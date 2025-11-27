Los atletas de Zhongshan lograron un triunfo histórico en los 15.os Juegos Nacionales

Zhongshan salió de este gran escenario con una gloria sin precedentes. Su delegación más numerosa hasta la fecha, compuesta por más de 40 atletas, compitió en cerca de 20 pruebas y alcanzó su mejor medallero histórico: ocho oros, tres platas y siete bronces.

Los Juegos también fueron testigos de emocionadas despedidas y nuevos triunfos. La leyenda asiática de la velocidad Su Bingtian, de 36 años, puso fin a su extraordinaria carrera en el relevo 4x100 m masculino. El icono de la equitación Liang Ruiji, de 41 años, sumó otras dos medallas de oro a su palmarés en los Juegos Nacionales, alcanzando la increíble cifra de diez en siete participaciones. La estrella de la natación Wang Xue'er, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París a sus 27 años, cerró sus cuartos Juegos Nacionales con una plata y un bronce. La campeona olímpica de saltos en París, Chen Yiwen, logró el Grand Slam personal al conquistar dos oros y un bronce. La clavadista Lin Shan ganó tres medallas de oro en estos 15.os Juegos Nacionales, incluida la prueba de trampolín de 3 m femenino. Con tan solo 15 años, la prodigio de la escalada Li Meini se convirtió en la campeona de los Juegos Nacionales más joven de la historia de Zhongshan, mientras que el esgrimista Huang Zhongming consiguió la primera medalla de la ciudad en esgrima en unos Juegos Nacionales.

En los deportes de equipo, Chen Rushan, de 17 años, integrante de la selección femenina U18 de baloncesto, y los beisbolistas He Xin y Lin Ziqiang del equipo provincial de Guangdong representan el talento emergente de la ciudad. Junto a ellos ha surgido una nueva generación vibrante en atletismo, esgrima, taekwondo y gimnasia, cuyas actuaciones son una clara promesa de grandeza deportiva futura.

En los Juegos Nacionales, estos atletas llevaron la esencia de Zhongshan al escenario nacional. El espíritu intrépido de su ciudad natal les dio fuerza para superar sus límites. Afrontaron cada reto con un valor inquebrantable y persiguieron sus aspiraciones con corazones audaces, haciendo brillar cada gota de su perseverancia.

Esta película es una dedicatoria a cada atleta tenaz de Zhongshan.

