LOGISTEC amplía su alcance internacional mediante en un acuerdo de adquisición de IPA Terminal en Altamira, México

LOGISTEC se posiciona como operador global de terminales marítimas, conectando nuevos mercados a su red

MONTREAL, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- LOGISTEC, proveedor líder de servicios marítimos y logísticos en Norteamérica, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el 100 % de Inmobiliaria Portuaria de Altamira, S. de R.L. de C.V. (IPA, ATEMSA, SMA, STEEL, colectivamente "IPA"), una instalación líder en el sector de la manipulación de acero y carga fraccionada en el puerto de Altamira, México. Esta adquisición amplía la presencia de LOGISTEC en América Latina y marca un hito importante en su visión como operador global de terminales marítimas multipropósito.

"Esta expansión es un momento decisivo para LOGISTEC, ya que posicionamos nuestra organización para un crecimiento internacional acelerado", afirmó Sean Pierce, director ejecutivo de LOGISTEC. "México es un mercado dinámico y, con la adquisición de IPA, ampliamos nuestro alcance, conectamos nuestra red con industrias clave, ofrecemos soluciones de carga de valor añadido y abrimos nuevas oportunidades globales para nuestros clientes y socios".

"Este acuerdo con LOGISTEC permitirá a IPA crear oportunidades significativas y emocionantes para su personal, sus clientes y las comunidades de Altamira donde opera la empresa», afirmaron los codirectores generales de IPA. "Esta transacción se basa en el importante papel que desempeña México en la cadena de suministro mundial y abre la puerta a nuevas conexiones comerciales".

IPA Terminal es un centro fundamental en el manejo de carga fraccionada y productos de acero especializados en el Golfo de México, que atiende a importantes clientes industriales y cadenas de suministro regionales. Con una infraestructura moderna, acceso a aguas profundas y mano de obra cualificada, IPA aporta un valor estratégico al portafolio de LOGISTEC al ampliar el alcance del mercado y la excelencia operativa.

La finalización de la transacción sigue estando sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes de la Comisión Nacional Antimonopolio (anteriormente COFECE) y de las autoridades portuarias y la Armada mexicanas. Berenson & Company, LLC actuó como asesor financiero de LOGISTEC, y Holland & Knight como asesor legal.

LOGISTEC tiene su sede social en Montreal (Canada) y ofrece servicios especializados de manipulación de carga a granel, carga fraccionada y contenedores, así como soluciones logísticas, incluyendo transporte por carretera y almacenamiento, a empresas marítimas e industriales a través de su red norteamericana de 63 puertos y 86 terminales. LOGISTEC también ofrece servicios de transporte marítimo en el Ártico y servicios de agencia marítima para armadores y operadores.

