Las grandes tabacaleras apuntan a las naciones del Caribe antes de las negociaciones mundiales de tratados: los gobiernos deben cerrar la interferencia de la industria

Declaración de Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Campaign for Tobacco-Free Kids

WASHINGTON, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras casi todos los países del mundo se preparan para reunirse en Ginebra el próximo mes para la Undécima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), las empresas tabacaleras más grandes del mundo se dirigen activamente a las naciones del Caribe para debilitar los compromisos mundiales en materia de salud que han salvado millones de vidas.

En la COP11, 183 Partes del CMCT se reunirán para fortalecer los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco y proteger la salud pública. Durante 20 años, el CMCT ha guiado con éxito a los países en la adopción de medidas probadas como leyes libres de humo, etiquetas de advertencia con imágenes en los productos de tabaco, impuestos más altos al tabaco y prohibiciones sobre la comercialización del tabaco. El resultado de estas políticas ha sido millones de vidas salvadas en todo el mundo.

Pero mientras los gobiernos se preparan para la COP11, la industria tabacalera intensifica sus esfuerzos para socavar el progreso del tratado en materia de salud pública. San Cristóbal y Nieves, junto con Barbados y Trinidad y Tobago, están siendo atacados activamente por las compañías tabacaleras que buscan influir en los gobiernos del Caribe para debilitar los compromisos mundiales de salud pública. Se están implementando tácticas similares en todo el mundo como parte del manual de estrategias global coordinado de la industria.

En la COP10 en Panamá, las posiciones adoptadas por San Cristóbal y Nieves generaron una gran alarma entre los defensores de la salud pública por reflejar de cerca los puntos de discusión de la industria tabacalera, un patrón que ha continuado en el período previo a la COP11.

Las principales organizaciones de salud, incluida la Campaña para Niños Libres de Tabaco, la Alianza Mundial para el Control del Tabaco y la Coalición Caribeño Saludable, han enviado una carta al Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves. La carta expresa su preocupación por la necesidad de salvaguardar la formulación de políticas de salud pública de la influencia de la industria tabacalera. Señala que la industria tabacalera prioriza las ganancias sobre la vida de las personas, especialmente mediante la comercialización de productos adictivos como cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y productos de tabaco calentados para los jóvenes.

A medida que se acerca la COP11, los gobiernos deben recordar una verdad: la industria tabacalera es el arquitecto de la epidemia mundial de tabaquismo que mata a más de 8 millones de personas cada año. La presencia de las grandes tabacaleras es tóxica para la formulación de políticas racionales y basadas en la evidencia. Los gobiernos deben cerrar la puerta a la interferencia de la industria tabacalera y unirse para proteger a los niños de toda una vida de adicción.

Mientras el mundo se prepara para los debates de la COP11, los gobiernos deben centrarse en renovar los compromisos para abordar el consumo de tabaco y la adicción a la nicotina, porque millones de vidas dependen de que los gobiernos usen su poder para proteger la salud pública.

