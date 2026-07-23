Lorikeet nombra a Jerry Brooner director de ingresos para ampliar su plataforma de conserjería con IA en los sectores de la tecnología financiera, la sanidad y los seguros

El ex responsable de estrategia de comercialización de Dropbox, SAP y Decagon llevará el asistente de IA de Lorikeet a equipos sujetos a una mayor regulación para que resuelvan sus casos de asistencia más complejos.

SAN FRANCISCO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Lorikeet, la plataforma de conserjería con inteligencia artificial para empresas complejas y sujetas a regulación, ha anunciado hoy que Jerry Brooner se incorpora como director de ingresos. Brooner dirigirá los equipos de ventas, marketing, ingeniería de campo y colaboraciones de Lorikeet a medida que la empresa se expanda en los sectores de la tecnología financiera, la sanidad y los seguros.

Jerry Brooner, Lorikeet CRO Jamie Hall, Lorikeet Co-Founder Steve Hind, Lorikeet Co-Founder and CEO

Las empresas de sectores de alto riesgo utilizan Lorikeet para resolver casos complejos de principio a fin, con precisión y dentro de los límites normativos establecidos. Cuando un usuario pregunta por qué se ha bloqueado una cuenta o si un reclamo está cubierto, la respuesta tiene que ser correcta a la primera. La mayoría de las herramientas de asistencia basadas en IA se evalúan en función de la reducción de consultas; Lorikeet se evalúa en función de la resolución de los problemas.

«Nuestros clientes confían en Lorikeet para aquellos casos en los que una respuesta errónea tiene consecuencias reales. Jerry ha dedicado su carrera a vender a compradores que están dispuestos a asumir el riesgo y a aprovechar las ventajas de la tecnología transformadora, y siempre parte de centrarse en sus necesidades, no en nuestro argumento de venta», afirmó Steve Hind, cofundador y director ejecutivo de Lorikeet.

Brooner cuenta con más de dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo en estrategias de comercialización empresarial. Desarrolló el negocio estratégico empresarial de Dropbox en Norteamérica, que pasó de tener dos personas a más de 250 y llegó a tener ingresos de aproximadamente 175 millones de dólares. Además, dirigió la división de las Américas durante su salida a bolsa. Fue director de ingresos (CRO) de Scout RFP hasta su adquisición por parte de Workday, presidente de Operaciones Globales sobre el Terreno en Enable durante el periodo en que la empresa multiplicó por 20 su crecimiento, desde la ronda de financiación de la Serie A hasta la de la Serie E y pasó una década en SAP vendiendo a las empresas reguladas más grandes del mundo.

«Lorikeet destacó porque el producto da la talla en los entornos de soporte más exigentes, aquellos regulados en los que la respuesta tiene que ser correcta. Mi trabajo consiste en llevarlo a muchos más equipos de este tipo y estoy encantado de poder trabajar para eso aquí», afirmó Brooner.

Acerca de Lorikeet

Lorikeet es la plataforma de conserjería con IA que resuelve problemas complejos de los clientes de principio a fin, dentro de los límites establecidos por cada empresa, para empresas emergentes nativas digitales en sectores regulados como la tecnología financiera, la sanidad y los seguros. Fundada conjuntamente por el director ejecutivo Steve Hind, quien anteriormente trabajó en Stripe y Jamie Hall, uno de los primeros investigadores en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de Google Brain, Lorikeet cuenta con equipos en Sídney, Estados Unidos y el Reino Unido. Más información en lorikeetcx.ai.

FUENTE Lorikeet