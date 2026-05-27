Студенты Цзилиньского университета помогают миру лучше узнать Китай

Информация предоставлена

School of Foreign Languages and Cultures, Jilin University

27 мая, 2026, 06:27 GMT

Чанчунь, Китай, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- В то время как Чанчунь принимает 33-е Всемирные зимние университетские игры FISU, молодые волонтёры Школы иностранных языков и культур Цзилиньского университета становятся первыми послами мероприятия, тепло встречая гостей и соединяя культуры.

Эти студенты-волонтёры поддерживают проведение соревнований, оказывая языковую помощь, принимая гостей и способствуя культурному обмену, выступая своеобразным окном, через которое мир может увидеть дух современной китайской молодёжи.

Подготовка волонтёров к мероприятию началась в начале 2026 года. Ещё до окончания зимних каникул первая группа студентов-волонтёров уже приступила к интенсивному обучению. Они тщательно изучали двуязычные документы, редактировали международную корреспонденцию и осваивали специализированную терминологию Игр наряду с нормами межкультурного этикета.

По их мнению, язык никогда не является лишь инструментом общения. Он воплощает понимание, уважение и взаимное доверие. Небольшие недоразумения могут задеть чувства людей в международном взаимодействии, тогда как профессиональное и искреннее общение способно мгновенно сократить дистанцию между людьми.

Когда весной начался набор, заявки подали более 200 студентов факультета. Они представляли различные языковые направления, включая английский, русский, японский, испанский, корейский и французский языки. После строгого отбора они стали важной частью официальной команды волонтёров. Одно из наставлений, полученных во время обучения, особенно запомнилось им: «Вы представляете не только самих себя, но и этот университет, этот город и китайскую молодёжь в глазах иностранных друзей».

Многие студенты начали понимать, что международная коммуникация никогда не сводится лишь к масштабным дипломатическим нарративам. Она также заключается в терпеливом сопровождении, искренних приветствиях и внимательном умении слушать.

Полученный студентами практический опыт выходит далеко за рамки перевода. Им приходится ориентироваться в различных нормах общения, сформированных разными культурными традициями. Они помогают иностранным гостям адаптироваться — отвечают на практические вопросы, снимают организационные тревоги, а иногда в режиме реального времени решают многоязычные внештатные ситуации. Некоторые начали замечать тонкие культурные различия, скрывающиеся за обычными вежливыми выражениями; другие, разбирая поздно ночью запросы иностранных гостей, осознали, что международная коммуникация — это не абстрактное дипломатическое упражнение, а череда небольших человеческих моментов.

2026 год также отмечает 80-летие основания Цзилиньского университета. Восемь десятилетий назад университет был создан в ответ на потребности страны. Сегодня он продолжает поощрять студентов идти в ногу с меняющимся временем. Характер такого участия изменился — от стремления первых поколений к академическому совершенству ради развития страны до участия современных студентов в глобальных обменах и межкультурном диалоге. Неизменным остаётся чувство ответственности перед внешним миром. Эта преемственность незаметно проявляется в молодых волонтёрах университета. Будучи ещё студентами, они стремятся понять мир, преодолеть культурные различия и представить Китай через открытость, а не через защитную позицию.

Снег и лёд Игр со временем растают. Но взаимопонимание, возникающее между людьми, обычно сохраняется дольше. Для этих студентов-волонтёров данный опыт — не просто строчка в резюме. Это практический урок о том, как устроен мир, как складывается или не складывается коммуникация и что означает брать на себя ответственность, выходящую за национальные границы.

Благодаря ежедневным, незаметным усилиям они открывают миру ещё одно небольшое окно в современный Китай.

Jilin University Students Help the World Meet China

