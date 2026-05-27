Los estudiantes de la Universidad de Jilin ayudan al mundo a conocer China

Estos estudiantes voluntarios apoyan el evento mediante asistencia lingüística, recepción de invitados e intercambio cultural, sirviendo como una ventana a través de la cual el mundo puede conocer el espíritu de la juventud china contemporánea.

Los preparativos del voluntariado para el evento comenzaron a principios de 2026. Antes de finalizar las vacaciones de invierno, el primer grupo de estudiantes voluntarios ya había iniciado una formación intensiva. Revisaron minuciosamente documentos bilingües, corrigieron correspondencia relacionada con asuntos exteriores y estudiaron terminología específica de los Juegos, además de normas de etiqueta intercultural.

Desde su perspectiva, el idioma nunca es solo una herramienta de comunicación. Representa comprensión, respeto y confianza mutua. Pequeños malentendidos pueden herir sensibilidades en las interacciones internacionales, mientras que una comunicación profesional y sincera puede reducir instantáneamente la distancia entre las personas.

Cuando se abrió el proceso de reclutamiento en primavera, más de 200 estudiantes de la facultad presentaron su candidatura. Aportaban diversos antecedentes lingüísticos, incluyendo inglés, ruso, japonés, español, coreano y francés. Tras un riguroso proceso de selección, se convirtieron en una parte esencial del equipo oficial de voluntarios. Una instrucción recibida durante la formación quedó grabada en su memoria: "Representan no solo a ustedes mismos, sino también a esta universidad, a esta ciudad y a la juventud china ante los ojos de los amigos extranjeros."

Muchos estudiantes llegaron a comprender que la comunicación internacional nunca se limita a grandes narrativas diplomáticas. También reside en la orientación paciente, los saludos sinceros y la escucha atenta.

Lo que los estudiantes han aprendido sobre el terreno va mucho más allá de la traducción. Navegan entre diferentes normas de comunicación moldeadas por diversos contextos culturales. Ayudan a los visitantes extranjeros a adaptarse, respondiendo preguntas prácticas, aliviando preocupaciones logísticas y, ocasionalmente, resolviendo emergencias multilingües en tiempo real. Algunos han llegado a reconocer sutiles diferencias culturales detrás de expresiones cotidianas de cortesía; otros han comprendido, mientras atendían solicitudes de invitados extranjeros hasta altas horas de la noche, que la comunicación internacional no es un ejercicio diplomático abstracto, sino una serie de pequeños momentos profundamente humanos.

El año 2026 también marca el 80.º aniversario de la fundación de la Universidad de Jilin. La universidad fue creada hace ocho décadas en respuesta a las necesidades nacionales. Hoy continúa alentando a sus estudiantes a mantenerse al ritmo de los tiempos cambiantes. La naturaleza de ese compromiso ha evolucionado: desde las primeras generaciones que perseguían la excelencia académica para contribuir al desarrollo nacional, hasta los estudiantes actuales que participan en intercambios globales y diálogos interculturales. Lo que permanece constante es un sentido de responsabilidad hacia el mundo exterior. Esa continuidad puede verse silenciosamente reflejada en sus jóvenes voluntarios. Aún siendo estudiantes universitarios, intentan comprender el mundo, gestionar las diferencias culturales y presentar una imagen de China basada en la apertura más que en la actitud defensiva.

La nieve y el hielo de los Juegos acabarán derritiéndose. Pero la comprensión mutua construida entre las personas suele perdurar más tiempo. Para estos estudiantes voluntarios, la experiencia es mucho más que una línea en un currículum. Es una educación práctica: sobre cómo funciona el mundo, cómo la comunicación puede tener éxito o fracasar y qué significa asumir responsabilidades más allá de las fronteras.

A través de un esfuerzo cotidiano y discreto, ofrecen al mundo una pequeña ventana más hacia la China contemporánea.

FUENTE School of Foreign Languages and Cultures, Jilin University