Las rebajas de aniversario de AliExpress alcanzan hasta un 90 % de descuento mientras el canal Brand+ se dispara con lanzamientos tecnológicos exclusivos y garantía del mejor precio

HANGZHOU, China, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, el mercado minorista internacional en línea, anunció hoy sus rebajas de aniversario a nivel mundial, que se llevará a cabo del 16 al 25 de marzo. Para aprovechar el impulso del canal Brand+ lanzado el año pasado, la plataforma está reforzando su compromiso con la calidad premium a precios asequibles al ofrecer una "Garantía de ofrecer el mejor precio" en artículos de marca verificados, junto con grandes descuentos en todo el sitio web.

Garantía y comparación de precios directos

Las rebajas de aniversario de este año garantizan que los consumidores reciban un valor excepcional por productos de primera calidad de dos maneras principales. La primera es que la plataforma ha implementado un sistema de comparación de precios locales competitivos para una gama de productos populares, como los auriculares Sony WF-1000XM5 en España y la aspiradora Dreame H13 PRO en Polonia. En estos casos, los precios de venta se fijan como referencia y son aproximadamente un 50 % inferiores a los que ofrecen los principales competidores locales.

La segunda es que la garantía del mejor precio de Brand+ proporciona una capa adicional de confianza. Si un cliente encuentra el mismo producto verificado en el canal Brand+ a un precio inferior en una plataforma de la competencia dentro de la semana posterior a la compra, AliExpress le reembolsará la diferencia, hasta un máximo de 50 euros.

Grandes descuentos y ventajas exclusivas

Además de centrarse en marcas de alta gama, los compradores de todo el mundo pueden acceder a descuentos de hasta el 90 % en toda la web. En España, el ahorro alcanza el 80 %, con artículos "Local+" que garantizan una entrega dentro de un plazo de tres días y descuentos adicionales de PayPal de hasta 33 euros. Los compradores polacos se benefician de ventajas de pago exclusivas, como un descuento de 20 eslotis en pedidos superiores a 100 eslotis para nuevos usuarios de PayPo y un descuento de 40 eslotis en compras superiores a 200 eslotis el 16 y 22 de marzo. En México, la celebración alcanza su punto álgido con megadescuentos de hasta el 90 %, lo que brinda a los clientes la oportunidad de conseguir ofertas increíbles.

Las marcas tecnológicas premium optan por AliExpress Brand+ para sus lanzamientos a nivel mundial

El crecimiento acelerado del ecosistema está marcado por una serie de lanzamientos de productos de gran repercusión, entre los que destacan el debut mundial exclusivo del robot cortacésped Anthbot Genie y la presentación del teléfono inteligente Realme 16 Pro+, junto con importantes novedades de marcas como Laresar.

Para celebrar estas colaboraciones, del 18 al 21 de marzo se celebrará un "fiesta tecnológica" inmersiva en la plaza al aire libre del Centro Comercial Príncipe Pío en Madrid. Un perro robot de Unitree será la estrella del evento, al realizar "desfiles de baile" de 10 minutos cada dos horas para mostrar el futuro de la ingeniería "de alto nivel". Esta exposición interactiva también cuenta con una impresionante lista de marcas, entre las que se encuentran iLife y Fifine, que ofrecen a los consumidores europeos una experiencia práctica de la vida inteligente de última generación.

Acerca de AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma mundial de comercio electrónico dedicada a crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. Además de la versión en inglés, la plataforma AliExpress está disponible en otros 15 idiomas. AliExpress forma parte del grupo de comercio digital internacional de Alibaba.

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FUENTE AliExpress