LEOTEK presenta infraestructura sostenible inteligente en la COP30, en el marco de la UNFCCC, impulsando la transición global hacia cero emisiones netas

SAN JOSE, Calif., 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LEOTEK participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), presentando sus innovaciones en el Pabellón de Innovación Digital organizado por la Taiwan Climate Partnership dentro de la Zona Azul (Blue Zone). Ewing Liu, Jefe de Gabinete y Vicepresidente de Ventas de la sede de LEOTEK en Estados Unidos, ofreció una ponencia titulada "Iluminando el camino hacia cero emisiones netas: prácticas globales en infraestructura sostenible inteligente", compartiendo cómo la empresa aplica la tecnología para ayudar a las ciudades a avanzar hacia un futuro sostenible y con cero emisiones netas.

Online — Ewing Liu, Chief of Staff y Vicepresidente de Ventas de LEOTEK Electronics USA LLC; Izquierda 1 — Luis Neves, CEO de GeSI; Izquierda 2 — Nivaldo Gagliardo, Vicepresidente de Operaciones de ADATA; Izquierda 3 — Alex L. J. Shyy, Subsecretario General del ICDF; Derecha 2 — Phoebe Chen, Fundadora de TGECA.

El foro, bajo el tema "Prosper and Innovate: Digital Empowerment for Environmental Coexistence" (Prosperar e innovar: empoderamiento digital para la coexistencia ambiental), fue moderado por Luis Neves, Director Ejecutivo de la Iniciativa Global para el Fomento de la Sostenibilidad (GeSI). El debate se centró en cómo la innovación digital puede fomentar la colaboración entre sectores para construir un futuro más resiliente y sostenible. Celebrada en Belém, Brasil, la COP30 gira en torno a la "Agenda de Acción", que resalta seis pilares clave: resiliencia urbana e infraestructura, transición energética y de transporte, biodiversidad, sistemas alimentarios, transición justa y mecanismos financieros, destacando el paso del compromiso a la acción.

En este contexto, la visión de LEOTEK sobre la infraestructura sostenible inteligente integra movilidad inteligente, iluminación ecológica y gestión de datos impulsada por IA, abordando la agenda central de la COP30 sobre resiliencia urbana e infraestructura. "Creemos que la iluminación es el punto de encuentro entre la tecnología y la ecología", señaló Liu. "Mediante la integración de la IA, el IoT y la ciencia óptica, ayudamos a más de 300 ciudades a construir redes urbanas más seguras, inteligentes y en armonía con la naturaleza."

LEOTEK ha promovido durante mucho tiempo la integración de la tecnología de iluminación con la conservación ecológica. Ya en 2014, la empresa implementó iluminación costera ámbar en Florida, EE. UU., para reducir la perturbación de la luz artificial sobre la anidación y alimentación de las tortugas marinas, iniciando una práctica global de entornos de iluminación amigables con el medio ambiente.

Posteriormente, lanzó la Tecnología de Iluminación Ecológica ECOridge, que obtuvo una patente y fue diseñada con una visión ecológica que integra control espectral, detección ambiental inteligente y el LEOLink RenAI: Sistema Central de Gestión impulsado por IA. Esta innovación fue reconocida con el Premio Edison (Estados Unidos), consolidando a LEOTEK como líder mundial en innovación de iluminación vial sostenible.

Desde 2023, LEOTEK ha colaborado con la Agencia de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza (FANCA) de Taiwán para promover el proyecto "Light Up Taiwan: Entorno de Iluminación Amigable", que utiliza espectros de baja luz azul y óptica de precisión para reducir la contaminación lumínica que afecta a las luciérnagas y a las especies costeras como las tortugas marinas.

En 2024, la empresa amplió su labor a la conservación de la especie endémica de luciérnaga de Matsu (Rhagophthalmus ohbai), mejorando las condiciones de iluminación para la recuperación poblacional y la restauración del hábitat, demostrando cómo la tecnología puede fortalecer la resiliencia ecológica. LEOTEK también aprovecha el LEOLink RenAI: Sistema Central de Gestión impulsado por IA para analizar datos y optimizar el rendimiento lumínico, creando una solución integral que conecta el diseño ecológico con la gestión inteligente. Actualmente, el proyecto Light Up Taiwan cubre 12 de los 45 corredores ecológicos nacionales de Taiwán, promoviendo la gestión de la biodiversidad a nivel regional. La tecnología también se está expandiendo a América del Norte, Central y del Sur para establecer proyectos piloto de iluminación ecológica y cooperación internacional, continuando la visión global de "cero emisiones y coexistencia".

Al mismo tiempo, el Sistema de Semáforos con IA Interlux de LEOTEK se ha implementado en América, Europa y la región de Asia-Pacífico, reduciendo las emisiones de carbono y mejorando la eficiencia de la movilidad urbana, logrando una circulación más inteligente y bajas emisiones.

Ver la presentación de Ewing Liu en el foro "Prosper" de la COP30:

https://www.youtube.com/live/cQXaYWfxZxA?si=2YE_F50-tr4YSuu8





Acerca de LEOTEK

Con sede en Silicon Valley (EE. UU.) y Taipéi (Taiwán), LEOTEK es un líder mundial en soluciones de iluminación sostenible y gestión de tráfico impulsadas por inteligencia artificial. Desde su fundación en 1992, LEOTEK ha prestado servicios en más de 30 países de América, Europa, Medio Oriente y Oceanía, proporcionando soluciones integradas de infraestructura que combinan IA, sensores del Internet de las Cosas (IoT) y tecnologías de mantenimiento predictivo.Guiada por la visión de la Infraestructura Sostenible Inteligente, LEOTEK continúa transformando las ciudades del mundo hacia un futuro más seguro, más verde y con cero emisiones netas.

