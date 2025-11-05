XCMG profundiza los lazos con Sudamérica mediante la localización, nuevos centros y asociaciones mineras sostenibles

POUSO ALEGRE, Brasil, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente de XCMG Machinery se reunió con el presidente brasileño Lula en el Palacio Presidencial, en presencia del vicepresidente y el jefe de gabinete. El presidente Lula elogió las contribuciones de XCMG durante más de una década, en materia de modernización industrial, eficiencia energética, transformación digital y estabilidad bancaria, y respaldó la creación de un instituto de investigación.

Yang revisó el cambio de enfoque de XCMG, que pasó del comercio y las plantas nuevas a su iniciativa de "evolución inteligente, transformación digital y conexión a nivel mundial", lo que reafirma su interés en un crecimiento de alta gama, ecológico, localizado e impulsado por talentos. Ambas partes acordaron explorar la cooperación en materia de investigación y desarrollo (I+D), finanzas, capacitación de talentos y minería ecológica.

En Brasilia, el presidente Yang se reunió con el embajador de China para repasar las dos décadas de XCMG en Brasil y las inversiones futuras, y destacó los avances en la transformación inteligente, ecológica y digital. El embajador Zhu elogió el papel de XCMG en la profundización de los lazos económicos y culturales entre China y Brasil y se comprometió a apoyar a las empresas chinas para que amplíen la cooperación en las cadenas industriales, de suministro y de valor.

Durante la visita, el presidente Yang inspeccionó la base y el parque industrial de XCMG en Brasil, donde en 13 años la empresa se ha convertido en un moderno centro neurálgico, sede del primer banco de fabricación chino en el extranjero, y un modelo de maquinaria china globalizada. Revisó la producción, las actualizaciones digitales/inteligentes y el desarrollo de talentos, y destacó la localización, la innovación y la planificación a largo plazo. Las reuniones con empleados, clientes y distribuidores sobre minería ecológica, gestión digital y soluciones personalizadas dieron lugar a planes para ampliar la cooperación. La profunda integración local de XCMG Brasil y las sólidas alianzas destacan su compromiso con un crecimiento de alta calidad, sostenible y conectado a nivel mundial.

Mientras tanto, XCMG participó en el evento "Brasil Produtivo" en São Paulo, en el que funcionarios y líderes del sector debatieron sobre el crecimiento de alta calidad en el sector de la maquinaria de construcción. Los gobernadores elogiaron el papel de XCMG en el desarrollo local y la cooperación entre China y Brasil. El presidente Yang describió el cambio de las exportaciones a la fabricación local y la creación de marcas, y se comprometió a seguir invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D), fabricación y servicios, al centrarse en un crecimiento de alta gama, inteligente, ecológico, globalizado y orientado a los servicios.

Tras los acontecimientos en Brasil, el presidente Yang visitó Chile, Argentina y Perú, donde se reunió con los embajadores chinos para fortalecer la cooperación y las alianzas locales. Describió las operaciones y la estrategia localizadas de XCMG, reafirmó los compromisos para una mayor inversión, sistemas de servicio más sólidos y un desarrollo industrial ecológico, inteligente y eficiente. Los embajadores elogiaron los avances y el papel de XCMG en las relaciones entre China y Sudamérica, e instaron a continuar cumpliendo con las normas, consolidar la marca y establecer nuevos estándares para las empresas chinas en el extranjero, con el fin de mejorar la influencia de la marca y establecer nuevos puntos de referencia para las empresas chinas en el extranjero.

En Chile, el presidente Yang se reunió con importantes clientes del sector minero e inauguró el nuevo centro de servicios de XCMG, lo que supuso un cambio de las exportaciones a operaciones locales completas. El centro integra piezas, posventa, formación y demostraciones para aumentar la capacidad de servicio. El presidente también destacó una presencia local más profunda y soluciones inteligentes, ecológicas e impulsadas por la tecnología. XCMG ampliará la localización para apoyar un crecimiento de alta calidad en Chile y la región.

Por esas mismas fechas, se instalaron grúas XCMG en la mina de cobre a cielo abierto de Chuquicamata, en Chile, incluidos modelos todoterreno, camiones todoterreno e híbridos de última generación. Estos modelos ofrecen elevación de alta gama con capacidad y estabilidad líderes del sector y su movilidad permite traslado rápido y funcionamiento flexible en cualquier condición meteorológica en toda la obra.

En Argentina, el presidente Yang Dongsheng buscó alianzas estratégicas con el gobierno, universidades y empresas chinas para impulsar la colaboración y la innovación en la cadena industrial. XCMG firmó un acuerdo marco con socios locales sobre equipos de saneamiento de nueva energía para apoyar la transición ecológica y baja en carbono del país, y se asoció con una universidad líder para establecer el centro de operación y mantenimiento de maquinaria pesada de Argentina, por lo que generará una fuente de talentos que integrará la industria, el mundo académico y la investigación.

En Lima, Perú, XCMG inauguró un centro de 24.000 metros cuadrados en la costa oeste de Sudamérica, el cual integra exposición, servicio, formación y repuestos. Las autoridades y los socios industriales elogiaron su papel en la infraestructura local y la cooperación entre China y Perú. El presidente Yang dijo que el centro reforzará los sistemas de servicio, mejorará la formación de ingenieros, brindará apoyo durante todo el ciclo de vida y respaldará iniciativas comunitarias y educativas para generar oportunidades beneficiosas para todos en los sectores de la minería, la energía y las infraestructuras.

Mediante este recorrido por Sudamérica, XCMG mostró la fortaleza y la responsabilidad de la industria manufacturera china. De cara al futuro, impulsará su estrategia global —aprovechando la tecnología de ingeniería y los equipos de alta calidad— y se asociará con partes interesadas internacionales para construir un ecosistema industrial mutuamente beneficioso.

