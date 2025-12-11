Loop lanza una serie de YouTube de pesca con mosca que destaca la conservación y la conexión

ATLANTA, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wild Fish. Lugares salvajes. Con Emilie Björkman, una nueva y cautivadora serie de documentales de YouTube presentada por la activista ambiental y reconocida pescadora libre Emilie Björkman, se lanzó este otoño. Producida por Loop, una empresa comprometida con la producción de equipos de pesca con mosca de élite y la conservación de las poblaciones de peces silvestres, la serie de seis partes celebra la profunda conexión entre la pesca con mosca, la naturaleza y la conservación.

Filmado en seis países, incluidos Argentina, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos, Wild Fish. Lugares salvajes. Con Emilie Björkman destaca a los apasionados pescadores con mosca, científicos y conservacionistas que trabajan para preservar las poblaciones de peces silvestres y sus hábitats. En cada uno de los seis episodios, Björkman se reúne con expertos locales y atrae a los espectadores a la importancia cultural y ambiental de la pesca con mosca. Estos episodios son solo el comienzo de una larga serie, con más episodios por venir en 2026.

"La belleza de la pesca con mosca es que es más que un deporte: es una forma de construir una apreciación más profunda de la naturaleza", dijo Björkman, quien también se desempeña como productor del proyecto y embajador de la marca para Loop. "Esta serie fue creada para inspirar a las personas a explorar el aire libre, cuidar los lugares silvestres y comprender su papel en la conservación".

Una visión revitalizada para Loop

Bajo la propiedad de Cox Enterprises desde finales de 2024, Loop ha revitalizado su enfoque en la sostenibilidad y el liderazgo en la conservación.

"Proteger ríos y lugares silvestres es una parte fundamental de nuestra misión ambiental en Cox. Y para mí, es personal ", dijo Alex Taylor, presidente y director ejecutivo de Cox Enterprises. "He pasado la mayor parte de mi vida persiguiendo carreras de salmones, y si hago una cosa antes de morir, seré muy feliz si está protegiendo un río para siempre".

"En Loop, sabemos que la pesca con mosca es más que un pasatiempo, es una forma de vida. Esta nueva serie está diseñada para los pescadores que abrazan el oficio y les apasiona preservar los entornos naturales a través de la conservación progresiva. Está diseñado para aquellos que aprecian todos los aspectos de la experiencia ", dijo Jim Coates, director ejecutivo de Loop.

La serie refleja esta visión renovada, combinando imágenes impresionantes con una narración convincente para inspirar la acción. Detrás de escena, el fotógrafo y editor Ted Logart enfatizó la colaboración necesaria para dar vida al proyecto. "La imprevisibilidad de filmar en la naturaleza hizo que esto fuera un desafío, pero las personas increíbles que conocimos, tanto dentro como fuera de la cámara, lo hicieron posible".

Acerca de Loop

Loop fabrica equipos de pesca con mosca expertos para la aventura en lugares salvajes. Sus precisos diseños escandinavos reflejan la creencia de la empresa de que cuando la naturaleza es personal, protegerla es instintivo. Fundada en 1983 en aguas nórdicas repletas de salmón salvaje, la compañía fue pionera en innovaciones como el gran carrete de árbol y el yeso subterráneo, y amplió los límites de las experiencias de pesca en lugares remotos desde Labrador hasta Tierra del Fuego. Como parte de la familia de empresas de Cox, Loop está creando más del equipo innovador que aprecian los pescadores de Loop, con el objetivo de aumentar la sostenibilidad para un propósito mayor. Para más información, visite LoopTackle.com.

