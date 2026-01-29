Chirey acerca a Tigres UANL y sus aficionados con un encuentro exclusivo con jugadores

La marca refuerza su vínculo con los fans del fútbol en México a través de una experiencia presencial que combina activación digital, cercanía y comunidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hace unos días, Chirey llevó a cabo un meet & greet con jugadores de Tigres UANL, uno de los clubes más representativos del fútbol mexicano.

Como socio oficial del equipo, la marca integró una dinámica digital con una experiencia presencial para ofrecer a los aficionados una oportunidad única de convivir de cerca con sus ídolos, fortaleciendo así el vínculo emocional entre Chirey y la comunidad futbolera.

Dinámica digital, experiencia real

Los asistentes al encuentro fueron seleccionados a través de una dinámica en línea organizada por la marca. A partir de esta convocatoria digital, 20 aficionados de Tigres resultaron ganadores y recibieron una invitación para participar en el evento presencial.

Este esquema de participación digital con recompensa en el mundo físico permitió ampliar el alcance de la campaña y, al mismo tiempo, generar una experiencia tangible y memorable para los fans.

Cercanía, convivencia y momentos memorables

Durante el evento, los jugadores Jesús Garza, Fernando Gorriarán y Uriel Antuna convivieron con los asistentes en un ambiente cercano y relajado. Las sesiones de fotos, firmas de autógrafos y conversaciones informales crearon un espacio cálido y dinámico.

Para los aficionados, el encuentro representó mucho más que una firma o una fotografía: fue una experiencia personal que reforzó su conexión tanto con el equipo como con la marca.

Experiencia pensada desde el usuario

Con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, el encuentro se diseñó en un formato reducido y de alta interacción, para garantizar que cada asistente pudiera participar activamente.

La presencia de elementos de marca integrados de forma natural al espacio permitió a Chirey vincular sus valores con la cultura del futbol, proyectando una imagen joven, cercana y orientada a la comunidad.

Alianza que construye comunidad

A través de este encuentro con jugadores de Tigres UANL, Chirey no sólo consolida su alianza con el club, también se acerca de manera auténtica a los aficionados al fútbol en México.

De cara al futuro, la marca continuará desarrollando experiencias y activaciones que fortalezcan la relación con sus usuarios y amplíen su presencia local. Chirey agradece a Tigres UANL por su colaboración y apoyo para hacer posible esta experiencia.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

