La tecnología CSH de Chirey suma eficiencia, autonomía y versatilidad en TIGGO 7 PHEV CSH y TIGGO 8 PHEV CSH

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey continúa ampliando su portafolio híbrido con TIGGO 7 PHEV CSH y TIGGO 8 PHEV CSH, modelos equipados con la tecnología Chirey Super Híbrido (CSH), desarrollada para ofrecer eficiencia en ciudad, autonomía para trayectos prolongados y funciones prácticas para actividades al aire libre.

La propuesta de la marca se centra en tres frentes claros: conducción silenciosa y eficiente en entornos urbanos, autonomía extendida para viajes largos y un sistema eléctrico capaz de alimentar dispositivos externos cuando el vehículo está detenido

Conducción diaria: silencio y eficiencia en tráfico denso

El sistema CSH prioriza el funcionamiento en modo 100% eléctrico bajo condiciones de congestión, lo que reduce consumo y mejora el confort. Desde el arranque, los modelos operan con transiciones prácticamente imperceptibles y una aceleración lineal, resultado de su tren motriz híbrido dedicado con 44.5% de eficiencia térmica, uno de los valores más altos en el segmento.

En conjunto, esta configuración permite un consumo combinado de 1.3 L/100 km (WLTC), cifra que beneficia especialmente a usuarios que recorren la ciudad de forma habitual o enfrentan tráfico prolongado

Trayectos largos: autonomía extendida y carga rápida

Para viajes de mayor distancia, el sistema CSH gestiona de forma continua la interacción entre el motor térmico y la batería, manteniendo el consumo optimizado incluso cuando el nivel de carga disminuye. TIGGO 8 PHEV CSH puede alcanzar más de 1,200 km de autonomía combinada, lo que reduce la necesidad de paradas en carretera.

En estaciones compatibles, la carga rápida de 40 kW permite pasar del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos, facilitando la continuidad del viaje sin demoras significativas. Al llegar al destino, es posible volver a utilizar el modo totalmente eléctrico para recorridos urbanos o desplazamientos cortos

Actividades al aire libre: energía disponible con V2L

Ambos modelos integran la función V2L (Vehicle-to-Load) con capacidad de hasta 3.3 kW, útil para alimentar dispositivos como cafeteras, bocinas, iluminación o refrigeradores portátiles durante actividades en exteriores. Esta función también aporta utilidad en situaciones donde se requiere energía adicional para equipos esenciales.

Tecnología adaptable para distintos escenarios de uso

Más allá de cifras puntuales, el valor del sistema CSH recae en su capacidad de ajustar automáticamente su operación según el entorno: conducción eléctrica en ciudad, apoyo del motor térmico en carretera y energía disponible fuera del vehículo cuando se requiere. Su transición entre modos es prácticamente imperceptible y contribuye a una experiencia de manejo más cómoda y eficiente.

Como parte de la familia TIGGO, TIGGO 7 PHEV CSH y TIGGO 8 PHEV CSH fueron seleccionados como socios oficiales de los Asian Youth Para Games 2025 (AYPG), alineándose con el espíritu del evento bajo el lema "Born to rise" y reforzando su presencia en iniciativas deportivas internacionales.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843884/CHIREY_1.jpg

FUENTE Chirey Motor México