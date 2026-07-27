Las ranas doradas de Panamá regresan al aire libre después de 20 años

Este hito en la conservación representa el primer paso hacia el futuro regreso de una de las especies más emblemáticas de Panamá a su hábitat natural

EL VALLE DE ANTÓN, Panamá, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Después de haber enfrentado la extinción, las ranas doradas de Panamá están hoy un paso más cerca de regresar a la naturaleza.

Crédito de la fotografía: Fundación EVACC Ranas Atelopus zeteki viviendo al aire libre por primera vez en más de veinte años. Crédito de la fotografía: Fundación EVACC Las ranas en el estudio al aire libre regresan periódicamente al interior para mediciones.

Los conservacionistas en El Valle de Antón han trasladado las ranas, que llevaban más de veinte años sin ser vistas en la naturaleza, desde instalaciones cerradas hacia recintos al aire libre cuidadosamente monitoreados. Esto forma parte de una investigación pionera que compara las tasas de crecimiento de las especies Atelopus zeteki y Atelopus varius criadas en cautiverio en condiciones seminaturales y en ambientes completamente controlados. Se han monitoreado de cerca estas ranas durante su desarrollo, desde que eran renacuajos hasta la fase de metamorfosis (renacuajo con patas) y posteriormente, como ranas jóvenes.

La información obtenida será fundamental para preparar la futura liberación de los especímenes criados en cautiverio, otro acontecimiento histórico para la conservación de los anfibios y de esta especie emblemática.

"Es la primera vez desde principios del 2000 que las ranas doradas vuelven a experimentar las condiciones naturales de El Valle," señaló Heidi Ross, directora de proyecto de la Fundación EVACC. "Estamos monitoreando cuidadosamente la manera en que las variables, como la temperatura, las precipitaciones y la radiación ultravioleta, influyen en su desarrollo. Esta información podría ser esencial para los futuros programas de reintroducción."

Al igual que ocurrió con numerosas especies de anfibios alrededor del mundo, el hongo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis, conocido como Bd) estuvo a punto de eliminar por completo las poblaciones silvestres de la rana dorada de Panamá. Antes de que esto ocurriera, los conservacionistas lograron rescatar un pequeño grupo de ranas para establecer un programa de conservación.

El estudio es liderado por los equipos de conservación de la Fundación EVACC, con el apoyo del Maryland Zoo, Fort Worth Zoo, Detroit Zoo, Zoo Atlanta, Seneca Park Zoo, Project Golden Frog y el Species Survival Plan© (SSP) para la supervivencia de la rana dorada de Panamá de la Association of Zoos and Aquariums.

"Es realmente emocionante ver cómo los esfuerzos de las últimas dos décadas para mantener saludable a esta especie, tanto en Norteamérica como en Panamá, nos acercan cada vez más al día cuando vuelva a habitar los bosques de la región de El Valle de Antón," afirmó Ellen Bronson, directora sénior de Salud Animal, Conservación e Investigación del Maryland Zoo.

La supervivencia de esta especie ha sido una lucha constante durante los últimos veinte años. Con el rescate de emergencia de las últimas poblaciones silvestres, la reproducción en cautiverio, la mitigación de la enfermedad causada por el hongo, la protección del hábitat y la educación del público, este nuevo logro ha sido posible gracias a la colaboración internacional, la innovación científica y el compromiso sostenido. El regreso de las ranas Atelopus a un entorno al aire libre representa un poderoso símbolo de esperanza y resiliencia.

ANTECEDENTES

La icónica Atelopus zeteki, reconocida por su brillante coloración amarilla y negra, y declarada símbolo nacional de Panamá, fue observada por última vez en estado silvestre en 2009. Desde entonces, ha estado en el centro de los esfuerzos de conservación internacionales, viviendo exclusivamente en espacios cerrados dentro de instalaciones seguras de diferentes países para evitar la exposición fatal al hongo quitridio (Bd). Este nuevo estudio al aire libre, desarrollado en recintos vigilados, con sombra y con mallas de seguridad, constituye el siguiente paso prudente para comprender cómo preparar de manera segura el regreso de la especie a su hábitat natural.

El proyecto pone de manifiesto el valor de la ciencia colaborativa y la conservación.

"Nada de esto habría sido posible sin las dos décadas de dedicación de nuestro equipo," añadió Ross. "Este es un logro compartido, construido sobre la ciencia, la perseverancia y un profundo respeto por este extraordinario anfibio."

Además de las instituciones zoológicas participantes, la conservación de las ranas Atelopus ha contado con el respaldo del Hotel Campestre y de la familia Hincapié, cuyo compromiso de larga data con la conservación de los anfibios y la generosa disponibilidad de un espacio natural seguro han hecho posible esta nueva etapa del proyecto.

CONTACTO

Heidi Ross

EVACC Foundation

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FUENTE Maryland Zoo