Los precios del combustible en Europa incrementan un 16 % en dos semanas: el híbrido SHS de OMODA y JAECOO reduce a la mitad los costos mensuales de combustible

La alianza con el grupo vietnamita Geleximco marca un paso hacia la construcción de un ecosistema industrial basado en inteligencia artificial y robótica

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, los precios internacionales del petróleo han seguido fluctuando en torno a los 120 dólares por barril, por lo que los precios del combustible en muchos países europeos se han disparado más de un 16 % en tan solo dos semanas. El incremento de los costos de traslado ha impactado de manera severa el presupuesto en los hogares, lo que convierte a la movilidad en una preocupación económica familiar para los consumidores de todo el mundo.

De acuerdo con estimaciones de la entidad Transport & Environment, un precio sostenido del crudo superior a los 100 dólares elevaría el gasto de combustible a 14,20 euros por cada 100 km en coches de gasolina. Lo que significa que un hogar promedio con un recorrido anual de 20,000 kilómetros tendría que destinar casi 3000 euros anuales sólo para cubrir los gastos de gasolina.

Frente a esta situación, la tecnología SHS (Super Hybrid System) de OMODA y JAECOO se presenta como una alternativa eficiente y rentable para la movilidad familiar. Su eficacia para combatir los altos precios del combustible no solo está avalada por reseñas de prensa especializada, sino también por desafíos de rendimiento en condiciones extremas y testimonios de usuarios reales.

Análisis mediático independiente: seis meses de pruebas que avalan un consumo reducido día a día.

Tras un análisis de seis meses, la prestigiosa revista británica Top Gear validó la eficiencia del JAECOO 7 SHS-P corroborando su extraordinario ahorro. Los resultados demostraron que, incluso sin carga eléctrica y funcionando solo a gasolina, el vehículo mantuvo un consumo constante por debajo de los 5,6 l/100 km (alcanzando cifras de hasta 4,7 l/100 km).

El análisis de Top Gear calificó como notable la eficiencia del JAECOO 7 SHS-P tras notar que, aun sin recargas eléctricas, el SUV superó los 21.26 km/l, un rendimiento excepcional para un vehículo de sus dimensiones. Para el conductor urbano sin cargador en casa, esto se traduce en una eficiencia económica disruptiva, logrando un ahorro cercano al 50% en combustible comparado con la competencia de su categoría.

Desafío extremo en condiciones de uso real: el nuevo referente de ahorro definido por tres pilares clave.

Más allá de las situaciones cotidianas verificadas por medios de comunicación de prestigio, las pruebas extremas en condiciones reales organizadas por OMODA y JAECOO en diversos terrenos de todo el mundo permitieron explorar aún más los límites máximos de la eficiencia del sistema SHS. En una serie de pruebas exhaustivas que abarcaron el tráfico urbano, la conducción en autopista y las carreteras de montaña con pendientes, el sistema obtuvo tres resultados impresionantes:

En pruebas de rendimiento extremo, el sistema SHS alcanzó un consumo récord de 3.1 l/100 km, superando notablemente los estándares oficiales WLTP. Con los precios actuales en Europa, esto equivale a un gasto de apenas 0.108 € por kilómetro. Frente a un SUV convencional que consume entre 8 y 10 litros, el sistema SHS permite a los usuarios ahorrar más de 1,400 € anuales (basado en un recorrido de 20,000 km), optimizando significativamente la economía de los usuarios.

Autonomía eléctrica de 151,6 km: la autonomía eléctrica real supera con creces la cifra oficial de 90 km, cubriendo por completo las distancias de desplazamiento diario de la gran mayoría de los hogares europeos.

Autonomía combinada de 1.613 km, la autonomía total real supera en más de 400 km la cifra oficial del WLTP, que es de 1.200 km. Con un solo depósito de combustible se puede realizar un viaje de ida y vuelta de París a Berlín sin necesidad de repostar, lo que reduce drásticamente los costes de desplazamiento y ofrece la máxima libertad de movimiento.

Testimonios de propietarios: una experiencia de bajo consumo de combustible

La satisfacción de los clientes de OMODA y JAECOO es la prueba definitiva del ahorro que ofrece la tecnología híbrida. Los usuarios reportan que, con una carga nocturna completa, pueden cubrir sus trayectos cotidianos solo con energía eléctrica, visitando la gasolinera apenas cada seis semanas. Lo más relevante es que este beneficio económico se percibe como una mejora discreta y automática, reflejando su ahorro en las facturas mensuales sin necesidad de realizar cambios conscientes en la conducción o limitar el uso del equipamiento del vehículo.

Vanguardia tecnológica: los principios de eficiencia energética que definen la arquitectura del Super Hybrid System (SHS)

Dado el panorama actual de altos precios del combustible, los métodos de ahorro de combustible que se basan únicamente en técnicas de conducción ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de los usuarios; la mejora de la arquitectura técnica subyacente es clave para reducir los costos de desplazamiento.

Como logro fundamental del desarrollo de la tecnología híbrida de OMODA y JAECOO, el sistema SHS Super Hybrid System funciona según el principio de energía eléctrica en ciudad, gasolina en carretera y coordinación eficiente. Desde la arquitectura subyacente, logra un doble avance tanto en rendimiento como en ahorro de combustible.

En situaciones de desplazamiento urbano a velocidades inferiores a 60 km/h, el vehículo funciona principalmente con el motor eléctrico, y el motor de combustión solo interviene dentro de su rango de alta eficiencia para proporcionar asistencia, lo que permite una conducción sin consumo de combustible. Durante la conducción en autopista, el motor de combustión se acopla de forma fluida para proporcionar tracción directa, equilibrando la respuesta de potencia con la eficiencia de combustible. Los usuarios pueden lograr un ahorro de combustible sin esfuerzo y sin modificar sus hábitos de conducción.

En respuesta al aumento de los costes de desplazamiento provocado por la fluctuación de los precios mundiales del petróleo, OMODA & JAECOO aprovecha el sistema SHS Super Hybrid System para reducir de forma efectiva los gastos de los usuarios, rompiendo la tradicional disyuntiva entre movilidad y ahorro de costes, y garantizando la libertad de desplazamiento de los usuarios a través de la innovación tecnológica.

Durante el salón Auto China 2026, la marca no solo presentará su gama de vehículos híbridos, sino que también pondrá en marcha una prueba de maratón de vehículos híbridos enchufables (HEV) de larga distancia que abarcará diversas condiciones de carretera. Esta prueba utilizará el rendimiento en condiciones reales como referencia para evaluar con mayor profundidad la eficiencia, la estabilidad y la fiabilidad del sistema SHS en diferentes entornos y condiciones de funcionamiento. Se darán a conocer más detalles durante el evento.

Acerca de OMODA&JAECOO

Chery International, matriz de OMODA&JAECOO, reafirmó su liderazgo en 2025 al escalar hasta el puesto 233 de la lista Fortune Global 500, posicionándose como el fabricante automotriz con el crecimiento más acelerado y sumando 23 años como el mayor exportador de turismos en China. Bajo el propósito de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones, el grupo diversifica su éxito: OMODA busca el liderazgo global en el segmento crossover, mientras que JAECOO redefine el concepto "clásico" para encabezar el mercado de todoterrenos sofisticados.

En el sector de la movilidad eléctrica, OMODA & JAECOO aprovecha su avanzada tecnología SHS para ofrecer vehículos de alto rendimiento, bajo consumo y una autonomía excepcional. Su estrategia no solo busca liderar el mercado global de híbridos, sino que también trasciende la fabricación de autos al integrar innovaciones punteras en el ecosistema de tecnologías inteligentes.

De cara al futuro, bajo la guía de New Million Strategy, la marca OMODA & JAECOO, seguirá impulsada por tecnologías innovadoras y una estrategia de expansión global, acelerando de forma constante su transformación de «un millón de ventas» a «un millón de ventas anuales» en su próxima etapa de desarrollo.

Como entidad operativa clave de Omoda & Jaecoo en México, Chirey fortalecerá sus capacidades de ejecución locales, acelerará el crecimiento de la marca en la región y elevará de forma constante su impacto en el mercado.

Al mismo tiempo, la marca seguirá presente en los principales escenarios mundiales, incluido Auto China, demostrando plenamente su fortaleza como marca global. Junto con ecosistemas de marcas emergentes como Icaur, seguirá impulsando el desarrollo de la movilidad inteligente y de nuevas energías, ofreciendo experiencias de movilidad más diversas, de alta calidad y con visión de futuro a los usuarios de todo el mundo.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962019/Picture1.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO