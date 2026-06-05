La UAG fortalece su oferta internacional en el Global MBA Experience

Presentan nueva modalidad online del Global MBA para impulsar el liderazgo de clase mundial

GUADALAJARA, México, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En un entorno donde los negocios, la tecnología y los mercados evolucionan constantemente, el liderazgo global se ha convertido en una de las competencias más relevantes para los profesionistas y organizaciones del presente.

Lic. Luis Cerda, Director del Centro de Formación y Excelencia Directiva de la UAG. Mtro. Humberto Salazar Patiño, Director de Campus Online de la UAG. Los panelistas compartieron perspectivas sobre liderazgo e innovación.

Con el propósito de impulsar la formación de líderes capaces de operar en contextos internacionales, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de su Centro de Formación y Excelencia Directiva, llevó a cabo el Global MBA Experience, una experiencia que integró panel empresarial, masterclass internacional y networking ejecutivo.

El encuentro reunió en UAG International Campus a empresarios, ejecutivos, emprendedores y profesionistas interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo y ampliar su visión internacional de negocios.

Como parte central de esta experiencia, la UAG presentó la nueva modalidad online del Global MBA UAG, fortaleciendo así su oferta académica internacional gracias a la alianza estratégica con Thunderbird School of Global Management at Arizona State University.

Esta nueva modalidad se suma a la ya existente oferta presencial internacional del programa, ampliando las opciones para profesionistas que buscan una experiencia académica global compatible con su vida profesional y enfocada en liderazgo, estrategia y negocios internacionales.



El Global MBA UAG ofrece actualmente tres rutas académicas:

Global MBA UAG (presencial u online, totalmente en español) : Programa cursado completamente en la UAG que otorga un título mexicano por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

: Programa cursado completamente en la UAG que otorga un título mexicano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Global MBA UAG + Master of Leadership and Management (MLM) de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University: Ruta internacional que permite obtener doble titulación mediante estudios en UAG y en Thunderbird School of Global Management at Arizona State University.

Ruta internacional que permite obtener doble titulación mediante estudios en UAG y en Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. Global MBA UAG + Master of Global Management (MGM) de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University: Ruta internacional presencial en Arizona que también conduce a doble titulación internacional.

Estas alternativas permiten acceder a una formación académica global diseñada para responder a las necesidades del liderazgo contemporáneo y operar en entornos multiculturales y dinámicos.

El evento reunió a autoridades universitarias como el Vicerrector General, Lic. Antonio Leaño del Castillo, y el Vicerrector Administrativo, Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, además de académicos y representantes del sector empresarial.

El Lic. Luis Cerda, Director del Centro de Formación y Excelencia Directiva de la UAG, destacó que esta iniciativa fortalece la visión institucional de impulsar programas de educación ejecutiva conectados con las necesidades reales del entorno empresarial internacional.

Asimismo, la Mtra. Ana Karol, Directora del Global MBA presencial, resaltó la importancia de continuar ampliando las oportunidades de formación internacional para profesionistas que buscan combinar excelencia académica, flexibilidad y visión global.

Liderazgo con visión global

El Mtro. Humberto Salazar Patiño, Director de Campus Online de la UAG, explicó que la nueva modalidad online responde a las necesidades de profesionistas que buscan una formación internacional flexible sin detener su desarrollo laboral.

"El liderazgo actual exige preparación para tomar decisiones en contextos donde las reglas cambian según el país, la industria y la cultura. Esta modalidad permite acercar la experiencia internacional del Global MBA a profesionistas que buscan crecimiento y proyección global", señaló.

El programa integra la experiencia académica de la UAG con la excelencia internacional de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University, ofreciendo rutas académicas diseñadas para responder a los desafíos del liderazgo y la transformación organizacional.

Retos empresariales y transformación

Durante el panel empresarial se discutieron los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones en un entorno globalizado.

Participaron:

Mtra. Jaqueline Alonso Martínez, egresada del programa MGM de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University y especialista en transformación digital y educación global.

Mtro. Rick Parada, consultor internacional y presidente del capítulo de egresados de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University en Guadalajara.

Dr. Alfredo Castro Jiménez, especialista en innovación, inteligencia artificial y transformación digital.

Los panelistas compartieron perspectivas sobre liderazgo, innovación, adaptación al cambio, experiencia del cliente y disrupción empresarial.

Masterclass internacional y networking ejecutivo

Como invitada especial participó la Dra. Charla Griffy-Brown, Decana de Thunderbird School of Global Management at Arizona State University y una de las voces internacionales más reconocidas en innovación, transformación digital y liderazgo global.

Durante su masterclass sobre inteligencia artificial aplicada al liderazgo, la Dra. Griffy-Brown profundizó en la transformación que esta tecnología está generando en las organizaciones y destacó que la IA aporta velocidad y escala, mientras que las personas aportan ética, juicio y contexto.

Al finalizar la sesión se desarrolló un networking ejecutivo que permitió fortalecer el diálogo entre líderes empresariales, académicos y profesionistas interesados en el futuro de los negocios internacionales.

Con iniciativas como el Global MBA Experience y el fortalecimiento del Global MBA UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara continúa impulsando modelos educativos internacionales orientados a responder a las demandas del liderazgo y los negocios del presente y del futuro.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara