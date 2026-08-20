Los consumidores ya le preguntan a ChatGPT qué comprar: OpenAI abre la puerta a los anuncios y Tiendanube prepara a las tiendas

El tráfico que las herramientas de IA generan hacia sitios de e-commerce crece a triple dígito interanual, según Adobe. En ese contexto, OpenAI habilitó en México la fase piloto de ChatGPT Ads, y Tiendanube —que ya tenía la integración lista— ofrece una lectura de qué cambia para las marcas.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El comercio conversacional dejó de ser una hipótesis. Preguntas como "¿qué tenis me conviene para correr?" o "¿dónde encuentro ropa infantil?" se le hacen todos los días a ChatGPT, y ese momento de descubrimiento —antes invisible para cualquier marca— empieza a poder medirse y monetizarse.

El dato que confirma la magnitud del cambio viene de Estados Unidos, pero marca la tendencia global: de acuerdo con Adobe Analytics, el tráfico proveniente de asistentes de IA hacia sitios minoristas creció 393% interanual en el primer trimestre de 2026, y esos visitantes convierten mejor y generan más ingresos por visita que el tráfico tradicional (Adobe, abril 2026). México, uno de los diez países con más usuarios activos semanales de ChatGPT en el mundo, no es ajeno a esa curva.

El 11 de agosto, OpenAI abrió en el país la fase piloto de ChatGPT Ads: una plataforma que permite a las marcas aparecer dentro de las conversaciones, justo en el momento en que la persona compara opciones o pide una recomendación. A diferencia de Google Ads, que captura una demanda que ya existe, o de Meta Ads, que estimula el descubrimiento en redes sociales, ChatGPT Ads participa directamente de una conversación mediada por IA en la que el consumidor todavía está decidiendo qué comprar.

"El consumidor no va a dejar de usar buscadores o redes sociales, pero ya está incorporando la inteligencia artificial como un espacio más para investigar, comparar y decidir qué comprar. En Tiendanube, vemos que las visitas que llegan desde ChatGPT a nuestras tiendas se multiplicaron más de 15 veces en el último año y medio, con un ticket promedio superior al del resto de los canales, y que este tráfico favorece especialmente a los pequeños negocios. Es un nuevo punto de contacto entre las marcas y los consumidores, y nuestro papel es que los comercios están allí desde el primer día, sin complejidad técnica," Tomás Musich, Director de Producto de Tiendanube.

Hasta ahora, lo que pasaba después de que un consumidor viera un anuncio dentro de una conversación con ChatGPT era una caja negra para la marca: no había forma de saber si esa interacción se traducía en una visita, un carrito o una compra. La integración de Tiendanube con ChatGPT Ads cierra esa brecha. Desde el panel de administración, cualquier tienda puede generar y validar su Pixel sin necesidad de desarrollo técnico, y a partir de ahí cada paso del recorrido de compra —vista de producto, carrito, checkout y compra— se envía automáticamente a OpenAI. En otras palabras, la marca no solo aparece en la conversación: puede seguir el hilo completo entre el anuncio y la venta, algo que antes exigía equipo técnico propio y que hoy se activa con un solo campo para pegar. El costo real de la estrategia sigue siendo la inversión publicitaria que cada marca define directamente en la plataforma de OpenAI, igual que ocurre hoy con Google Ads o Meta Ads.

Por ahora, esta primera etapa se limita a la conexión de datos: no incluye creación ni gestión de campañas, presupuesto u optimización, funciones que permanecen exclusivamente del lado de OpenAI. Aun así, el mensaje para el comercio electrónico mexicano es claro: el canal de descubrimiento conversacional ya no es un experimento, y medirlo ya no exige un equipo de desarrollo propio.

Acerca de Tiendanube:

Tiendanube es la plataforma líder de e-commerce en América Latina, con más de 15 años en el mercado, que impulsa a más 180,000 marcas que buscan lanzar, desarrollar y promover sus propios negocios online. Hoy, se posiciona como una de las compañías tecnológicas más valiosas de la región y está construyendo el ecosistema de comercio electrónico directo al consumidor más grande de América Latina. Ofrece una plataforma robusta con un ecosistema integral de soluciones de desarrollo propio -como Pago Nube, Chat Nube, Marketing Nube, Lumi, entre otros- e integraciones de las aplicaciones más destacadas de la región, para llevar el e-commerce de cada marca al siguiente nivel. Tiendanube es la propuesta con tecnología de punta e innovación para que grandes marcas escalen operaciones de manera eficiente.

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Contacto de prensa:

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PR, Tiendanube México

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FUENTE Tiendanube