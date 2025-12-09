Los camiones mineros emblemáticos de XCMG se dirigen al proyecto de primer nivel, Simandou, que ofrece tecnología china clave para el desarrollo minero mundial

XUZHOU, China, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425) ha comenzado el envío de sus camiones mineros emblemáticos desde su base de fabricación inteligente en China. Los equipos se destinarán a la mina SimFer, que forma parte del proyecto de mineral de hierro Simandou en Guinea, África Occidental, lo que representa un hito importante y destaca la excelencia de fabricación china en la mayor reserva de mineral de hierro de alta ley sin explotar del mundo. SimFer S.A. es una empresa conjunta entre Rio Tinto, CIOH (consorcio liderado por Chinalco) y el gobierno de Guinea. Este envío demuestra que XCMG y Rio Tinto están trabajando en más estrecha colaboración que nunca, lo que profundiza su alianza en el campo de los equipos de minería de alta gama.

Los camiones mineros de XCMG, modelo XDE260, se dirigen hacia el proyecto de primer nivel, Simandou (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

La entrega forma parte de un importante contrato de provisión de equipos por valor de casi 800 millones de yuanes firmado en 2024, que incluye la provisión de camiones mineros de gran capacidad, motoniveladoras y equipos auxiliares seleccionados.

"Esta colaboración es una alianza profunda basada en nuestro compromiso compartido con el desarrollo sostenible", declaró Yang Dongsheng, presidente de XCMG. "XCMG siempre se ha guiado por la innovación tecnológica y se esfuerza por ofrecer a sus clientes a nivel mundial soluciones integradas más inteligentes y cuidadosas del medio ambiente".

Los camiones mineros XDE260 recién entregados, modelos emblemáticos de XCMG diseñados específicamente para las condiciones operativas de África Occidental, están fabricados para maximizar la productividad y minimizar el impacto medioambiental.

Para garantizar una eficiencia operativa óptima, XCMG ha desplegado un equipo de servicio dedicado de más de 100 especialistas, que ofrece asistencia técnica localizada las 24 horas del día. Un equipo multinacional de expertos procedentes de China, Guinea y Australia está comparando las operaciones mineras con buenas prácticas a nivel mundial, con el fin de garantizar que la mina de Simandou alcance su capacidad de producción prevista de manera eficiente y sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida.

Según un vocero de la empresa XCMG en Simandou, además de proveer equipos mineros avanzados, XCMG ampliará la cooperación en materia de educación y formación profesionales. "Juntos, nuestro objetivo es cumplir con nuestras responsabilidades sociales compartidas y empoderar a los empleados locales, lo que mejora sus habilidades y promueve el desarrollo profesional", comentó el vocero.

Desde la exportación de máquinas de minería de alta gama hasta la integración de las capacidades de fabricación inteligente de China con los estándares internacionales, XCMG está acelerando su evolución, y pasó de la expansión mundial al liderazgo sostenible del mercado. De cara al futuro, XCMG seguirá impulsada por la innovación y centrada en el cliente y ofrecerá un sólido apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono del sector de la minería, lo que ayudará a construir un futuro más sostenible para los recursos del planeta.

Para obtener más información, visite https://www.xcmgglobal.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840220/XCMG_XDE260_Mining_Trucks_Depart_World_Class_Simandou_Project.jpg

FUENTE XCMG Machinery