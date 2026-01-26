Liferay es reconocido como Líder en el IDC MarketScape para sistemas de gestión de contenidos full-stack con capacidades de IA

IDC MarketScape distingue a Liferay por sus fortalezas en la gestión integral de identidades empresariales, la escalabilidad y la capacidad multisitio, y el flujo de trabajo y la gobernanza

SANTIAGO, Chile, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Liferay, el fabricante de la plataforma de experiencia digital diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad, ha anunciado que ha sido nombrado Líder en la evaluación de proveedores a nivel mundial 2025 para sistemas de gestión de contenidos full-stack con capacidades de IA del IDC MarketScape.

Liferay DXP se ha convertido en parte fundamental de los modernos stacks de tecnología de marketing. La plataforma ofrece a los especialistas en marketing la autonomía para publicar, actualizar y gobernar contenido a escala sin depender del departamento de TI, lo que les permite ofrecer rápidamente experiencias digitales coherentes, alineadas con la marca y personalizadas a través de los diferentes canales.

IDC MarketScape distingue a Liferay por sus fortalezas en la gestión integral de identidades empresariales, la escalabilidad y la capacidad multisitio, y el flujo de trabajo y la gobernanza.

El informe destaca los siguientes puntos fuentes de Liferay:

Gestión integral de identidades empresariales: el sólido Inicio de Sesión Único (SSO) de Liferay, su avanzada integración con la Gestión de Identidades y Accesos (IAM) y sus detallados permisos granulares, hace posible la entrega de experiencias seguras y personalizadas. Estas se extienden a distintos roles, unidades y ecosistemas de socios, cumpliendo con los más exigentes requisitos de gobernanza.

Escalabilidad y capacidad multisitio: la alta escalabilidad para autores y usuarios, la publicación multisitio basada en atributos y la publicación en cascada resultan idóneas para organizaciones distribuidas que gestionan múltiples marcas, mercados y audiencias autenticadas.

Flujo de trabajo y gobernanza: el diseño visual de flujos de trabajo, los controles de calidad, la automatización del ciclo de vida y la aplicación de políticas proporcionan disciplina operativa a lo largo de las cadenas de suministro de contenido y los canales de entrega de aplicaciones.

Estas fortalezas apoyan directamente a las organizaciones de marketing responsables de orquestar experiencias digitales multimarca, multilingües y multirregionales, ayudándolas a mantener la coherencia a la vez que aceleran el tiempo de lanzamiento al mercado.

Liferay Digital Experience Platform (DXP) permite a las organizaciones desarrollar y gestionar experiencias web, de portal y de intranet completas y personalizadas, a través de una arquitectura unificada que integra contenido, análisis y automatización potenciada con IA. Diseñada para empresas que equilibran la innovación con la gobernanza, Liferay ayuda a los equipos a acelerar la publicación, mantener el cumplimiento y extender la funcionalidad a través de APIs abiertas y servicios modulares.

El informe de IDC MarketScape recomienda además a las organizaciones que "Considere a Liferay si necesita una DXP flexible para ofrecer portales e intranets complejos y para diversas audiencias, con extensibilidad de código abierto, entrega híbrida y sólidas capacidades de integración que permitan experiencias autenticadas, basadas en roles y multilingües a escala empresarial".

"Estamos orgullosos de que el IDC MarketScape haya reconocido a Liferay como Líder en esta importante evaluación," señala Bryan Cheung, CMO de Liferay. "Durante más de 20 años, hemos ayudado a las empresas a ofrecer experiencias digitales confiables y personalizadas que equilibran la innovación con la gobernanza. A medida que la IA se integra en cada capa de la creación y entrega de contenido, seguimos comprometidos con brindar a las organizaciones la flexibilidad, el control y la transparencia que necesitan para modernizarse de manera responsable".

"La IA se ha convertido en el tejido conectivo del CMS full-stack moderno," asegura James McCormick, director sénior de investigación de Estrategias de Experiencia Digital en IDC. "Lo que comenzó como un entorno de publicación integrado está evolucionando hacia una plataforma de orquestación impulsada por IA, una que fusiona la creación de contenido, la automatización y la gobernanza para ofrecer experiencias digitales más rápidas y adaptables a escala empresarial."

Acceda al siguiente enlace para ver el informe complete: https://www.liferay.com/en/web/lr/idc-marketscape-2025

Fuente: IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Full-Stack Content Management Systems 2025 Vendor Assessment (Doc #US52993625e, October 2025).

Sobre Liferay

Liferay ayuda a las organizaciones a hacer frente a su futuro mediante la creación y gestión de soluciones escalables sobre la flexible Plataforma de Experiencias Digitales (DXP) de Liferay. Miles de empresas en todo el mundo en múltiples sectores confían en la plataforma de experiencia digital (DXP) y open-source de Liferay que permite el desarrollo de páginas web corporativas y de e-commerce, portales de clientes, intranets, entre otros. Descubre cómo podemos utilizar la tecnología para cambiar el mundo juntos en liferay.com/es

Sobre IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una metodología de puntuación rigurosa, basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, que da como resultado una única representación gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado dado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de tecnología pueden compararse de forma significativa. El marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

