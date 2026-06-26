UAG otorga Medalla Ciencia y Libertad al presidente de la Real Federación Española de Futbol Universidad Autónoma de Guadalajara 26 jun, 2026, 14:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo Don Rafael Louzán Abal recibió esta distinción por su liderazgo y valiosa contribución al deporte en el mundo GUADALAJARA, México , 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) confirió la "Medalla Ciencia y Libertad" a Don Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por su destacada labor en favor del deporte y su impacto como herramienta de formación, integración y proyección internacional. Continue Reading

Autoridades universitarias y civiles junto al galardonado. Don Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol. El Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes. Ceremonia de entrega de la Medalla Ciencia y Libertad de la UAG.

De manos del Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, Don Rafael Louzán Abal recibió una de las más altas distinciones que esta casa de estudios otorga a personalidades sobresalientes que, mediante un liderazgo y compromiso ejemplar, han dejado una huella profunda en el legado de su profesión y en beneficio de la sociedad.

Además, en el acto solemne también se realizó la entrega simbólica de la llave de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En su mensaje, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que el lema institucional de la UAG, "Ciencia y Libertad", es una filosofía viva que orienta a la comunidad estudiantil y académica, que alienta el pensamiento crítico y de responsabilidad social. Destacó, además, el liderazgo de Don Rafael Louzán Abal en toda su trayectoria profesional, que va desde ocupar cargos públicos en España y ahora como presidente de la RFEF.

"Al otorgarle la 'Medalla Ciencia y Libertad', la UAG reconoce en usted a la Ciencia, como la búsqueda constante de la excelencia a través de la técnica y el conocimiento, y a la Libertad, como la capacidad de actuar con responsabilidad e impacto global en beneficio de la humanidad", afirmó el Lic. Leaño Reyes.

Previo a ser presidente de la RFEF, Don Rafael Louzán Abal fue presidente de la Real Federación Gallega de Futbol, donde durante una década impulsó una reforma integral, tanto física como digital, para modernizar sedes y multiplicar el valor patrimonial.

"Esa brillante gestión lo llevó, por mérito propio, a asumir en diciembre de 2024 la presidencia de la Real Federación Española de Futbol. En este corto, pero intenso periodo, su visón y compromiso con la internacionalización, la modernización y el fortalecimiento institucional han consolidado al futbol español como un referente indiscutible a nivel mundial", afirmó el Rector de la UAG.

"El futbol, bajo su mirada, no es solo un espectáculo de multitudes, es un vehículo de valores, de disciplina y de superación, elementos que en esta Universidad promovemos día con día y en las canchas", afirmó.

Es por ello que, gracias a ese impulso en el deporte, su capacidad de anticiparse en los tiempos mediante la innovación y su convicción de que las instituciones deben modernizarse para servir mejor, hicieron que la UAG entregara este reconocimiento.

"Desde sus inicios en la administración pública en Galicia, y como presidente del Partido Popular en Pontevedra, usted demostró una capacidad innata para coordinar esfuerzos, escuchar las necesidades de la comunidad y edificar consensos. Esa sólida escuela en la gestión pública sentó las bases de lo que más tarde aplicaría con maestría en el ámbito deportivo", dijo el Lic. Leaño Reyes.

Por último, el Rector de la UAG deseó el mayor de los éxitos al presidente de la RFEF y confió en que España será un gran anfitrión en la Copa Mundial de Futbol en el 2030.

UAG, legado que transforma a la sociedad

La educación, la libertad y el deporte fueron los ejes del mensaje que ofreció Louzán Abal al recibir la distinción, donde reconoció la trayectoria de la institución y afirmó que su mayor legado son las personas que forma.

"Hay instituciones que educan, sin duda, ésta es una de ellas, y hay instituciones que dejan huella. La Universidad Autónoma de Guadalajara pertenece también a las segundas", expresó en su mensaje.

Añadió que este deporte fomenta valores fundamentales como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.

"Estoy convencido de que el deporte, y especialmente el futbol, puede ser una herramienta muy poderosa en materias como educación, cohesión social y transformación colectiva", indicó.

Sobre la distinción otorgada por la UAG, Louzán Abal destacó el significado de los valores que representa.

"La ciencia nos enseña a avanzar. La libertad nos permite decidir hacia dónde. Todo progreso nace de una idea y toda idea necesita libertad para crecer", afirmó, "recibo esta medalla con orgullo, pero también con responsabilidad, porque implica representar unos valores que compartimos plenamente: el conocimiento, la libertad, el esfuerzo y el compromiso con el progreso de nuestras sociedades".

Por último, felicitó a México por su tradición en el futbol y por su papel que desempeña en la historia del futbol internacional, así como la organización del actual Mundial.

Amistad entre México y España

Por su parte, el Dr. Ramón Neme Sastré, Consejero de la UAG, dijo que la historia lleva siglos construyendo puentes entre México y España.

"Porque si algo nos enseña nuestra relación como naciones es que la distancia geográfica nunca ha sido obstáculo para la cercanía humana", afirmó, "compartimos idioma, cultura, valores, tradiciones y una forma muy particular de entender la amistad: esa amistad que no se mide por el tiempo, sino por la confianza, el respeto y la lealtad".

El Dr. Neme Sastré afirmó que el reconocimiento a Don Rafael Louzán Abal trasciende lo deportivo, ya que la educación y el deporte comparten la misión de formar mejores seres humanos, construir ciudadanía y crear oportunidades.

El deporte: como una "Escuela de Vida"

El Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG, afirmó que en la UAG el deporte es una parte esencial en la institución educativa para formar personas en su totalidad.

"Aquí entendemos al ser humano como lo que es, unidad de cuerpo y alma, y por eso nos enfocamos en formar la razón, su voluntad, su carácter y su sentido de trascendencia. Formamos profesionales competentes, sí, pero antes que eso aspiramos a formar hombres y mujeres íntegros, capaces de reconocer en la vida la Verdad, la Belleza, la Unidad y la Bondad", afirmó.

El Lic. Leaño del Castillo recordó que la UAG ha vivido el deporte como parte de su identidad, por el que han pasado equipos representativos como los Tecos, el único conjunto en ser campeón en todas las divisiones profesionales; además, que la Autónoma ha impulsado otras disciplinas como el beisbol, ciclismo y futbol americano.

"El deporte y la educación, en la UAG, nunca han caminado por separado. Ambos forjan en la juventud con liderazgo en el sentido de comunidad, la disciplina diaria y la resiliencia ante los desafíos, impulsándola a alcanzar sus metas con propósito", dijo el Lic. Leaño del Castillo.

Por último, agradeció a Don Rafael Louzán Abal por dedicar su vida a cambiar el mundo a través del deporte.

En el evento también se contó con la presencia del presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Sade; el Vicerrector Administrativo de la UAG, Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, y los ex futbolistas Fernando Hierro y Oswaldo Sánchez, entre otras personalidades.

Con este reconocimiento, la Universidad Autónoma de Guadalajara reafirma su misión de honrar a quienes, como Don Rafael Louzán Abal, transforman la sociedad a través de la disciplina y la visión de futuro, dándole la bienvenida oficial a su nueva "casa en México".

Sobre Don Rafael Louzán Abal

Nació en Pontevedra en 1967. Actualmente, es presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), desde diciembre de 2024. Anteriormente, fue presidente durante 10 años de la Real Federación Gallega de Futbol.

En su experiencia, es experto en gestión deportiva, impulsó la reforma integral de las sedes federativas de Galicia, consiguiendo una transformación real hacia la modernización de la federación.

Anteriormente, desarrollo su trayectoria profesional ligado a la administración pública. En 1995 fue investido como teniente de alcalde de su localidad natal. Ese mismo año adquirió la condición de diputado en la Diputación Provincial de Pontevedra, asumiendo en los años siguientes la vicepresidencia.

En 2003 fue elegido presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra. Paralelamente, ejerció como presidente del Partido Popular en esa misma provincia gallega.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara