles con USB PD y PPS, lo que permite alcanzar altas velocidades, incluso con accesorios de terceros.

La durabilidad también es fundamental en los nuevos dispositivos y esta serie está diseñada para soportar entornos hostiles. Ambos siguen siendo totalmente funcionales y admiten una carga estable a temperaturas de hasta -20 °C. Así, ya sea conduciendo por calles heladas o esquiando en condiciones alpinas, la Serie Find X9 está diseñada para ser confiable y resistente.

Todas las fundas oficiales para Find X9 y Find X9 Pro incluyen imanes integrados, lo que las hace compatibles con una gran variedad de accesorios magnéticos. Entre ellos, se incluyen la batería externa magnética de OPPO y el cargador magnético AIRVOOC™ de 50 W, con refrigeración integrada para una carga sostenida a alta velocidad.

En cualquier estación del año, desde la mañana, a la noche y hasta el día siguiente, la Serie Find X9 está diseñada para perdurar y mantenerte conectado con confianza en cada situación.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837962/OPPO_Find_X9_Pro_Battery.jpg

FUENTE OPPO Mexico