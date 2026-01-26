Liferay nomeada Líder no IDC MarketScape para sistemas de gerenciamento de conteúdo full-stack habilitados para IA 2025

O IDC MarketScape reconhece a Liferay por pontos fortes em profundidade de identidade empresarial, escalabilidade e multisite, e fluxo de trabalho e governança

SÃO PAULO, 26 de janeiro, 2026 /PRNewswire/ -- A Liferay, fornecedora líder de Plataformas de Experiência Digital (DXPs), anunciou hoje que foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo Full-Stack Habilitados para IA 2025.

O Liferay DXP se tornou um componente essencial entre as tecnologias de marketing modernas. A plataforma oferece aos profissionais de marketing autonomia para publicar, atualizar e governar o conteúdo em escala sem depender da TI, permitindo que eles entreguem rapidamente experiências digitais consistentes, alinhadas à marca e personalizadas em todos os canais.

O IDC MarketScape reconheceu a Liferay por pontos fortes em profundidade de identidade empresarial, escalabilidade e multisite, fluxo de trabalho e governança.

O relatório observou os seguintes pontos fortes para a Liferay:

Profundidade de identidade empresarial: SSO robusto, integração IAM e permissões granulares permitem experiências seguras e personalizadas em funções, unidades e ecossistemas de parceiros com fortes requisitos de governança.

Escalabilidade e multisite: alta escalabilidade de autores e usuários, publicação multisite orientada por atributos e publicação em cascata se adequam a organizações distribuídas que gerenciam muitas marcas, mercados e públicos autenticados.

Fluxo de trabalho e governança: design visual de fluxo de trabalho, automação de ciclo de vida e aplicação de políticas fornecem disciplina operacional em cadeias de conteúdo e pipelines de entrega de aplicações.

Acreditamos que esses pontos fortes apoiam diretamente as organizações de marketing responsáveis por orquestrar experiências digitais multi-marca, multi-idioma e multi-região, ajudando-as a manter a consistência enquanto aceleram o tempo de lançamento no mercado.

A Liferay Digital Experience Platform (DXP) capacita as organizações a construir e gerenciar experiências ricas e personalizadas na web, portal e intranet por meio de uma arquitetura unificada que integra conteúdo, análise e automação impulsionada por IA. Projetada para empresas que equilibram inovação com governança, a Liferay ajuda as equipes a acelerar a publicação, manter a conformidade e estender a funcionalidade por meio de APIs abertas e serviços modulares.

O relatório ainda aconselha: "Considere a Liferay quando você precisar de um DXP flexível para fornecer portais e intranets complexos e multi-audiência, com extensibilidade open source, entrega híbrida e fortes capacidades de integração que suportam experiências autenticadas, baseadas em funções e multilíngues em escala empresarial."

"Estamos orgulhosos de que o IDC MarketScape tenha reconhecido a Liferay como Líder nesta importante avaliação", disse Bryan Cheung, CMO da Liferay. "Por mais de 20 anos, ajudamos as empresas a oferecer experiências digitais confiáveis e personalizadas que equilibram a inovação com a governança. À medida que a IA se incorpora em todas as camadas de criação e entrega de conteúdo, continuamos comprometidos em dar às organizações a flexibilidade, o controle e a transparência de que precisam para se modernizar de forma responsável."

"A IA se tornou o tecido conjuntivo do moderno CMS full-stack", disse James McCormick, Diretor Sênior de Pesquisa, Estratégias de Experiência Digital, IDC. "O que começou como um ambiente de publicação integrado está evoluindo para uma plataforma de orquestração orientada por IA - que funde autoria, automação e governança para oferecer experiências digitais mais rápidas e adaptáveis em escala empresarial."

Para acessar o relatório, visite: https://www.liferay.com/en/web/lr/idc-marketscape-2025

Fonte: IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Full-Stack Content Management Systems 2025 Vendor Assessment (Doc #US52993625e, October 2025).

Sobre IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape é projetado para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor dentro de um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, capacidades e estratégias, e os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e futuros.

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda as organizações a estarem preparadas para o futuro, com o poder de criar, gerenciar e escalar soluções na Plataforma de Experiência Digital (DXP) mais flexível do mundo. Com a confiança de mais de mil empresas de vários setores globalmente, a DXP de código aberto da Liferay possibilita o desenvolvimento de sites de marketing e e-commerce, portais do cliente, intranets e muito mais. Saiba como podemos usar a tecnologia para mudar o mundo juntos em liferay.com.

© 2025 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.

FONTE Liferay Latin America LTDA