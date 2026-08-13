Líderes globales de IA llegarán a Chile para impulsar la economía digital

El 11° Congreso Latinoamericano IA, Tecnología y Negocios America Digital proyecta un impacto económico de US$500 millones para Chile.

Patrick Mork y Mois Navon encabezarán una agenda junto a líderes de gobierno, empresas y tecnología que están impulsando la transformación digital de la región.

El evento reunirá a más de 5.000 ejecutivos C-Level provenientes de más de 50 países los días 9 y 10 de septiembre en Espacio Riesco.

SANTIAGO, Chile, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Santiago de Chile será el escenario donde convergerán algunos de los principales líderes que están definiendo el futuro de la inteligencia artificial, la innovación y los negocios en América Latina. El 11° Congreso Latinoamericano IA, Tecnología y Negocios America Digital reunirá los días 9 y 10 de septiembre a más de 5.000 ejecutivos C-Level, autoridades gubernamentales, empresarios y especialistas internacionales provenientes de más de 50 países.

America Digital reunirá los días 9 y 10 de septiembre en Espacio Riesco a más de 5.000 ejecutivos C-Level, autoridades y líderes tecnológicos de más de 50 países. El 11° Congreso Latinoamericano IA, Tecnología y Negocios America Digital contará con más de 100 conferencias distribuidas en siete foros especializados. Más de 200 empresas proveedoras de soluciones tecnológicas participarán en la Expo de America Digital 2026 en Santiago de Chile.

La realización del Congreso proyecta un impacto económico estimado de US$500 millones para Chile, impulsado por la llegada de miles de ejecutivos nacionales e internacionales, la generación de oportunidades de inversión, negocios y networking de alto nivel. Este impacto reafirma el posicionamiento de Chile como uno de los principales hubs de innovación, tecnología y negocios de América Latina.

IA redefine la competitividad de las empresas

En un escenario donde la inteligencia artificial está redefiniendo industrias, modelos de negocio y la competitividad de los países, el Congreso reunirá a algunos de los protagonistas de esta transformación.

Entre los keynote speakers destaca Mois Navon, reconocido ingeniero, ex Chief Engineer de Mobileye y actual asesor de Ética en Inteligencia Artificial de Anthropic. En su conferencia "¿Puede codificarse la moral? La constitución de Claude y la ética de entrenar IA", analizará cómo los modelos de inteligencia artificial están evolucionando hacia sistemas capaces de razonar y el enfoque de Anthropic para incorporar principios éticos en el entrenamiento de Claude.

También participará Patrick Mork, Executive Advisor y ex CMO de Google Play, quien presentará la conferencia "De Silicon Valley a Chilicon Alley: cómo reinventarse en la era de la IA", donde abordará cómo el liderazgo, la adaptación y la capacidad de reinventarse se han convertido en factores clave para competir en una economía impulsada por la inteligencia artificial.

Junto a ellos participarán destacados líderes del sector público y privado, entre ellos Juan Pablo Candia, Director de InvestChile; Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago; Magdalena Zapata, Directora General de L'Oréal Groupe Chile; Bernardita Piedrabuena, Comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); y Jaime Monsalve, Subgerente Corporativo de Transformación Digital de Agrosuper.

El Congreso también contará con la participación de ejecutivos de compañías tecnológicas como Google Cloud, Equinix, Snowflake, Hitachi Vantara y Mastercard, quienes compartirán su visión sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, datos, nube e innovación empresarial, representando a algunas de las compañías que hoy están impulsando la transformación tecnológica de América Latina.

"La inteligencia artificial y las tecnologías digitales están redefiniendo la competitividad de los países y de las empresas. Nuestro objetivo es reunir en Chile a los líderes que están impulsando esa transformación para generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y colaboración para toda Latinoamérica", señaló Lesley Robles, Director General de America Digital.

El punto de encuentro para los negocios y la innovación

Durante dos días, el Congreso ofrecerá más de 100 conferencias distribuidas en siete foros especializados, una Expo de 20.000 m² con más de 200 empresas proveedoras de soluciones tecnológicas y una plataforma de networking que facilitará alrededor de 3.000 reuniones de negocios entre ejecutivos, inversionistas, autoridades y líderes empresariales.

America Digital se ha consolidado como el punto de encuentro donde convergen los líderes que están definiendo el futuro de la inteligencia artificial, la economía digital y los negocios en América Latina.

Acerca de America Digital

America Digital es una plataforma de negocios que conecta a empresas, gobiernos y líderes tecnológicos para acelerar la transformación digital en América Latina. A través de sus congresos en Chile, México y Miami, además de espacios de networking y contenidos especializados, impulsa la adopción de tecnologías como inteligencia artificial, ciberseguridad, fintech, nube, telecomunicaciones e industria 4.0, promoviendo la innovación y nuevas oportunidades de negocio en la región.

FUENTE AMERICA DIGITAL