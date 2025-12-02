OPPO Find X9 Pro:Forjando un legado con la luz

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Serie Find X ha impulsado constantemente los límites de la fotografía móvil. Find X6 presentó ante el mundo el primer teleobjetivo periscópico con un sensor lo suficientemente grande para hacer tomas con zoom que sean ultra nítidas, ya sea de día o de noche. Find X7 fue el primer smartphone en el mundo con una doble cámara periscópica, cubriendo un rango óptico más amplio para brindar la máxima confianza al capturar imágenes, ya sea a un corto o largo alcance. La Serie Find X8, por su parte, superó las limitaciones del tamaño con su módulo de teleobjetivo de triple prisma ultracompacto, el primero en la industria en ofrecer la calidad de periscopio sin afectar el diseño delgado del dispositivo.

En OPPO, nos guía la visión de capturar con facilidad la belleza de la vida, sin importar la distancia, la iluminación, ni el movimiento.

La Serie Find X9 prioriza la calidad de la imagen en el centro de la experiencia. Al combinar con maestría al hardware y al software, la fotografía móvil es elevada para convertir cada foto en un fiel recuerdo, perfecto para compartir, guardar o imprimir.

Teleobjetivo Hasselblad de 200 MP: Zoom a los detalles

Find X9 y Find X9 Pro incorporan la nueva generación del Sistema de Cámara Hasselblad Master. Además de la cámara principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo, cuenta con la cámara True Color que ofrece una mayor precisión de color en todas las cámaras, incluso en escenas con iluminación desafiante.

Codesarrollado con Hasselblad

Find X9 Pro lleva al sistema de cámara más allá, al agregar la disruptiva cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP para ofrecer una nitidez sin precedentes.

Desde la calibración del sensor y el diseño óptico, hasta la optimización del software, el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP fue diseñado en colaboración con Hasselblad para establecer estos altos estándares.

La cámara teleobjetivo Hasselblad del Find X9 Pro tiene uno de los sensores más grandes en la industria con 1/1.56", fabricado con un avanzado proceso de 28 nm, no obstante, consume 25% menos energía que su predecesor. Comparada con las cámaras teleobjetivos de los smartphones Pro de la competencia, la cámara periscópica del Find X9 Pro es el doble de grande.

El gran sensor de 200 MP es complementado con una lente certificada por Hasselblad, con una apertura ultrarrápida de f/2.1, la mayor de su clase. Esta cualidad mejora drásticamente la calidad de la imagen, especialmente en ambientes oscuros. Al incorporar un diseño de elemento flotante, la cámara periscópica del Find X9 Pro puede enfocar objetos a una distancia de hasta 10 cm, lo que permite obtener impresionantes fotos tele-macro.

Para liberar todo el potencial del teleobjetivo Hasselblad de 200 MP del Find X9 Pro, OPPO optimizó el proceso de la fotografía computacional con LUMO Image Engine. Este sistema de gestión de imágenes de nueva generación aplica un procesamiento multifotograma avanzado para mejorar el detalle, el rango dinámico y reducir el ruido, incluso al capturar imágenes con una resolución máxima de 200 MP.

Nitidez sin precedentes con el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP

Find X9 Pro puede tomar fotografías con la resolución completa de 200 MP en el Modo Hasselblad Hi-Res. Con detalles abundantes, recorta dramáticamente tus fotografías y conserva una nitidez extraordinaria.

El Modo Hasselblad Hi-Res captura fotografías tan ricas en detalles que puedes crear múltiples fotografías ultranítidas a partir de una sola imagen de 200 MP.

El Modo Retrato Hasselblad ahora es más avanzado que nunca. Gracias a la nueva cámara teleobjetivo del Find X9 Pro, captura el efecto bokeh cinemático que emula el efecto de los objetivos clásicos de Hasselblad. Junto a la cámara True Color, el desenfoque en los retratos ahora luce más natural y enriquecido, con una perspectiva artística que conserva los tonos naturales de la piel.

Con un enfoque cercano de hasta 10 cm, el teleobjetivo Hasselblad de 200MP del Find X9 Pro te permite acercarte cómodamente, sin que obstruyas la luz o proyectes sombras en el objeto a retratar. Adicionalmente, su gran sensor y rápida apertura también permiten obtener resultados del nivel de una cámara réflex profesional, con un gran impacto y profundidad natural en los detalles.

Zoom de hasta 13.2x sin pérdidas

El teleobjetivo Hasselblad de 200 MP del Find X9 Pro va más allá de su zoom óptico 3x. Al recortar a través del sensor de alta resolución, aprovechar la luz adicional que permite la rápida apertura f/2.1 y aplicar los algoritmos computacionales avanzados de OPPO, la cámara ofrece imágenes con una calidad sin pérdidas, incluso al aplicar un zoom de hasta 13.2x.

Cuando necesitas el máximo zoom que llegue a largas distancias, la tecnología Super Zoom de OPPO mejora la nitidez hasta 120x, tanto en Find X9 como en Find X9 Pro.

Teleconvertidor OPPO Hasselblad

Pero si creías que el Super Zoom era el límite, piénsalo de nuevo. Find X9 Pro es compatible con el Teleconvertidor OPPO Hasselblad, una lente profesional externa que entrega una calidad de zoom sin precedentes, el aliado perfecto en conciertos o eventos deportivos.

Diseñado con una carcasa de metal sólido y un acabado que evoca el icónico diseño de las lentes de Hasselblad, el Teleconvertidor OPPO Hasselblad da una sensación y apariencia premium para agregar una nueva forma de capturar con Find X9 Pro.

Respecto a sus especificaciones, el avanzado diseño óptico del Teleconvertidor OPPO Hasselblad ofrece un aumento de 3.28x, ampliando el zoom óptico a 10x con una distancia focal equivalente a 230 mm. Combinado con el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP y los algoritmos avanzados de OPPO, permite un zoom digital de hasta 200x para fotos y 50x para videos.

Ahora puedes capturar lo que antes estaba fuera de tu alcance: la sutil emoción en el rostro de un artista en el escenario, las delicadas plumas de un pájaro a la distancia, o los intrincados detalles de la cima de una iglesia, todo con una nitidez clara y natural.

Visión cinemática en 4K a 120 fps

Los grandes momentos son dinámicos y tu cámara debería seguirles el paso. La Serie OPPO Find X9 lleva la narrativa visual a un nuevo nivel.

Las nuevas cámaras ultra gran angular, principal, teleobjetivo y frontal admiten grabaciones en 4K a 60 fps con Dolby Vision. Al grabar, puedes cambiar fácilmente entre diferentes lentes, incluso entre la cámara frontal o las posteriores.

La cámara principal de la Serie Find X9 graba a resolución 4K y hasta 120 fps con Dolby Vision, mientras que Find X9 Pro lleva esta capacidad profesional al siguiente nivel con la cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP. Gracias a ello, puedes capturar escenas con movimiento a alta velocidad, con una nitidez asombrosa o crear impresionantes secuencias a cámara lenta con zoom para revelar cada detalle en pantalla.

Para los creadores que buscan un control aún mayor, la Serie Find X9 incorpora un nuevo modo de vídeo profesional rediseñado con video LOG, tanto en 4K a 24 fps, 30 fps, 60 fps, o hasta 120 fps. Diseñado para una gradación de color de nivel profesional, la Serie Find X9 se beneficia de la compatibilidad con ACES (Academy Color Encoding System), por lo que su material puede integrarse perfectamente en procesos de posproducción de nivel profesional.

El mejor teléfono para conciertos

Los smartphones siempre han tenido dificultades para hacer tomas espectaculares en los conciertos. Un escenario lejano, una iluminación extrema o impredecible y los movimientos del público son algunas condiciones que hacen que parezca imposible capturar una imagen profesional. Pero la Serie Find X9 fue diseñada para dejar eso atrás.

Con sus avanzados sistemas de teleobjetivos, Find X9 y Find X9 Pro han establecido un nuevo estándar en calidad fotográfica y de vídeo en conciertos. Find X9 Pro, en particular, se siente como si estuviera hecho para el escenario, al ofrecer resultados nítidos, estables y dinámicos

Para mejorar aún más tu experiencia en el concierto, el Modo Escenario está especialmente dedicado para detectar automáticamente las condiciones del concierto y optimiza el contraste y la exposición para aprovechar la iluminación intensa y los momentos atmosféricos para capturar toda la energía de una actuación en vivo.

Además, los videos capturados con la Serie Find X9 también se escuchan tan impresionantes como se ven. Gracias a sus cuatro micrófonos con calidad de estudio y la tecnología AI Sound Focus, ambos teléfonos aíslan inteligentemente la voz y los instrumentos del artista, a la vez que reducen el ruido del público para dar como resultado un audio tan claro y envolvente que sentirás que revives cada momento de la presentación.

Desde impresionantes detalles de teleobjetivo hasta videos cinematográficos 4K a 120 fps y grabaciones de conciertos realistas, la Serie OPPO Find X9 redefine lo que la fotografía móvil puede lograr. Cada innovación está diseñada para ayudarte a capturar el mundo con mayor nitidez, color y emoción. Con la Serie Find X9, cada toma cuenta tu historia de una forma sencilla, pero muy hermosa.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

